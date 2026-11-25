Μαρία Καβογιάννη: Ξεκίνησε ως δασκάλα, την εντόπισε ο Λαζόπουλος, συνδέθηκε με τον Παπακαλιάτη – Από την Κορίνα στα «Εγκλήματα», στις συγκλονιστικές ερμηνείες στο Maestro
Μαρία Καβογιάννη: Ξεκίνησε ως δασκάλα, την εντόπισε ο Λαζόπουλος, συνδέθηκε με τον Παπακαλιάτη – Από την Κορίνα στα «Εγκλήματα», στις συγκλονιστικές ερμηνείες στο Maestro
Μαζί της θα δακρύσεις. Είτε βλέποντάς την σε κωμωδία είτε σε δραματική σειρά
UPD:
Σχεδόν δεν θα μπορέσεις να πιστέψεις πως πρόκειται για την ίδια ηθοποιό. Για εκείνο το πλάσμα που αυτή την περίοδο στην πολλοστή επανάληψη της “Ντόλτσε Βίτα” στην μικρή οθόνη, συνεχίζει να συναρπάζει ως Ασπασία, και αντίστοιχα ως Κορίνα στα “Εγκλήματα” γενιές που δεν μπόρεσαν να δουν τις πρεμιέρες τους. Ενας ρόλος που πάντα θα συνιστά την ευχάριστη γέφυρα ανάμεσα στην βασανισμένη ψυχοκόρη του παρελθόντος και την τσαπερδόνα οικιακή βοηθό των ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του ‘60, κι ένας ακόμη που με βιτριολικό χιούμορ πλάθει την πιο απολαυστική εκδιδόμενη γυναίκα ήταν από τους θεμέλιους λίθους της διαδρομής της στις ράγες του συναισθήματος του κοινού.
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UPD:
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