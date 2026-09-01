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Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή; Η χημεία του νερού που έκανε τη Γη κατοικήσιμη
Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή; Η χημεία του νερού που έκανε τη Γη κατοικήσιμη
Tο βιβλίο «Oceans: A Very Short Introduction» του διακεκριμένου ωκεανογράφου Dorrik Stow, αποτελεί αφετηρία για μια επιστημονική εξερεύνηση των ωκεανών: από τη χημεία του νερού και την προέλευση της αλατότητας έως τον ρόλο τους στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος
Λίγα ερωτήματα φαίνονται τόσο απλά και ταυτόχρονα κρύβουν τόσο σύνθετες απαντήσεις όσο το «γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή;». Όπως εξηγεί ο Βρετανός γεωλόγος και ωκεανογράφος Dorrik Stow στο βιβλίο του «Oceans: A Very Short Introduction», το νερό δεν είναι απλώς η ουσία που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Γης. Είναι το στοιχείο που κατέστησε δυνατή την ύπαρξη της ζωής, ρύθμισε το κλίμα, διαμόρφωσε τις ηπείρους και εξακολουθεί να συντηρεί την εύθραυστη ισορροπία του πλανήτη.
Από το διάστημα η Γη ξεχωρίζει ως ο «μπλε πλανήτης». Οι ωκεανοί και οι θάλασσες καλύπτουν περίπου το 71% της επιφάνειάς της και αποτελούν ένα ενιαίο, αδιάσπαστο σύστημα. Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας από τον Ισημερινό προς τους πόλους, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία, τα καιρικά φαινόμενα και τα οικοσυστήματα ολόκληρου του πλανήτη.
Η εξήγηση για την αλμυρότητα των θαλασσών βρίσκεται στις ίδιες τις ιδιότητες του νερού. Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου, όμως η ιδιαίτερη γεωμετρία του το καθιστά έναν από τους αποτελεσματικότερους φυσικούς διαλύτες. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται συχνά ως «παγκόσμιος διαλύτης».
Η μεγαλύτερη ποσότητα των αλάτων που περιέχει σήμερα η θάλασσα προέρχεται από την αργή αλλά αδιάκοπη αποσάθρωση των ηπειρωτικών πετρωμάτων. Το βρόχινο νερό, ελαφρώς όξινο λόγω του διοξειδίου του άνθρακα που διαλύεται στην ατμόσφαιρα, διαβρώνει τα πετρώματα και απελευθερώνει ιόντα, τα οποία μεταφέρονται μέσω των ποταμών στους ωκεανούς.
Παράλληλα, από ρωγμές του ωκεάνιου πυθμένα, όπου το θαλασσινό νερό έρχεται σε επαφή με το θερμό μάγμα, αναδύονται υδροθερμικά ρευστά πλούσια σε μέταλλα όπως ο σίδηρος, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη χημική σύσταση των θαλασσών. Σημαντική, αν και μικρότερη, είναι και η συμβολή των υποθαλάσσιων ηφαιστειακών εκρήξεων, οι οποίες απελευθερώνουν απευθείας ανόργανα στοιχεία στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σήμερα οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ποταμοί μεταφέρουν στους ωκεανούς περίπου τρία δισεκατομμύρια τόνους διαλυμένων χημικών ουσιών κάθε χρόνο. Το συνολικό «απόθεμα» αλάτων στους ωκεανούς υπολογίζεται σε περίπου 50 τετράκις εκατομμύρια τόνους (5 × 10¹⁶), μια ποσότητα σχεδόν αδιανόητη για τα ανθρώπινα μέτρα.
Κι όμως, η αλατότητα της θάλασσας παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.
Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι οι ωκεανοί δεν αποτελούν μια «αποθήκη» αλάτων αλλά ένα εξαιρετικά δυναμικό σύστημα. Τα χημικά στοιχεία δεν συσσωρεύονται επ' άπειρον. Πολλά απορροφώνται από θαλάσσιους οργανισμούς για να σχηματίσουν κελύφη και σκελετούς, άλλα καθιζάνουν στον πυθμένα ως ιζήματα, ενώ αρκετά επανέρχονται στον γεωλογικό κύκλο μέσω της τεκτονικής δραστηριότητας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που διατηρεί σχεδόν αμετάβλητη τη μέση αλατότητα των ωκεανών εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.
Η μέση αλατότητα του θαλασσινού νερού ανέρχεται περίπου στο 3,5%, δηλαδή περίπου 35 γραμμάρια διαλυμένων αλάτων ανά λίτρο νερού. Περίπου το 85% αυτών αποτελείται από δύο μόνο ιόντα: το χλώριο και το νάτριο, τα οποία σχηματίζουν το κοινό μαγειρικό αλάτι (χλωριούχο νάτριο). Το υπόλοιπο ποσοστό περιλαμβάνει κυρίως μαγνήσιο, θειικά άλατα, ασβέστιο και κάλιο, ενώ σε εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί σχεδόν εκατό διαφορετικά χημικά στοιχεία — ακόμη και ίχνη χρυσού. Εάν εξατμιζόταν ολόκληρος ο όγκος των ωκεανών, τα άλατα που θα απέμεναν θα σχημάτιζαν ένα στρώμα πάχους περίπου 45 μέτρων σε ολόκληρη την επιφάνεια της Γης.
Η αλατότητα, ωστόσο, δεν είναι ίδια παντού. Μεταβάλλεται ανάλογα με την εξάτμιση, τις βροχοπτώσεις, την παροχή γλυκού νερού από ποτάμια και το λιώσιμο των πάγων. Είναι συνήθως υψηλότερη στις υποτροπικές περιοχές, όπου η εξάτμιση είναι έντονη, και χαμηλότερη κοντά στους πόλους και στις εκβολές μεγάλων ποταμών, όπου το γλυκό νερό αραιώνει τη συγκέντρωση των αλάτων.
Οι ωκεανοί, όμως, δεν είναι σημαντικοί μόνο για τη χημεία τους. Απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, λειτουργούν ως φυσικός ρυθμιστής της θερμοκρασίας και μετριάζουν τις ακραίες κλιματικές μεταβολές. Χωρίς αυτούς, οι διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις τροπικές και τις πολικές περιοχές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και το παγκόσμιο κλίμα πολύ πιο ασταθές.
Η σύγχρονη ωκεανογραφία αξιοποιεί ακόμη και μικροσκοπικούς θαλάσσιους οργανισμούς για να ανασυνθέσει το κλιματικό παρελθόν της Γης. Τα κελύφη πλαγκτονικών οργανισμών, όπως τα τρηματοφόρα (foraminifera), διατηρούν στο χημικό τους αποτύπωμα πληροφορίες για τη θερμοκρασία και τη σύσταση των ωκεανών πριν από εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια χρόνια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τους παγετώνες, τις θερμές περιόδους και την εξέλιξη του κλίματος.
Από το διάστημα η Γη ξεχωρίζει ως ο «μπλε πλανήτης». Οι ωκεανοί και οι θάλασσες καλύπτουν περίπου το 71% της επιφάνειάς της και αποτελούν ένα ενιαίο, αδιάσπαστο σύστημα. Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας από τον Ισημερινό προς τους πόλους, επηρεάζοντας τη θερμοκρασία, τα καιρικά φαινόμενα και τα οικοσυστήματα ολόκληρου του πλανήτη.
Η εξήγηση για την αλμυρότητα των θαλασσών βρίσκεται στις ίδιες τις ιδιότητες του νερού. Το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου, όμως η ιδιαίτερη γεωμετρία του το καθιστά έναν από τους αποτελεσματικότερους φυσικούς διαλύτες. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται συχνά ως «παγκόσμιος διαλύτης».
Η μεγαλύτερη ποσότητα των αλάτων που περιέχει σήμερα η θάλασσα προέρχεται από την αργή αλλά αδιάκοπη αποσάθρωση των ηπειρωτικών πετρωμάτων. Το βρόχινο νερό, ελαφρώς όξινο λόγω του διοξειδίου του άνθρακα που διαλύεται στην ατμόσφαιρα, διαβρώνει τα πετρώματα και απελευθερώνει ιόντα, τα οποία μεταφέρονται μέσω των ποταμών στους ωκεανούς.
Παράλληλα, από ρωγμές του ωκεάνιου πυθμένα, όπου το θαλασσινό νερό έρχεται σε επαφή με το θερμό μάγμα, αναδύονται υδροθερμικά ρευστά πλούσια σε μέταλλα όπως ο σίδηρος, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη χημική σύσταση των θαλασσών. Σημαντική, αν και μικρότερη, είναι και η συμβολή των υποθαλάσσιων ηφαιστειακών εκρήξεων, οι οποίες απελευθερώνουν απευθείας ανόργανα στοιχεία στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σήμερα οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ποταμοί μεταφέρουν στους ωκεανούς περίπου τρία δισεκατομμύρια τόνους διαλυμένων χημικών ουσιών κάθε χρόνο. Το συνολικό «απόθεμα» αλάτων στους ωκεανούς υπολογίζεται σε περίπου 50 τετράκις εκατομμύρια τόνους (5 × 10¹⁶), μια ποσότητα σχεδόν αδιανόητη για τα ανθρώπινα μέτρα.
Κι όμως, η αλατότητα της θάλασσας παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.
Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι οι ωκεανοί δεν αποτελούν μια «αποθήκη» αλάτων αλλά ένα εξαιρετικά δυναμικό σύστημα. Τα χημικά στοιχεία δεν συσσωρεύονται επ' άπειρον. Πολλά απορροφώνται από θαλάσσιους οργανισμούς για να σχηματίσουν κελύφη και σκελετούς, άλλα καθιζάνουν στον πυθμένα ως ιζήματα, ενώ αρκετά επανέρχονται στον γεωλογικό κύκλο μέσω της τεκτονικής δραστηριότητας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που διατηρεί σχεδόν αμετάβλητη τη μέση αλατότητα των ωκεανών εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.
Η μέση αλατότητα του θαλασσινού νερού ανέρχεται περίπου στο 3,5%, δηλαδή περίπου 35 γραμμάρια διαλυμένων αλάτων ανά λίτρο νερού. Περίπου το 85% αυτών αποτελείται από δύο μόνο ιόντα: το χλώριο και το νάτριο, τα οποία σχηματίζουν το κοινό μαγειρικό αλάτι (χλωριούχο νάτριο). Το υπόλοιπο ποσοστό περιλαμβάνει κυρίως μαγνήσιο, θειικά άλατα, ασβέστιο και κάλιο, ενώ σε εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις έχουν ανιχνευθεί σχεδόν εκατό διαφορετικά χημικά στοιχεία — ακόμη και ίχνη χρυσού. Εάν εξατμιζόταν ολόκληρος ο όγκος των ωκεανών, τα άλατα που θα απέμεναν θα σχημάτιζαν ένα στρώμα πάχους περίπου 45 μέτρων σε ολόκληρη την επιφάνεια της Γης.
Η αλατότητα, ωστόσο, δεν είναι ίδια παντού. Μεταβάλλεται ανάλογα με την εξάτμιση, τις βροχοπτώσεις, την παροχή γλυκού νερού από ποτάμια και το λιώσιμο των πάγων. Είναι συνήθως υψηλότερη στις υποτροπικές περιοχές, όπου η εξάτμιση είναι έντονη, και χαμηλότερη κοντά στους πόλους και στις εκβολές μεγάλων ποταμών, όπου το γλυκό νερό αραιώνει τη συγκέντρωση των αλάτων.
Οι ωκεανοί, όμως, δεν είναι σημαντικοί μόνο για τη χημεία τους. Απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, λειτουργούν ως φυσικός ρυθμιστής της θερμοκρασίας και μετριάζουν τις ακραίες κλιματικές μεταβολές. Χωρίς αυτούς, οι διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις τροπικές και τις πολικές περιοχές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και το παγκόσμιο κλίμα πολύ πιο ασταθές.
Η σύγχρονη ωκεανογραφία αξιοποιεί ακόμη και μικροσκοπικούς θαλάσσιους οργανισμούς για να ανασυνθέσει το κλιματικό παρελθόν της Γης. Τα κελύφη πλαγκτονικών οργανισμών, όπως τα τρηματοφόρα (foraminifera), διατηρούν στο χημικό τους αποτύπωμα πληροφορίες για τη θερμοκρασία και τη σύσταση των ωκεανών πριν από εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια χρόνια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τους παγετώνες, τις θερμές περιόδους και την εξέλιξη του κλίματος.
Το ερώτημα «γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή;» οδηγεί τελικά σε μια πολύ βαθύτερη διαπίστωση: το νερό δεν είναι απλώς ένα φυσικό αγαθό. Είναι ο βασικός αρχιτέκτονας της Γης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Από τη δημιουργία των πρώτων ωκεανών έως τη διατήρηση της ζωής και τη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, κάθε σταγόνα συμμετέχει σε έναν αδιάκοπο κύκλο που εξελίσσεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.
* Το άρθρο βασίζεται σε στοιχεία και επιστημονικές εξηγήσεις από το βιβλίο «Oceans: A Very Short Introduction» του Dorrik Stow (Oxford University Press), εμπλουτισμένα με πρόσθετη επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσιογραφική επεξεργασία.
* Το άρθρο βασίζεται σε στοιχεία και επιστημονικές εξηγήσεις από το βιβλίο «Oceans: A Very Short Introduction» του Dorrik Stow (Oxford University Press), εμπλουτισμένα με πρόσθετη επιστημονική τεκμηρίωση και δημοσιογραφική επεξεργασία.
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