Πάνω από 30 εξαντλημένα κρητικά γυπάκια έφτασαν στην ΑΝΙΜΑ μέσα σε δύο εβδομάδες
Πάνω από 30 εξαντλημένα κρητικά γυπάκια έφτασαν στην ΑΝΙΜΑ μέσα σε δύο εβδομάδες
Από ένα έως και πέντε αφυδατωμένα πουλιά φτάνουν κάθε μέρα για περίθαλψη – Γιατί παραμένουν έξι μήνες πριν επιστρέψουν στη φύση
Περισσότερα από 30 ταλαιπωρημένα και αφυδατωμένα κρητικά γυπάκια έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.
Σχεδόν καθημερινά η ΑΝΙΜΑ παραλαμβάνει από έναν έως και πέντε μικρούς γύπες, οι οποίοι μεταφέρονται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχείο Χανίων. Αρχικά υποβάλλονται σε εντατική νοσηλεία και στη συνέχεια μεταφέρονται σε εξωτερικό κλωβό, όπου παραμένουν για τουλάχιστον έξι μήνες μέχρι να επιστρέψουν στη φύση.
Σε ερώτηση σχολιάστριας γιατί τα πουλιά κρατούνται για τόσο μεγάλο διάστημα, παρότι δεν είναι βαριά τραυματισμένα, η ΑΝΙΜΑ εξήγησε ότι η εξάμηνη παραμονή βασίζεται στην εμπειρία πολλών ετών.
«Μετά από χρόνια που απελευθερώνουμε τέτοια πουλιά στην Κρήτη, έχουμε καταλήξει ότι αυτό είναι το κρίσιμο χρονικό όριο για να μην ξανακατέβουν σε αυλές και παραλίες», ανέφερε ο Σύλλογος, προσθέτοντας ότι στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει συνεργάτες του στα Βαλκάνια και στην Ισπανία.
Η ΑΝΙΜΑ απευθύνει παράλληλα έκκληση για στήριξη του έργου της με δωρεές, τονίζοντας ότι κάθε προσφορά μετατρέπεται σε «φροντίδα, περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία για την άγρια ζωή».
Σχεδόν καθημερινά η ΑΝΙΜΑ παραλαμβάνει από έναν έως και πέντε μικρούς γύπες, οι οποίοι μεταφέρονται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχείο Χανίων. Αρχικά υποβάλλονται σε εντατική νοσηλεία και στη συνέχεια μεταφέρονται σε εξωτερικό κλωβό, όπου παραμένουν για τουλάχιστον έξι μήνες μέχρι να επιστρέψουν στη φύση.
Σε ερώτηση σχολιάστριας γιατί τα πουλιά κρατούνται για τόσο μεγάλο διάστημα, παρότι δεν είναι βαριά τραυματισμένα, η ΑΝΙΜΑ εξήγησε ότι η εξάμηνη παραμονή βασίζεται στην εμπειρία πολλών ετών.
«Μετά από χρόνια που απελευθερώνουμε τέτοια πουλιά στην Κρήτη, έχουμε καταλήξει ότι αυτό είναι το κρίσιμο χρονικό όριο για να μην ξανακατέβουν σε αυλές και παραλίες», ανέφερε ο Σύλλογος, προσθέτοντας ότι στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει συνεργάτες του στα Βαλκάνια και στην Ισπανία.
Η ΑΝΙΜΑ απευθύνει παράλληλα έκκληση για στήριξη του έργου της με δωρεές, τονίζοντας ότι κάθε προσφορά μετατρέπεται σε «φροντίδα, περίθαλψη και μια δεύτερη ευκαιρία για την άγρια ζωή».
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