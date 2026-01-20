Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις από την ηλιακή καταιγίδα - Ανάλυση Κολυδά

Η ηλιακή καταιγίδα και η γεωμαγνητική καταιγίδα είναι δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα φαινόμενα του space weather. Το πρώτο συμβαίνει στον Ήλιο, το δεύτερο στη Γη».-Η Ηλιακή καταιγίδα συμβαίνει στον Ηλιο-Η Γεωμαγνητική καταιγίδα συμβαίνει Στη ΓηΗλιακή καταιγίδα: 8 λεπτάΓεωμαγνητική καταιγίδα: 3 ημέρες-Ηλιακή καταιγίδα: Δορυφόροι, πτήσεις-Γεωμαγνητική καταιγίδα: Ρεύμα, GPS, HF, aurora