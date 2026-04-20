Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Μυοκάστορας του γλυκού νερού εντοπίστηκε στην παραλία της Επανομής, δείτε βίντεο
Ο Τζερόνιμο όπως τον βάφτισαν οι διασώστες του θεωρείται ότι ή αποπροσανατολίστηκε ή παρασύρθηκε από ποτάμι μετά από έντονη βροχόπτωση
Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρυσαν όσοι βρέθηκαν χθες στην παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη αφού ένας μυοκάστορας του γλυκού νερού παρέμενε ακίνητος και τους κοιτούσε. Ο μυοκάστορας παρέμενε ακούνητος για ώρες ολόκληρες στο σημείο εμφανώς ταλαιπωρημένος από το κολύμπι που έκανε εντός της θάλασσας.
Ο Τζερόνιμο, όπως τον βάφτισαν οι διασώστες του, θεωρείται ότι ή αποπροσανατολίστηκε και μπήκε στη θάλασσα, είτε παρασύρθηκε από ποτάμι μετά από έντονη βροχόπτωση και με τα θαλάσσια ρεύματα κατέληξε στην παραλία Επανωμής. Το ζώο ζυγίζει επτά κιλά και θεωρείται ότι είναι νεαρής ηλικίας.
Το παράξενο όμως είναι ότι ο μυοκάστορας διαβιεί σε ποτάμια δηλαδή σε συνθήκες με γλυκό νερό και είναι εξαιρετικά περίεργο πως βρέθηκε να κολυμπά στη θάλασσα και τελικώς να καταφέρνει να βγει στην ακτή.
Τα μέλη του φιλοζωικού συλλόγου ειδοποίησαν τον γνωστό γητευτή άγριων ζώων της ομάδας «Διάσωσης και επανένταξης στην άγρια φύση», Στέλιο Γερονυμάκη ο οποίος έσπευσε και περισυνέλεξε τον μυοκάστορα.
«Δεν είναι κάστορας αλλά μυοκάστορας. Δεν έχει την φαρδιά ουρά που έχει ο κάστορας και εμφανισιακά είναι σαν μεγάλο ποντίκι. Παρόλα αυτά όλη η ανατομία του είναι κανονική (σ.σ. σαν κάστορα), τα δόντια του είναι μεγάλα, πορτοκαλί και σε μήκος τριών δακτύλων» περιέγραψε στο thestival.gr ο κ. Γερονυμάκης.
Ο μυοκάστορας όπως ανέφερε βρέθηκε χτες στην παραλία της Επανωμής. «Με ειδοποίησαν χτες ότι ένα μυστήριο ζώο βρίσκεται επί τρεις ώρες στο ίδιο σημείο, στην παραλία. Και πήγα με την απόχη και τον έπιασα» είπε και πρόσθεσε ότι καθόταν ακίνητος στην παραλία.
«Καθόταν ακίνητος εκεί που σκάει το κύμα στην ακτή και όταν πήγα να τον πιάσω προσπάθησε να μπει στην θάλασσα» ανέφερε ο κ. Γερονυμάκης εξηγώντας ότι είναι «περίεργο το πώς βρέθηκε εκεί ο μυοκάστορας καθώς είναι είδος που ζει στο γλυκό νερό» όπως είναι οι λίμνες και τα ποτάμια.
Ο κ. Γερονυμάκης εκτιμά ότι το ζώο μπορεί να παρασύρθηκε μετά από έντονη βροχόπτωση από κάποιο ποτάμι που εκβάλει στη θάλασσα όπως είναι ο Αξιός ή ο Αλιάκμονας «και τελικά με τα ρεύματα να κατέληξε στην παραλία της Επανωμής».
Όπως είπε αμέσως μετά που τον έπιασε με απόχη τον μετέφερε στο σπίτι του προκειμένου να τον ζεστάνει αφού ο νεαρός μυοκάστορας «έτρεμε σαν το ψάρι» και μάλιστα τοποθέτησε κάτω από το κλουβί που τον έβαλε και θερμαντική πλάκα για να τον ζεστάνει.
Προς το παρόν ο μυοκάστορας «δεν κινείται και πολύ», δείχνει ακόμα φοβισμένος, ίσως και εξαντλημένος από τη θαλάσσια περιπέτεια του ενώ όπως είπε ο κ. Γερονυμάκης θα επικοινωνήσει με την Κτηνιατρική σχολή του ΑΠΘ προκειμένου «να τον μεταφέρω εκεί για περαιτέρω εξετάσεις εφόσον φυσικά η σχολή έχει τα άτομα να χειριστούν το συγκεκριμένο ζώο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
