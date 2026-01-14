Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Copernicus: Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
Copernicus: Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της Γης τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασε κατά πάνω από 1,5° Κελσίου το επίπεδο της προβιομηχανικής εποχής
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, πλησιάζοντας στο επίπεδο των προηγούμενων ρεκόρ, το 2024 και το 2023, ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus και το αμερικανικό ινστιτούτο Berkeley Earth.
Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της Γης τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασε κατά πάνω από 1,5° Κελσίου το επίπεδο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), που ήταν ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, που υιοθετήθηκε πριν από μια δεκαετία, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.
Οι κλιματολόγοι θεωρούν πλέον αναπόφευκτο ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί με διάρκεια, με τίμημα ολοένα πιο συχνούς και μεγάλης διάρκειας καύσωνες και σφοδρότερα, καταστροφικότερα και φονικότερα ακραία φαινόμενα.
«Οι ετήσιες θερμοκρασίες του επιφανειακού αέρα ήταν πάνω από τον μέσο όρο στο 91% της υφηλίου», δήλωσε η Samantha Burgess, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, που διαχειρίζεται το Copernicus.
Όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, «ο κύριος λόγος για αυτές τις θερμοκρασίες-ρεκόρ είναι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων».
«Ο κύριος λόγος για αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ είναι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων», δήλωσε η Burgess. «Καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να συσσωρεύονται στον αέρα, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, συμπεριλαμβανομένου του ωκεανού. Η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει και οι παγετώνες, ο θαλάσσιος πάγος και τα στρώματα πάγου συνεχίζουν να λιώνουν».
«Η υπέρβαση ενός τριετούς μέσου όρου 1,5 βαθμού πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα είναι ένα ορόσημο που κανείς μας δεν ήθελε να δει», δήλωσε ο Mauro Facchini, επικεφαλής παρατήρησης της Γης στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά και η ανάγκη για άμεση κλιματική δράση δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτική».
Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της Γης τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασε κατά πάνω από 1,5° Κελσίου το επίπεδο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), που ήταν ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, που υιοθετήθηκε πριν από μια δεκαετία, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.
Οι κλιματολόγοι θεωρούν πλέον αναπόφευκτο ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί με διάρκεια, με τίμημα ολοένα πιο συχνούς και μεγάλης διάρκειας καύσωνες και σφοδρότερα, καταστροφικότερα και φονικότερα ακραία φαινόμενα.
«Οι ετήσιες θερμοκρασίες του επιφανειακού αέρα ήταν πάνω από τον μέσο όρο στο 91% της υφηλίου», δήλωσε η Samantha Burgess, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, που διαχειρίζεται το Copernicus.
Όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, «ο κύριος λόγος για αυτές τις θερμοκρασίες-ρεκόρ είναι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων».
«Ο κύριος λόγος για αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ είναι η συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων», δήλωσε η Burgess. «Καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να συσσωρεύονται στον αέρα, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, συμπεριλαμβανομένου του ωκεανού. Η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει και οι παγετώνες, ο θαλάσσιος πάγος και τα στρώματα πάγου συνεχίζουν να λιώνουν».
Tο όριο του 1,5 βαθμού θεωρείται πλέον χαμένοΟι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν δεσμευτεί με τη συμφωνία του Παρισιού το 2015 να προσπαθήσουν να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Ωστόσο, η συνεχής υπέρβαση ή προσέγγιση αυτού του ορίου τα τελευταία τρία χρόνια καθιστά πλέον τον στόχο σχεδόν ανέφικτο.
«Η υπέρβαση ενός τριετούς μέσου όρου 1,5 βαθμού πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα είναι ένα ορόσημο που κανείς μας δεν ήθελε να δει», δήλωσε ο Mauro Facchini, επικεφαλής παρατήρησης της Γης στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά και η ανάγκη για άμεση κλιματική δράση δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα