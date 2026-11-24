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Μάλλον το πράγμα… μπάζει από παντού και γι’ αυτό καλό θα είναι όσοι πιστοί και φανατικοί των αγορών να το προσέξουν. Δεν το βλέπω ούτε τους βλέπω καλά, ειδικά όταν θ’ αρχίσουν και οι ιστορίες που θα προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί με τον έλεγχο και των δυο νομοθετικών σωμάτων στην Αμερική. Κατά τα λοιπά, στα δικά μας, μοιάζει πια η περίοδος από τη ΔΕΘ και μετά αρκετά «άνυδρη» από πλευράς νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Πολλά εγκαίνια, αρκετές εκδηλώσεις και… από τηγανίτα τίποτα που λέμε. Αναμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τους επόμενους μήνες το «νέο κυβερνητικό όραμα» της τρίτης θητείας, το οποίο επεξεργάζονται ο Χατζηδάκης με τον Σκέρτσο και θα σας πούμε τι νομίζουμε.Σχολεία…-Υπήρξε χθες μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για την έρευνα του «Πρώτου Θέματος» στα σχολικά κτήρια. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μια ειλικρινή τοποθέτηση λέγοντας ότι «προφανώς και υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά», προσθέτοντας ότι «εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις». Είπε βέβαια ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια ανακαίνισης των σχολείων το 2024-25 με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και προσέθεσε πως είχαμε επισημάνει και εμείς στην έρευνα ότι έχουν αναβαθμιστεί 669 σχολεία και θα φτάσουν τα 2.000 έως το 2028. Απομένουν ακόμα βέβαια άλλα 11.000 σχολικά κτήρια, έτσι; Ήθελα όμως να σημειώσω ότι πλην του εκπροσώπου, ο οποίος φυσικά εκφράζει και επισήμως την κυβέρνηση, αρκετές πηγές -από το Μ.Μ και εκτός- μου σχολίασαν το θέμα. Δεν διέκρινα ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται το μείζον ζήτημα να πέφτουν σοβάδες, να πλημμυρίζουν σχολεία και να πηγαίνουν σε σπασμένες τούρκικες τουαλέτες τα παιδιά. Αντιθέτως, καμία αντίδραση -νεκρική σιγή- δεν υπήρξε από την αρμόδια υπουργό κυρία Ζαχαράκη στην έρευνα του Πρώτου Θέματος. Μήπως κάπου θεωρεί ότι διαχέονται οι ευθύνες της θλιβερής εικόνας γιατί η αρμοδιότητα είναι «σπασμένη» σε δήμους, το υπουργείο Εσωτερικών ή Υποδομών κ.λπ.; Ή μάλλον κρύβεται πίσω από αυτό; Πάντως δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους δεν απαντά η επί της ουσίας υπεύθυνη κυρία Ζαχαράκη. Μόνο το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις βουλευτών διαφόρων κομμάτων από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων κ.λπ. σε 45 σχολεία. Η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει απαντήσει σε καμία. Ούτε σ’ αυτές τις τελευταίες, ούτε σε πολλές άλλες προηγούμενες από την αρχή του έτους. Στις παλαιότερες ερωτήσεις υπάρχουν τυπικές απαντήσεις των άλλων υπουργείων και το θέμα γίνεται «μπαλάκι» που καταλήγει στο πουθενά. Ρίχνουν τις ευθύνες στους δήμους, οι δήμοι λένε «εμείς δεν είχαμε λεφτά». Το δε υπουργείο Υποδομών δείχνει τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», η οποία με τη σειρά της λέει πως «ό,τι αναθέσεις έχουμε αναλάβει τις έχουμε φέρει εις πέρας». Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, γιατί για την ώρα εν μέρει παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο.Το ραντεβού με τους βουλευτές πριν τον Προϋπολογισμό-Αρκετά περιστατικά με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα, οπότε λογικά δεν θα αργήσει και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο. Είναι προφανές ότι οι βουλευτές έχουν πέσει από τώρα με τα μούτρα στη μάχη του σταυρού, οπότε το ορόσημο του Προϋπολογισμού, που όλοι θα είναι στη Βουλή, είναι μάλλον βολικό για να γίνει συνεδρίαση. Ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ο Μητσοτάκης καλείται να κάνει ακόμα μια δουλειά ζύμωσης με τους βουλευτές, ελάχιστοι εκ των οποίων απέστειλαν και προτάσεις στην Αντιπροεδρία ως προς το πρόγραμμα της ΝΔ.Λιάκος-Μαξίμου-Σήμερα στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου θα μετρήσουν τον απόηχο της απόφασης Λιάκου να πάει στην Ευελπίδων και να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο ίδιος μίλησε για πολιτική του στοχοποίηση από την ώρα που έγινε υφυπουργός Εσωτερικών, ομολογουμένως όμως δεν έχει δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Προετοιμάζεται να δώσει πάντως μια συνέντευξη και να απαντήσει εκτενέστερα, κάτι για το οποίο τον πιέζει και το Μαξίμου που αντιλαμβάνεται ότι έχει αναλάβει αυτό να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο νεόκοπος υφυπουργός. Μου λέγανε ως και χθες το απόγευμα ότι πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να τον κρατήσει στη θέση του, καθώς πέρασαν ήδη και δέκα μέρες από τις πρώτες αποκαλύψεις. Και άλλες φορές βέβαια η πρόθεση του Μαξίμου δεν μετουσιώθηκε σε πράξη, οπότε θα δούμε.Σαμαράς…-Ένα πράγμα που ο Σαμαράς -λένε οι δικοί του- ότι κατάλαβε στην πρώτη περιοδεία που έκανε ως δυνάμει αρχηγός κόμματος είναι ότι υπάρχει μια «βουβή οργή» σε πολλά σημεία της χώρας. Αντιλαμβάνεται όμως και ένα γενικό αίσθημα απαξίωσης της πολιτικής συλλήβδην και απροθυμίας συμμετοχής στα κοινά. Αυτό που ο Σαμαράς θα κάνει όλο και πιο συστηματικά, λένε οι ίδιοι, θα είναι να καλεί σε συμμετοχή τους πολίτες, δηλαδή να πάνε στις κάλπες, ό,τι και να ψηφίσουν, καθώς θεωρεί ότι η αυξημένη συμμετοχή θα πλήξει τη ΝΔ. Τώρα βέβαια εγώ άλλα ακούω από τους δημοσκόπους, ότι όσοι παραπάνω πάνε θα είναι οι πιτσιρικάδες Κασιδιάρη. Να σας πω, μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ότι ο Βελόπουλος… τον έχει ξεκινήσει κανονικά.Λιγότερα κεφάλαια στον Πυλώνα 2-P2R για Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς-Περιόρισε τις απαιτήσεις της η ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά αποθέματα του Πυλώνα 2-P2R -για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, αφήνοντας αμετάβλητους τους δείκτες στις άλλες δύο συστημικές τράπεζες Εθνική και Eurobank- όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είχαν μειωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις του επόπτη. Η μείωση της απαίτησης αποτυπώνει τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη θετική εξέλιξη στον κίνδυνο των πιστωτικών τους χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, η απαίτηση Πυλώνα 2 (Pillar 2 Requirement – P2R) για την Alpha Bank μειώνεται στο 2,80% από 2,90% και για την Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί στο 2,75% από 2,90%. Για τη Eurobank παραμένει στο 2,75% και για την Εθνική Τράπεζα στο 2,50%. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί συνολικά το προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος, την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητά του.Τράπεζα Πειραιώς: Γιατί κοστίζει 40 εκατ. ευρώ η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων