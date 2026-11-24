Η Σοφία έπαθε αφωνία (για τα σχολεία) ενώ βρέχει (και) ερωτήσεις στη Βουλή, ο Σαμαράς, ο Βελό και ο Κασιδιάρης (δύσκολο τρίγωνο), το χρυσωρυχείο Κ-Κ
Η Σοφία έπαθε αφωνία (για τα σχολεία) ενώ βρέχει (και) ερωτήσεις στη Βουλή, ο Σαμαράς, ο Βελό και ο Κασιδιάρης (δύσκολο τρίγωνο), το χρυσωρυχείο Κ-Κ
Χαίρετε, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου συμπεριφέρεται κάτι σαν να τελείωσαν ξαφνικά οι δυο πόλεμοι γιατί επανήλθε στη θέση του ένας CEO μιας τεχνολογικής εταιρείας (ο σκανδαλιάρης Τζένσεν της Nvidia), κάτι μαρτυράει
Μάλλον το πράγμα… μπάζει από παντού και γι’ αυτό καλό θα είναι όσοι πιστοί και φανατικοί των αγορών να το προσέξουν. Δεν το βλέπω ούτε τους βλέπω καλά, ειδικά όταν θ’ αρχίσουν και οι ιστορίες που θα προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί με τον έλεγχο και των δυο νομοθετικών σωμάτων στην Αμερική. Κατά τα λοιπά, στα δικά μας, μοιάζει πια η περίοδος από τη ΔΕΘ και μετά αρκετά «άνυδρη» από πλευράς νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Πολλά εγκαίνια, αρκετές εκδηλώσεις και… από τηγανίτα τίποτα που λέμε. Αναμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τους επόμενους μήνες το «νέο κυβερνητικό όραμα» της τρίτης θητείας, το οποίο επεξεργάζονται ο Χατζηδάκης με τον Σκέρτσο και θα σας πούμε τι νομίζουμε.
Σχολεία…
-Υπήρξε χθες μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για την έρευνα του «Πρώτου Θέματος» στα σχολικά κτήρια. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μια ειλικρινή τοποθέτηση λέγοντας ότι «προφανώς και υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά», προσθέτοντας ότι «εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις». Είπε βέβαια ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια ανακαίνισης των σχολείων το 2024-25 με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και προσέθεσε πως είχαμε επισημάνει και εμείς στην έρευνα ότι έχουν αναβαθμιστεί 669 σχολεία και θα φτάσουν τα 2.000 έως το 2028. Απομένουν ακόμα βέβαια άλλα 11.000 σχολικά κτήρια, έτσι; Ήθελα όμως να σημειώσω ότι πλην του εκπροσώπου, ο οποίος φυσικά εκφράζει και επισήμως την κυβέρνηση, αρκετές πηγές -από το Μ.Μ και εκτός- μου σχολίασαν το θέμα. Δεν διέκρινα ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται το μείζον ζήτημα να πέφτουν σοβάδες, να πλημμυρίζουν σχολεία και να πηγαίνουν σε σπασμένες τούρκικες τουαλέτες τα παιδιά. Αντιθέτως, καμία αντίδραση -νεκρική σιγή- δεν υπήρξε από την αρμόδια υπουργό κυρία Ζαχαράκη στην έρευνα του Πρώτου Θέματος. Μήπως κάπου θεωρεί ότι διαχέονται οι ευθύνες της θλιβερής εικόνας γιατί η αρμοδιότητα είναι «σπασμένη» σε δήμους, το υπουργείο Εσωτερικών ή Υποδομών κ.λπ.; Ή μάλλον κρύβεται πίσω από αυτό; Πάντως δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους δεν απαντά η επί της ουσίας υπεύθυνη κυρία Ζαχαράκη. Μόνο το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις βουλευτών διαφόρων κομμάτων από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων κ.λπ. σε 45 σχολεία. Η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει απαντήσει σε καμία. Ούτε σ’ αυτές τις τελευταίες, ούτε σε πολλές άλλες προηγούμενες από την αρχή του έτους. Στις παλαιότερες ερωτήσεις υπάρχουν τυπικές απαντήσεις των άλλων υπουργείων και το θέμα γίνεται «μπαλάκι» που καταλήγει στο πουθενά. Ρίχνουν τις ευθύνες στους δήμους, οι δήμοι λένε «εμείς δεν είχαμε λεφτά». Το δε υπουργείο Υποδομών δείχνει τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», η οποία με τη σειρά της λέει πως «ό,τι αναθέσεις έχουμε αναλάβει τις έχουμε φέρει εις πέρας». Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, γιατί για την ώρα εν μέρει παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο.
Το ραντεβού με τους βουλευτές πριν τον Προϋπολογισμό
-Αρκετά περιστατικά με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα, οπότε λογικά δεν θα αργήσει και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο. Είναι προφανές ότι οι βουλευτές έχουν πέσει από τώρα με τα μούτρα στη μάχη του σταυρού, οπότε το ορόσημο του Προϋπολογισμού, που όλοι θα είναι στη Βουλή, είναι μάλλον βολικό για να γίνει συνεδρίαση. Ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ο Μητσοτάκης καλείται να κάνει ακόμα μια δουλειά ζύμωσης με τους βουλευτές, ελάχιστοι εκ των οποίων απέστειλαν και προτάσεις στην Αντιπροεδρία ως προς το πρόγραμμα της ΝΔ.
Λιάκος-Μαξίμου
-Σήμερα στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου θα μετρήσουν τον απόηχο της απόφασης Λιάκου να πάει στην Ευελπίδων και να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο ίδιος μίλησε για πολιτική του στοχοποίηση από την ώρα που έγινε υφυπουργός Εσωτερικών, ομολογουμένως όμως δεν έχει δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Προετοιμάζεται να δώσει πάντως μια συνέντευξη και να απαντήσει εκτενέστερα, κάτι για το οποίο τον πιέζει και το Μαξίμου που αντιλαμβάνεται ότι έχει αναλάβει αυτό να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο νεόκοπος υφυπουργός. Μου λέγανε ως και χθες το απόγευμα ότι πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να τον κρατήσει στη θέση του, καθώς πέρασαν ήδη και δέκα μέρες από τις πρώτες αποκαλύψεις. Και άλλες φορές βέβαια η πρόθεση του Μαξίμου δεν μετουσιώθηκε σε πράξη, οπότε θα δούμε.
Σαμαράς…
-Ένα πράγμα που ο Σαμαράς -λένε οι δικοί του- ότι κατάλαβε στην πρώτη περιοδεία που έκανε ως δυνάμει αρχηγός κόμματος είναι ότι υπάρχει μια «βουβή οργή» σε πολλά σημεία της χώρας. Αντιλαμβάνεται όμως και ένα γενικό αίσθημα απαξίωσης της πολιτικής συλλήβδην και απροθυμίας συμμετοχής στα κοινά. Αυτό που ο Σαμαράς θα κάνει όλο και πιο συστηματικά, λένε οι ίδιοι, θα είναι να καλεί σε συμμετοχή τους πολίτες, δηλαδή να πάνε στις κάλπες, ό,τι και να ψηφίσουν, καθώς θεωρεί ότι η αυξημένη συμμετοχή θα πλήξει τη ΝΔ. Τώρα βέβαια εγώ άλλα ακούω από τους δημοσκόπους, ότι όσοι παραπάνω πάνε θα είναι οι πιτσιρικάδες Κασιδιάρη. Να σας πω, μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ότι ο Βελόπουλος… τον έχει ξεκινήσει κανονικά.
Λιγότερα κεφάλαια στον Πυλώνα 2-P2R για Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς
-Περιόρισε τις απαιτήσεις της η ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά αποθέματα του Πυλώνα 2-P2R -για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, αφήνοντας αμετάβλητους τους δείκτες στις άλλες δύο συστημικές τράπεζες Εθνική και Eurobank- όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είχαν μειωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις του επόπτη. Η μείωση της απαίτησης αποτυπώνει τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη θετική εξέλιξη στον κίνδυνο των πιστωτικών τους χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, η απαίτηση Πυλώνα 2 (Pillar 2 Requirement – P2R) για την Alpha Bank μειώνεται στο 2,80% από 2,90% και για την Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί στο 2,75% από 2,90%. Για τη Eurobank παραμένει στο 2,75% και για την Εθνική Τράπεζα στο 2,50%. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί συνολικά το προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος, την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητά του.
Τράπεζα Πειραιώς: Γιατί κοστίζει 40 εκατ. ευρώ η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων
Σχολεία…
-Υπήρξε χθες μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για την έρευνα του «Πρώτου Θέματος» στα σχολικά κτήρια. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μια ειλικρινή τοποθέτηση λέγοντας ότι «προφανώς και υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά», προσθέτοντας ότι «εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις». Είπε βέβαια ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια ανακαίνισης των σχολείων το 2024-25 με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και προσέθεσε πως είχαμε επισημάνει και εμείς στην έρευνα ότι έχουν αναβαθμιστεί 669 σχολεία και θα φτάσουν τα 2.000 έως το 2028. Απομένουν ακόμα βέβαια άλλα 11.000 σχολικά κτήρια, έτσι; Ήθελα όμως να σημειώσω ότι πλην του εκπροσώπου, ο οποίος φυσικά εκφράζει και επισήμως την κυβέρνηση, αρκετές πηγές -από το Μ.Μ και εκτός- μου σχολίασαν το θέμα. Δεν διέκρινα ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται το μείζον ζήτημα να πέφτουν σοβάδες, να πλημμυρίζουν σχολεία και να πηγαίνουν σε σπασμένες τούρκικες τουαλέτες τα παιδιά. Αντιθέτως, καμία αντίδραση -νεκρική σιγή- δεν υπήρξε από την αρμόδια υπουργό κυρία Ζαχαράκη στην έρευνα του Πρώτου Θέματος. Μήπως κάπου θεωρεί ότι διαχέονται οι ευθύνες της θλιβερής εικόνας γιατί η αρμοδιότητα είναι «σπασμένη» σε δήμους, το υπουργείο Εσωτερικών ή Υποδομών κ.λπ.; Ή μάλλον κρύβεται πίσω από αυτό; Πάντως δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους δεν απαντά η επί της ουσίας υπεύθυνη κυρία Ζαχαράκη. Μόνο το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις βουλευτών διαφόρων κομμάτων από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της επικράτειας για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων κ.λπ. σε 45 σχολεία. Η κυρία Ζαχαράκη δεν έχει απαντήσει σε καμία. Ούτε σ’ αυτές τις τελευταίες, ούτε σε πολλές άλλες προηγούμενες από την αρχή του έτους. Στις παλαιότερες ερωτήσεις υπάρχουν τυπικές απαντήσεις των άλλων υπουργείων και το θέμα γίνεται «μπαλάκι» που καταλήγει στο πουθενά. Ρίχνουν τις ευθύνες στους δήμους, οι δήμοι λένε «εμείς δεν είχαμε λεφτά». Το δε υπουργείο Υποδομών δείχνει τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», η οποία με τη σειρά της λέει πως «ό,τι αναθέσεις έχουμε αναλάβει τις έχουμε φέρει εις πέρας». Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, γιατί για την ώρα εν μέρει παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο.
Το ραντεβού με τους βουλευτές πριν τον Προϋπολογισμό
-Αρκετά περιστατικά με βουλευτές και στελέχη της ΝΔ έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα, οπότε λογικά δεν θα αργήσει και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο. Είναι προφανές ότι οι βουλευτές έχουν πέσει από τώρα με τα μούτρα στη μάχη του σταυρού, οπότε το ορόσημο του Προϋπολογισμού, που όλοι θα είναι στη Βουλή, είναι μάλλον βολικό για να γίνει συνεδρίαση. Ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ο Μητσοτάκης καλείται να κάνει ακόμα μια δουλειά ζύμωσης με τους βουλευτές, ελάχιστοι εκ των οποίων απέστειλαν και προτάσεις στην Αντιπροεδρία ως προς το πρόγραμμα της ΝΔ.
Λιάκος-Μαξίμου
-Σήμερα στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου θα μετρήσουν τον απόηχο της απόφασης Λιάκου να πάει στην Ευελπίδων και να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο ίδιος μίλησε για πολιτική του στοχοποίηση από την ώρα που έγινε υφυπουργός Εσωτερικών, ομολογουμένως όμως δεν έχει δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Προετοιμάζεται να δώσει πάντως μια συνέντευξη και να απαντήσει εκτενέστερα, κάτι για το οποίο τον πιέζει και το Μαξίμου που αντιλαμβάνεται ότι έχει αναλάβει αυτό να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο νεόκοπος υφυπουργός. Μου λέγανε ως και χθες το απόγευμα ότι πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να τον κρατήσει στη θέση του, καθώς πέρασαν ήδη και δέκα μέρες από τις πρώτες αποκαλύψεις. Και άλλες φορές βέβαια η πρόθεση του Μαξίμου δεν μετουσιώθηκε σε πράξη, οπότε θα δούμε.
Σαμαράς…
-Ένα πράγμα που ο Σαμαράς -λένε οι δικοί του- ότι κατάλαβε στην πρώτη περιοδεία που έκανε ως δυνάμει αρχηγός κόμματος είναι ότι υπάρχει μια «βουβή οργή» σε πολλά σημεία της χώρας. Αντιλαμβάνεται όμως και ένα γενικό αίσθημα απαξίωσης της πολιτικής συλλήβδην και απροθυμίας συμμετοχής στα κοινά. Αυτό που ο Σαμαράς θα κάνει όλο και πιο συστηματικά, λένε οι ίδιοι, θα είναι να καλεί σε συμμετοχή τους πολίτες, δηλαδή να πάνε στις κάλπες, ό,τι και να ψηφίσουν, καθώς θεωρεί ότι η αυξημένη συμμετοχή θα πλήξει τη ΝΔ. Τώρα βέβαια εγώ άλλα ακούω από τους δημοσκόπους, ότι όσοι παραπάνω πάνε θα είναι οι πιτσιρικάδες Κασιδιάρη. Να σας πω, μιας και λέμε για τον Σαμαρά, ότι ο Βελόπουλος… τον έχει ξεκινήσει κανονικά.
Λιγότερα κεφάλαια στον Πυλώνα 2-P2R για Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς
-Περιόρισε τις απαιτήσεις της η ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά αποθέματα του Πυλώνα 2-P2R -για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, αφήνοντας αμετάβλητους τους δείκτες στις άλλες δύο συστημικές τράπεζες Εθνική και Eurobank- όπου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είχαν μειωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις του επόπτη. Η μείωση της απαίτησης αποτυπώνει τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη θετική εξέλιξη στον κίνδυνο των πιστωτικών τους χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, η απαίτηση Πυλώνα 2 (Pillar 2 Requirement – P2R) για την Alpha Bank μειώνεται στο 2,80% από 2,90% και για την Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί στο 2,75% από 2,90%. Για τη Eurobank παραμένει στο 2,75% και για την Εθνική Τράπεζα στο 2,50%. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο της ετήσιας Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), μέσω της οποίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί συνολικά το προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού ιδρύματος, την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητά του.
Τράπεζα Πειραιώς: Γιατί κοστίζει 40 εκατ. ευρώ η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων
-Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εγγράψει επιβάρυνση ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ φέτος από την πώληση ακινήτων συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ. Η εύλογη απορία είναι «γιατί;», αφού οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευτεί και υπερβεί τα επίπεδα που είχαν το 2008. Το στοιχείο για την επιβάρυνση των 40 εκατ. περιλαμβάνεται σε ανάλυση της Autonomous, η οποία καταγράφει όσα ανέφερε ο CFO της τράπεζας, Γναρδέλης, στους αναλυτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η πώληση ακινήτων που προέρχονται από πλειστηριασμούς και ανακτήσεις εξασφαλίσεων, συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, αναμένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ. Για το 2027, η διοίκηση έχει προϋπολογίσει περαιτέρω μείωση του χαρτοφυλακίου των συγκεκριμένων ακινήτων κατά 300 εκατ. ευρώ, με την αντίστοιχη επιβάρυνση να εκτιμάται χαμηλότερα, στο 5%-8%. Το θετικό, πάντως –τουλάχιστον από την πλευρά του SSM– είναι ότι η τράπεζα συνεχίζει να απομακρύνει ακίνητα από τον ισολογισμό της. Άλλωστε, για τον επόπτη η μείωση των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας από πλειστηριασμούς και ανακτήσεις εξασφαλίσεων αποτελεί ζητούμενο, καθώς περιορίζει τα μη παραγωγικά στοιχεία του ενεργητικού και συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού.
Εθνική: Τρίτη στο ταμπλό, πρώτη σε κεφάλαια
-Η Εθνική Τράπεζα έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση του Euronext Athens από πλευράς κεφαλαιοποίησης, πίσω από την Coca-Cola HBC και τη Eurobank. Η απόσταση δεν είναι αμελητέα αφού η Eurobank αποτιμάται στα €16,8 δισ., περισσότερα από €2 δισ. πάνω από την Εθνική. Το παράδοξο είναι ότι η 3η του ταμπλό είναι η 1η στον δείκτη κεφαλαίων. Με βάση τις ανακοινώσεις 9μήνου, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,5% που είναι ο υψηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο Παύλος Μυλωνάς μίλησε στους αναλυτές για πλεόνασμα περίπου 450 μονάδων βάσης. Η ίδια η τράπεζα αναδεικνύει το κόστος αυτής της πολυτέλειας, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,7%, η οποία θα ήταν τουλάχιστον 20% χωρίς το υπερβάλλον κεφάλαιο. Πάνω από τέσσερις μονάδες απόδοσης «κοιμούνται» στον ισολογισμό. Κινήσεις έχουν γίνει, αλλά είναι μικρές όταν συγκρίνονται με το μέγεθος του αποθέματος. Αποκτήθηκε το 30% της Allianz Ελλάδος έναντι €80 εκατ. και προχώρησε η συνεργασία με την Dromeus Capital για εμπορικά ακίνητα αξίας €400 εκατ. Στις 20 Νοεμβρίου πληρώθηκε και ενδιάμεσο μέρισμα €230 εκατ., δηλαδή €0,26 ανά μετοχή. Επίσης, τρέχει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών €530 εκατ. που έχει υλοποιηθεί κατά περίπου 40%. Τίποτε από αυτά δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τη χρηματιστηριακή κατάταξη. Στα χρηματιστηριακά γραφεία, όλοι περιμένουν λοιπόν την «κίνηση-έκπληξη» μέχρι το τέλος του 2026. Ο Π. Μυλωνάς είχε ζητήσει τον Ιούλιο «υπομονή», λέγοντας ότι όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Τον Νοέμβριο άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών. Το κεφάλαιο που περιμένει δεν χάνεται, απλώς αποδίδει λιγότερο. Στις εποχές που ζούμε, το χρηματιστηριακό ταμπλό τιμολογεί αυτό που βλέπει, όχι αυτό που του υπόσχονται.
Η σύσταση «Buy» για CrediaBank και οι υποσημειώσεις
-Πάνω από τα €2 δισ. επέστρεψε χθες η κεφαλαιοποίηση της CrediaBank, με τη μετοχή στα €0,9140 (+4,58%), ακριβώς την ημέρα που η UBS ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο €1,18. Η μετοχή παραμένει 30% χαμηλότερα από τα προ 6μήνου επίπεδά της. Η έκθεση της UBS, των Stephan Potgieter και Prianca Naidoo, προβλέπει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη €87 εκατ. φέτος, €263 εκατ. το 2028 και €371 εκατ. το 2030, με έκρηξη της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 6% σε 21%. Με τα κέρδη του 2028, η τράπεζα αποτιμάται σε 7,7 φορές, έναντι 8,5 για τις ελληνικές τράπεζες. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα θέματα που η UBS αποκλίνει από τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Credia. Για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βλέπει 2,55% το 2028 και 2,84% το 2030, όταν η καθοδήγηση της τράπεζας μιλά για 2,7% και 2,9%. Υπολογίζει μέρισμα 30% των κερδών από το 2028 ενώ το πλάνο της τράπεζας δεν προβλέπει διανομή. Και προεξοφλεί με κόστος κεφαλαίου 12,5%, έναντι 10,9%-11,6% για τις υπόλοιπες, λόγω κινδύνου εκτέλεσης. Προφανώς, το μεγάλο στοίχημα παίζεται στην HSBC Malta. Με €200 εκατ. για το 70,03%, στο μισό της ενσώματης λογιστικής αξίας, με αρνητική υπεραξία περίπου €254 εκατ. και καταθέσεις €6,2 δισ. που κοστίζουν 0,36%. Τα σενάρια της UBS ανεβάζουν τη μετοχή στο €1,40 (καλό) και την κατεβάζουν στο €0,76 (κακό). Για κάθε μείωση του περιθωρίου κατά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες, τα κέρδη του 2028 υποχωρούν 6,4%. Ο στόχος της UBS είναι ο 2ος χαμηλότερος της αγοράς αφού η Morgan Stanley μιλά για €1,09, η Jefferies για €1,30 και η Euroxx για €1,55. Το περιθώριο ανόδου της μετοχής 28,4% είναι ίδιο με εκείνο της Τρ. Πειραιώς (28,5%), την οποία ο οίκος προεξοφλεί με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Βασικοί μέτοχοι παραμένουν το ΕθΑΤ με 26,5% και η Thrivest με 21,7%. Αμφότεροι, σημειώνει η UBS, πωλούν.
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος: Το «χρυσωρυχείο» συνεχίζει να μοιράζει εκατομμύρια
-Πραγματικό «χρυσωρυχείο» εξακολουθούν να αποτελούν οι παλιές ελληνικές ταινίες για τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων τους. Ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης – Καρατζόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος τις διανομές μερισμάτων, με τρεις ακόμη αποφάσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ύψους 200.000 ευρώ η καθεμία. Έτσι, οι διανομές φτάνουν πλέον τις επτά, συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, μέσα σε λίγους μήνες! Και ο νέος ισολογισμός εξηγεί γιατί. Το 2025 ο τζίρος αυξήθηκε κατά 16,2%, στα 4,37 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14%, στα 2,76 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η εταιρεία εμφανίζει περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων που ξεπερνά το 63%! Και όλα αυτά με ταμειακά διαθέσιμα 2,62 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία της οικογένειας Καραγιάννη, που διαχειρίζεται έναν κατάλογο με περισσότερες από έξι δεκαετίες ελληνικού κινηματογράφου, αποδεικνύει ότι οι παλιές καλές ταινίες μπορούν να αποφέρουν και σήμερα εντυπωσιακά κέρδη. Ειδικά όταν τα δικαιώματά τους έχουν αποκτηθεί εδώ και δεκαετίες!
Η ΤΙΤΑΝ εξηγεί στους αναλυτές τις απώλειες και την αισιοδοξία της
-Κάτω από τα €44 έμεινε χθες η μετοχή του Τιτάνα, με την κεφαλαιοποίηση στα €3,44 δισ., δηλαδή 12,74% χαμηλότερα από τα προ 3μήνου επίπεδά της. Μεθαύριο Πέμπτη η διοίκηση του ομίλου έχει καλέσει τους αναλυτές σε «πρωινό εργασίας», για να εξηγήσει με αριθμούς τόσο τις απώλειες όσο και την αισιοδοξία της. Οι απώλειες ξεκινούν από την Αμερική. Η Titan America ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA τρίτου τριμήνου $95 εκατ., από $116,7 εκατ., με το περιθώριο στο 20,6% από 26,7%. Αιτίες: ακριβότερη ενέργεια, αδύναμη αγορά κατοικίας, έντονες βροχές στη Φλόριντα και απρογραμμάτιστη διακοπή στο εργοστάσιο του Roanoke. Για το σύνολο του 2026 περιμένει πλέον περιθώριο χαμηλότερο κατά 250-300 μονάδες βάσης. Σε επίπεδο ομίλου, το 9μηνο έδειξε πωλήσεις €2,19 δισ. (+8,8%), αλλά EBITDA €481,7 εκατ. (+1,7%). Σε συγκρίσιμη βάση, τα EBITDA υποχώρησαν 2%. Στο τρίμηνο έπεσαν 9%, στα €169,8 εκατ. Τα καθαρά κέρδη, ωστόσο, αυξήθηκαν 42%, στα €242 εκατ. Η απόσταση ανάμεσα στο +1,7% και στο +42% είναι από τις ερωτήσεις που θα ακουστούν στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η αισιοδοξία στηρίζεται σε 3 στοιχεία. Οι 3 φετινές εξαγορές, αξίας περίπου €700 εκατ., έδωσαν περίπου €28 εκατ. EBITDA στο εννεάμηνο και η διοίκηση τις βλέπει πάνω από €100 εκατ. έως το 2029. Η Titan America έχει ανακοινώσει αυξήσεις τιμών σε τσιμέντο, σκυρόδεμα και αδρανή από τον Ιανουάριο του 2027. Και το πρόγραμμα Cornerstone στοχεύει σε ετήσιο όφελος $50 εκατ. έως το 2029. Οι καλεσμένοι στο πρωινό γεύμα έχουν ήδη πάρει θέση. Η Citi επανέλαβε την Παρασκευή στόχο €65. Η AXIA δίνει €66,70, η Eurobank Equities €64,40, η Optima €64,20 και η Ambrosia €70,75. Και οι πέντε πάνω από τα €64. Το δυσμενές σενάριο της Citi, πάντως, βρίσκεται στα €41,30. Όταν οι αναλυτές βλέπουν €64 και η αγορά πληρώνει €44, κάποιος στο τραπέζι θα χρειαστεί δεύτερο καφέ.
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, οι σωλήνες υδρογόνου και οι Κινέζοι
-Από την περασμένη Πέμπτη, η Κίνα έθεσε σε λειτουργία, στην περιοχή Μπαοτού της Εσωτερικής Μογγολίας, τον πρώτο αγωγό καθαρού υδρογόνου της χώρας που ξεπερνά σε μήκος τα 100 χιλιόμετρα. Συνολικά 195 χιλιόμετρα αγωγού συνδέουν τις μονάδες πράσινου υδρογόνου της περιοχής Ντάρχαν Μουμινγκάν με τις βιομηχανίες της πόλης. Το έργο ανήκει σε θυγατρική του κρατικού ομίλου China Huadian. Τον ειδικό χάλυβα που είναι ανθεκτικός στην ψαθυροποίηση από υδρογόνο έχει αναπτύξει η Baotou Steel. Η «ψαθυροποίηση» είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το άτομο του υδρογόνου είναι το μικρότερο που υπάρχει. Γι’ αυτό, υπό πίεση, εισχωρεί μέσα στο ίδιο το μέταλλο του σωλήνα μειώνοντας την ελαστικότητά του. Ο χάλυβας, αντί να «δουλεύει» και να παραμορφώνεται, ραγίζει απότομα, σαν γυαλί. Γι’ αυτό ένας κοινός αγωγός φυσικού αερίου δεν μπορεί να μεταφέρει καθαρό υδρογόνο χωρίς ειδικό χάλυβα ή πιστοποίηση. Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα προσφέρει και η Σωληνουργεία Κορίνθου, με σωλήνες πιστοποιημένους για υδρογόνο. Ο αριθμός που κάνει τον γύρο του κόσμου όσον αφορά τον αγωγό της Εσωτερικής Μογγολίας είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς κατά 77%. Από 13 γουάν το κιλό σε περίπου 3. Το Xinhua διευκρινίζει ότι αυτό ισχύει όταν ο αγωγός λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα, δηλαδή 100.000 τόνους ετησίως. Η σημερινή παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου της Μπαοτού είναι 7.800 τόνοι. Η ετήσια μεταφορική δυναμικότητα του αγωγού είναι σχεδόν 13 φορές η σημερινή ετήσια παραγωγική ικανότητα της περιοχής. Η Κίνα παρήγαγε, το 2025, πάνω από 39 εκατ. τόνους υδρογόνου. Οι 7.800 τόνοι αντιστοιχούν στο 0,02% αυτής της ποσότητας. Στην Ευρώπη, έχουν τεθεί σε λειτουργία την τελευταία διετία περίπου 622 χλμ. αγωγών υδρογόνου. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν 42.000 χλμ. Στην Ελλάδα, ο αγωγός H2DRIA του ΔΕΣΦΑ, μήκους 570 χιλιομέτρων, βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τη Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πάρα πολύ πιθανή. Οι Κινέζοι έχτισαν πρώτα τον δρόμο και τώρα περιμένουν τα φορτηγά. Οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν ακόμη και τα δύο.
Σε χαμηλό τριών ετών η Lamda Development, κάτω από 1 δισ. η αποτίμηση
-Στο στόχαστρο της Qube βρίσκεται και η Lamda Development, με το fund να αυξάνει τη short θέση του στο 0,61145%, από 0,59545%, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στη μετοχή. Η Lamda συνέχισε την καθοδική της πορεία, συμπληρώνοντας επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με σωρευτικές απώλειες άνω του 8,5%. Η μετοχή έκλεισε στα 5,525 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα 5,46 ευρώ. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, με το αμέσως προηγούμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στα 5,52 ευρώ της 19ης Μαΐου 2023 και το επόμενο στα 5,485 ευρώ της 30ής Σεπτεμβρίου 2022. Η παρατεταμένη πίεση έχει οδηγήσει πλέον τη χρηματιστηριακή αξία της Lamda κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 976,47 εκατ. ευρώ.
Στα θερμοκήπια η οικογένεια Σάκκαρη
-Διευρύνει την παλέτα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων η οικογένεια Σάκκαρη. Ο Κώστας Σάκκαρης -πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις Μαρίας Σάκκαρη- με μακρά διαδρομή στην αγορά των τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά και με ισχυρή παρουσία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάνει άνοιγμα και στα θερμοκήπια. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας Agrovia Product Ι.Κ.Ε., με έδρα στο Μαρούσι και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Σκοπός της εταιρείας είναι η καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, χαρουπιών, σταφυλιών, ακατέργαστων ξηρών καρπών, βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη για ανθρώπινη κατανάλωση, πατατών, σταφίδων, αβοκάντο, μάνγκο και άλλων, μέχρι και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι μέτοχοι είναι δύο, ο Γιάννης Σάκκαρης (γιος του Κώστα Σάκκαρη) και ο Λεωνίδας Παναγάκος, οι οποίοι κατέβαλαν από 1.500 ευρώ, αποκτώντας 50% ο καθένας.
Περιμένοντας τη στατιστική επιβεβαίωση για τον Nasdaq 100
-Ο Nasdaq 100 την περασμένη Παρασκευή κατέγραψε τη 13η εβδομαδιαία πτώση του κατά τουλάχιστον 10%. Μόνο δύο από τις προηγούμενες δώδεκα περιπτώσεις, το 2000 και το 2008, ακολουθήθηκαν από νέα εβδομαδιαία υποχώρηση. Ο πρώτος στόχος για την ανάκαμψη της αγοράς επετεύχθη χθες και ενόψει της αργίας της Πέμπτης και της ημιαργίας της Παρασκευής το στατιστικό αναμένεται να επιβεβαιωθεί.
Αποκαλυπτήρια για τη νέα NOVA ICT
-Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αποκάλυψη του νέου ονόματος της NOVA ICT. Σε ενημερωτική συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η διοίκηση αναμένεται να κάνει γνωστή τη νέα επωνυμία της εταιρείας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης πρόκειται επίσης να παρουσιαστεί από τα στελέχη η διαδρομή της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθώς και τα σχέδιά της για το 2027, κάτι που η αγορά περιμένει με πολύ ενδιαφέρον. Η εξαγορά του υπολοίπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NOVA ICT από τη Motor Oil, τον περασμένο Ιούλιο μέσω της θυγατρικής της Ireon έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, με πωλητή τη NOVA, θεωρείται ένα από τα σημαντικά deals της χρονιάς για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Ένα… διπλό deal ουσιαστικά, με δεδομένο ότι ακολούθησε σχεδόν αμέσως η μετοχική είσοδος (με μερίδιο 30% από κοινού) του Latsco Family Office (συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση) και της EOS Capital Partners, μέσω του επενδυτικού της ταμείου EOS Hellenic Renaissance Fund II (επικεφαλής ο Απόστολος Ταμβακάκης). Βασικός μέτοχος είναι πάντα η οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία είχε ήδη τον έλεγχο του άλλου 50% πριν από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Στο τιμόνι της νυν NOVA ICT, που ιδρύθηκε το 2023 και κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.
Ο Βόσπορος μετράει ελληνικά πλοία
-Έχετε αναρωτηθεί πόση ελληνική ναυτιλιακή ισχύς περνά καθημερινά μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά χωρίς ελληνική σημαία; Ο Νίκος Τσάκος έδωσε μια ενδιαφέρουσα διάσταση στο ζήτημα, μιλώντας στην εκδήλωση του Harvard Business School Club of Greece. Αποκάλυψε ότι μόνο από τον στόλο της Tsakos Energy Navigation τουλάχιστον δέκα πλοία διαπλέουν κάθε εβδομάδα τον Βόσπορο. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, περισσότερα από ένα την ημέρα. Και μιλάμε για μία μόνο ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Αν προστεθούν τα πλοία των υπόλοιπων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, η παρουσία του ελληνόκτητου στόλου σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περάσματα του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εδώ όμως βρίσκεται και το παράδοξο που ανέδειξε ο Τσάκος. Ενώ οι Έλληνες ελέγχουν περίπου 6.500 πλοία παγκοσμίως, μόλις το 10% του ελληνόκτητου στόλου φέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ελληνική σημαία. Και έθεσε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Γιατί τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που περνούν από τον Βόσπορο να φέρουν σημαία Μάλτας ή Λιβερίας αντί για ελληνική; Η πρότασή του για ένα ανταγωνιστικότερο ελληνικό νηολόγιο, κατά το νορβηγικό πρότυπο, δεν αφορά μόνο τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Αφορά και το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Διότι άλλο να ελέγχουν οι Έλληνες τα πλοία που περνούν από τον Βόσπορο και άλλο να φαίνεται η Ελλάδα στη σημαία τους.
Το ναυτιλιακό κέντρο Πειραιάς/Αθήνα έχει στόλο αξίας 203 δισ. δολ. αλλά είναι 13ο διεθνώς
-Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει κάθε λόγο να ανοίξει σαμπάνιες. Από την 35η θέση το 2024, το ναυτιλιακό κέντρο Πειραιάς/Αθήνα ανέβηκε στη 13η στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων. Είκοσι δύο θέσεις πάνω σε δύο χρόνια. Αλλά ο αριθμός που αξίζει να κυκλώσουν στα υπουργικά γραφεία είναι άλλος. Ο στόλος που ελέγχεται από πλοιοκτήτες με έδρα στο ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο αποτιμάται σε περίπου 203 δισ. δολάρια. Ο δεύτερος, το Τόκιο, είναι στα 90 δισ. Και κάπου εδώ χαλάει λίγο η γιορτή. Πώς γίνεται ο πρώτος στην αξία στόλου να είναι 13ος συνολικά; Η έκθεση δίνει μια καλή ιδέα. Στο Shipping, δηλαδή στην πλοιοκτησία και τη διαχείριση στόλων, ο Πειραιάς/Αθήνα είναι δεύτερος παγκοσμίως, πίσω από τη Σιγκαπούρη. Όταν όμως στο ίδιο τραπέζι μπαίνουν η χρηματοδότηση, οι νομικές υπηρεσίες, η τεχνολογία και τα logistics, η κατάταξη αλλάζει. Εκεί αρχίζει η κουβέντα που αφορά και την κυβέρνηση. Πόσο από το χρήμα που κινεί ο στόλος περνά από την ελληνική αγορά; Και πόσες από τις δουλειές που ανοίγει, από τη χρηματοδότηση ενός νεότευκτου μέχρι την ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείρισή του, μπορούν να γίνουν εδώ; Υπάρχει ήδη πελατεία. Στον Πειραιά και την Αθήνα εδρεύουν 248 ναυτιλιακές εταιρείες με περισσότερα από πέντε πλοία. Και στον νέο δείκτη υιοθέτησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, το ελληνικό κέντρο βγαίνει τρίτο. Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν τεχνολογία, χρειάζονται εξειδικευμένους ανθρώπους και έχουν την κλίμακα να στηρίξουν προμηθευτές. Στο μεταξύ, η έκθεση μετρά εδώ 11 πανεπιστημιακά προγράμματα ναυτιλιακού αντικειμένου και στο Λονδίνο 29. Ένας ακόμη αριθμός για τα συναρμόδια υπουργεία, ειδικά όταν η συζήτηση φτάσει στις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει η ναυτιλία στη στεριά.
Το «εδώ και τώρα» των 114 εκατ. δολαρίων
-Έλληνας πλοιοκτήτης όταν ρωτήθηκε για τη διόρθωση της ναυλαγοράς είπε: «Μη νομίζεις ότι έπεσαν στη γη οι ναύλοι. Απλώς από τον γαλαξία έχουν κατέβει στη στρατόσφαιρα». Για τον λόγο αυτόν στα ναυτιλιακά, η έκφραση «το θέλω… χθες» έχει αποκτήσει τιμή. Ένα VLCC διαθέσιμο για άμεση παράδοση αποτιμάται στα 245 εκατ. δολάρια. Η ενδεικτική τιμή για παραγγελία ενός καινούργιου είναι 131 εκατ. Κάπου ανάμεσα στα δύο βρίσκεται ο λογαριασμός της αναμονής: 114 εκατ. δολάρια. Με ημερήσιες αποδόσεις γύρω στις 243.000 δολάρια στη γραμμή Κόλπος των ΗΠΑ–Κίνα, καταλαβαίνει κανείς γιατί το να έχεις πλοίο σήμερα έχει άλλη τιμή. Μόνο που τα 243.000 δολάρια ήρθαν έπειτα από εβδομαδιαία πτώση 22,5%. Ο αγοραστής ξέρει πόσο κοστίζει το «τώρα». Πόσο θα κρατήσει, μένει να φανεί.
Η... ειλικρίνεια και τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έσωσαν τον Χουάνγκ
-Έντεκα ημέρες επιβίωσε η Nvidia χωρίς τον ιδρυτή της. Χθες, το ΔΣ επανέφερε ομόφωνα και με άμεση ισχύ τον Τζένσεν στη θέση του επικεφαλής και CEO και ως μέλος του συμβουλίου. Μόλις 6 ημέρες πριν, ο πρόεδρος του ΔΣ Χάρβεϊ Τζόουνς δήλωνε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς. Η ανακοίνωση έχει δύο φράσεις-κλειδιά. Το Δ.Σ. «ικανοποιήθηκε» ως προς την ειλικρίνεια του Χουάνγκ και, αφού έλαβε πληροφόρηση από «ανώτατα επίπεδα της αμερικανικής κυβέρνησης», θεωρεί ότι η επιστροφή του δεν συνιστά κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Το προηγούμενο βράδυ ο Πρόεδρος Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι ελπίζει να τον επαναπροσλάβουν. Κάποιοι έβγαλαν πολλά λεφτά από την παλινόστηση του Χουάνγκ στον θρόνο της Nvidia. Στην πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, η επιστροφή του τιμολογούνταν χθες το πρωί μόλις στο 19%. Στο ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης, η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε πάνω από 30%. Είχε κλείσει την Παρασκευή στα $125,53, έχοντας χάσει περίπου $2,7 τρισ. κεφαλαιοποίησης από το ρεκόρ της 6ης Οκτωβρίου, 48% κάτω από το υψηλό των $243,3. Με άνοδο 30% επιστρέφουν περίπου $900 δισ., το ένα τρίτο της ζημιάς. Η ειρωνεία της ημέρας γράφτηκε λίγο νωρίτερα, όταν ο Ρενέ Χάας της Arm, που θεωρούνταν φαβορί για τη διαδοχή, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του έως το 2033, απορρίπτοντας την προσέγγιση των «κυνηγών κεφαλών» της Nvidia. Τελικά ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος και η Κολέτ Κρες συνεχίζει ως CFO. Παραμένουν όμως και οι μεγάλες εκκρεμότητες. Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνά, σύμφωνα με το Reuters, πιθανά «λογιστικά» ζητήματα. Η τριμηνιαία έκθεση 10-Q δεν έχει κατατεθεί. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας έχει επιδώσει κλήτευση για τα chips που ενδεχομένως να έχουν καταλήξει στην Κίνα. Την ερχόμενη Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, ο Χουάνγκ καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών σε 3 επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Χουάνγκ επέστρεψε σε έντεκα ημέρες. Οι έρευνες δεν δουλεύουν με τέτοιες προθεσμίες.
Μια πειραματική πολυκατοικία χωρίς καλοριφέρ
-Στη συνοικία Confluence της Λυών, ο γαλλικός όμιλος ακινήτων Nexity εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα το «Essentiel», την πρώτη πολυκατοικία της Γαλλίας σχεδιασμένη να λειτουργεί χωρίς θέρμανση και κλιματισμό. Επτά όροφοι, 23 διαμερίσματα, ένα ενδιαφέρον σχέδιο του αυστριακού γραφείου Baumschlager Eberle με τη μέθοδο «22-26». Η θερμοκρασία υποτίθεται ότι διατηρείται συνεχώς στους 20-22 βαθμούς τον χειμώνα και στους 26-28 στον καύσωνα. Το μυστικό του κτιρίου κρύβεται στη μάζα. Τοίχοι 61 εκατοστών, διπλάσιοι από τον γαλλικό μέσο όρο, με διπλή σειρά τούβλων και μόνωση ανάμεσα, τριπλά τζάμια και ξύλινες περσίδες που ανοιγοκλείνουν αυτόματα με εντολή αισθητήρων. Τη θέρμανση την παράγουν τα σώματα και οι δραστηριότητες των ίδιων των ενοίκων. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Nexity Cédric Hatat, η Véronique Bédague, υπόσχεται λογαριασμούς ενέργειας μειωμένους κατά 80%, δηλαδή περίπου €380 τον χρόνο για ένα τριάρι. Υπάρχουν όμως τρεις αστερίσκοι. 1) Κάθε διαμέρισμα έχει κανονικά σώμα θέρμανσης και μηχανικό αερισμό, επειδή το επιβάλλει ο γαλλικός νόμος. 2) Το κόστος κατασκευής αυξήθηκε 15%, ενώ η εταιρεία δεν αποκαλύπτει την τιμή. 3) Το κτήριο θα είναι κατοικήσιμο από το τέλος του καλοκαιριού, άρα μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει ούτε έναν καύσωνα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Η Nexity θα το δοκιμάσει πάντως ξανά το 2028, με 80 διαμερίσματα στη La Garenne-Colombes, έξω από το Παρίσι.
Πηγή: newmoney.gr
Εθνική: Τρίτη στο ταμπλό, πρώτη σε κεφάλαια
-Η Εθνική Τράπεζα έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση του Euronext Athens από πλευράς κεφαλαιοποίησης, πίσω από την Coca-Cola HBC και τη Eurobank. Η απόσταση δεν είναι αμελητέα αφού η Eurobank αποτιμάται στα €16,8 δισ., περισσότερα από €2 δισ. πάνω από την Εθνική. Το παράδοξο είναι ότι η 3η του ταμπλό είναι η 1η στον δείκτη κεφαλαίων. Με βάση τις ανακοινώσεις 9μήνου, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,5% που είναι ο υψηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο Παύλος Μυλωνάς μίλησε στους αναλυτές για πλεόνασμα περίπου 450 μονάδων βάσης. Η ίδια η τράπεζα αναδεικνύει το κόστος αυτής της πολυτέλειας, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,7%, η οποία θα ήταν τουλάχιστον 20% χωρίς το υπερβάλλον κεφάλαιο. Πάνω από τέσσερις μονάδες απόδοσης «κοιμούνται» στον ισολογισμό. Κινήσεις έχουν γίνει, αλλά είναι μικρές όταν συγκρίνονται με το μέγεθος του αποθέματος. Αποκτήθηκε το 30% της Allianz Ελλάδος έναντι €80 εκατ. και προχώρησε η συνεργασία με την Dromeus Capital για εμπορικά ακίνητα αξίας €400 εκατ. Στις 20 Νοεμβρίου πληρώθηκε και ενδιάμεσο μέρισμα €230 εκατ., δηλαδή €0,26 ανά μετοχή. Επίσης, τρέχει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών €530 εκατ. που έχει υλοποιηθεί κατά περίπου 40%. Τίποτε από αυτά δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τη χρηματιστηριακή κατάταξη. Στα χρηματιστηριακά γραφεία, όλοι περιμένουν λοιπόν την «κίνηση-έκπληξη» μέχρι το τέλος του 2026. Ο Π. Μυλωνάς είχε ζητήσει τον Ιούλιο «υπομονή», λέγοντας ότι όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Τον Νοέμβριο άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών. Το κεφάλαιο που περιμένει δεν χάνεται, απλώς αποδίδει λιγότερο. Στις εποχές που ζούμε, το χρηματιστηριακό ταμπλό τιμολογεί αυτό που βλέπει, όχι αυτό που του υπόσχονται.
Η σύσταση «Buy» για CrediaBank και οι υποσημειώσεις
-Πάνω από τα €2 δισ. επέστρεψε χθες η κεφαλαιοποίηση της CrediaBank, με τη μετοχή στα €0,9140 (+4,58%), ακριβώς την ημέρα που η UBS ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο €1,18. Η μετοχή παραμένει 30% χαμηλότερα από τα προ 6μήνου επίπεδά της. Η έκθεση της UBS, των Stephan Potgieter και Prianca Naidoo, προβλέπει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη €87 εκατ. φέτος, €263 εκατ. το 2028 και €371 εκατ. το 2030, με έκρηξη της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων από 6% σε 21%. Με τα κέρδη του 2028, η τράπεζα αποτιμάται σε 7,7 φορές, έναντι 8,5 για τις ελληνικές τράπεζες. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα θέματα που η UBS αποκλίνει από τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Credia. Για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βλέπει 2,55% το 2028 και 2,84% το 2030, όταν η καθοδήγηση της τράπεζας μιλά για 2,7% και 2,9%. Υπολογίζει μέρισμα 30% των κερδών από το 2028 ενώ το πλάνο της τράπεζας δεν προβλέπει διανομή. Και προεξοφλεί με κόστος κεφαλαίου 12,5%, έναντι 10,9%-11,6% για τις υπόλοιπες, λόγω κινδύνου εκτέλεσης. Προφανώς, το μεγάλο στοίχημα παίζεται στην HSBC Malta. Με €200 εκατ. για το 70,03%, στο μισό της ενσώματης λογιστικής αξίας, με αρνητική υπεραξία περίπου €254 εκατ. και καταθέσεις €6,2 δισ. που κοστίζουν 0,36%. Τα σενάρια της UBS ανεβάζουν τη μετοχή στο €1,40 (καλό) και την κατεβάζουν στο €0,76 (κακό). Για κάθε μείωση του περιθωρίου κατά 0,10 ποσοστιαίες μονάδες, τα κέρδη του 2028 υποχωρούν 6,4%. Ο στόχος της UBS είναι ο 2ος χαμηλότερος της αγοράς αφού η Morgan Stanley μιλά για €1,09, η Jefferies για €1,30 και η Euroxx για €1,55. Το περιθώριο ανόδου της μετοχής 28,4% είναι ίδιο με εκείνο της Τρ. Πειραιώς (28,5%), την οποία ο οίκος προεξοφλεί με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Βασικοί μέτοχοι παραμένουν το ΕθΑΤ με 26,5% και η Thrivest με 21,7%. Αμφότεροι, σημειώνει η UBS, πωλούν.
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος: Το «χρυσωρυχείο» συνεχίζει να μοιράζει εκατομμύρια
-Πραγματικό «χρυσωρυχείο» εξακολουθούν να αποτελούν οι παλιές ελληνικές ταινίες για τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων τους. Ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης – Καρατζόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος τις διανομές μερισμάτων, με τρεις ακόμη αποφάσεις από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ύψους 200.000 ευρώ η καθεμία. Έτσι, οι διανομές φτάνουν πλέον τις επτά, συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, μέσα σε λίγους μήνες! Και ο νέος ισολογισμός εξηγεί γιατί. Το 2025 ο τζίρος αυξήθηκε κατά 16,2%, στα 4,37 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14%, στα 2,76 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η εταιρεία εμφανίζει περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων που ξεπερνά το 63%! Και όλα αυτά με ταμειακά διαθέσιμα 2,62 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία της οικογένειας Καραγιάννη, που διαχειρίζεται έναν κατάλογο με περισσότερες από έξι δεκαετίες ελληνικού κινηματογράφου, αποδεικνύει ότι οι παλιές καλές ταινίες μπορούν να αποφέρουν και σήμερα εντυπωσιακά κέρδη. Ειδικά όταν τα δικαιώματά τους έχουν αποκτηθεί εδώ και δεκαετίες!
Η ΤΙΤΑΝ εξηγεί στους αναλυτές τις απώλειες και την αισιοδοξία της
-Κάτω από τα €44 έμεινε χθες η μετοχή του Τιτάνα, με την κεφαλαιοποίηση στα €3,44 δισ., δηλαδή 12,74% χαμηλότερα από τα προ 3μήνου επίπεδά της. Μεθαύριο Πέμπτη η διοίκηση του ομίλου έχει καλέσει τους αναλυτές σε «πρωινό εργασίας», για να εξηγήσει με αριθμούς τόσο τις απώλειες όσο και την αισιοδοξία της. Οι απώλειες ξεκινούν από την Αμερική. Η Titan America ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA τρίτου τριμήνου $95 εκατ., από $116,7 εκατ., με το περιθώριο στο 20,6% από 26,7%. Αιτίες: ακριβότερη ενέργεια, αδύναμη αγορά κατοικίας, έντονες βροχές στη Φλόριντα και απρογραμμάτιστη διακοπή στο εργοστάσιο του Roanoke. Για το σύνολο του 2026 περιμένει πλέον περιθώριο χαμηλότερο κατά 250-300 μονάδες βάσης. Σε επίπεδο ομίλου, το 9μηνο έδειξε πωλήσεις €2,19 δισ. (+8,8%), αλλά EBITDA €481,7 εκατ. (+1,7%). Σε συγκρίσιμη βάση, τα EBITDA υποχώρησαν 2%. Στο τρίμηνο έπεσαν 9%, στα €169,8 εκατ. Τα καθαρά κέρδη, ωστόσο, αυξήθηκαν 42%, στα €242 εκατ. Η απόσταση ανάμεσα στο +1,7% και στο +42% είναι από τις ερωτήσεις που θα ακουστούν στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά, η αισιοδοξία στηρίζεται σε 3 στοιχεία. Οι 3 φετινές εξαγορές, αξίας περίπου €700 εκατ., έδωσαν περίπου €28 εκατ. EBITDA στο εννεάμηνο και η διοίκηση τις βλέπει πάνω από €100 εκατ. έως το 2029. Η Titan America έχει ανακοινώσει αυξήσεις τιμών σε τσιμέντο, σκυρόδεμα και αδρανή από τον Ιανουάριο του 2027. Και το πρόγραμμα Cornerstone στοχεύει σε ετήσιο όφελος $50 εκατ. έως το 2029. Οι καλεσμένοι στο πρωινό γεύμα έχουν ήδη πάρει θέση. Η Citi επανέλαβε την Παρασκευή στόχο €65. Η AXIA δίνει €66,70, η Eurobank Equities €64,40, η Optima €64,20 και η Ambrosia €70,75. Και οι πέντε πάνω από τα €64. Το δυσμενές σενάριο της Citi, πάντως, βρίσκεται στα €41,30. Όταν οι αναλυτές βλέπουν €64 και η αγορά πληρώνει €44, κάποιος στο τραπέζι θα χρειαστεί δεύτερο καφέ.
Η Σωληνουργεία Κορίνθου, οι σωλήνες υδρογόνου και οι Κινέζοι
-Από την περασμένη Πέμπτη, η Κίνα έθεσε σε λειτουργία, στην περιοχή Μπαοτού της Εσωτερικής Μογγολίας, τον πρώτο αγωγό καθαρού υδρογόνου της χώρας που ξεπερνά σε μήκος τα 100 χιλιόμετρα. Συνολικά 195 χιλιόμετρα αγωγού συνδέουν τις μονάδες πράσινου υδρογόνου της περιοχής Ντάρχαν Μουμινγκάν με τις βιομηχανίες της πόλης. Το έργο ανήκει σε θυγατρική του κρατικού ομίλου China Huadian. Τον ειδικό χάλυβα που είναι ανθεκτικός στην ψαθυροποίηση από υδρογόνο έχει αναπτύξει η Baotou Steel. Η «ψαθυροποίηση» είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το άτομο του υδρογόνου είναι το μικρότερο που υπάρχει. Γι’ αυτό, υπό πίεση, εισχωρεί μέσα στο ίδιο το μέταλλο του σωλήνα μειώνοντας την ελαστικότητά του. Ο χάλυβας, αντί να «δουλεύει» και να παραμορφώνεται, ραγίζει απότομα, σαν γυαλί. Γι’ αυτό ένας κοινός αγωγός φυσικού αερίου δεν μπορεί να μεταφέρει καθαρό υδρογόνο χωρίς ειδικό χάλυβα ή πιστοποίηση. Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα προσφέρει και η Σωληνουργεία Κορίνθου, με σωλήνες πιστοποιημένους για υδρογόνο. Ο αριθμός που κάνει τον γύρο του κόσμου όσον αφορά τον αγωγό της Εσωτερικής Μογγολίας είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς κατά 77%. Από 13 γουάν το κιλό σε περίπου 3. Το Xinhua διευκρινίζει ότι αυτό ισχύει όταν ο αγωγός λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα, δηλαδή 100.000 τόνους ετησίως. Η σημερινή παραγωγική ικανότητα πράσινου υδρογόνου της Μπαοτού είναι 7.800 τόνοι. Η ετήσια μεταφορική δυναμικότητα του αγωγού είναι σχεδόν 13 φορές η σημερινή ετήσια παραγωγική ικανότητα της περιοχής. Η Κίνα παρήγαγε, το 2025, πάνω από 39 εκατ. τόνους υδρογόνου. Οι 7.800 τόνοι αντιστοιχούν στο 0,02% αυτής της ποσότητας. Στην Ευρώπη, έχουν τεθεί σε λειτουργία την τελευταία διετία περίπου 622 χλμ. αγωγών υδρογόνου. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν 42.000 χλμ. Στην Ελλάδα, ο αγωγός H2DRIA του ΔΕΣΦΑ, μήκους 570 χιλιομέτρων, βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τη Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πάρα πολύ πιθανή. Οι Κινέζοι έχτισαν πρώτα τον δρόμο και τώρα περιμένουν τα φορτηγά. Οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν ακόμη και τα δύο.
Σε χαμηλό τριών ετών η Lamda Development, κάτω από 1 δισ. η αποτίμηση
-Στο στόχαστρο της Qube βρίσκεται και η Lamda Development, με το fund να αυξάνει τη short θέση του στο 0,61145%, από 0,59545%, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στη μετοχή. Η Lamda συνέχισε την καθοδική της πορεία, συμπληρώνοντας επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με σωρευτικές απώλειες άνω του 8,5%. Η μετοχή έκλεισε στα 5,525 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τα 5,46 ευρώ. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, με το αμέσως προηγούμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στα 5,52 ευρώ της 19ης Μαΐου 2023 και το επόμενο στα 5,485 ευρώ της 30ής Σεπτεμβρίου 2022. Η παρατεταμένη πίεση έχει οδηγήσει πλέον τη χρηματιστηριακή αξία της Lamda κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα στα 976,47 εκατ. ευρώ.
Στα θερμοκήπια η οικογένεια Σάκκαρη
-Διευρύνει την παλέτα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων η οικογένεια Σάκκαρη. Ο Κώστας Σάκκαρης -πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις Μαρίας Σάκκαρη- με μακρά διαδρομή στην αγορά των τηλεοπτικών παραγωγών, αλλά και με ισχυρή παρουσία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών κάνει άνοιγμα και στα θερμοκήπια. Έτσι, χθες έγινε η σύσταση της εταιρείας Agrovia Product Ι.Κ.Ε., με έδρα στο Μαρούσι και με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 3.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Σκοπός της εταιρείας είναι η καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, χαρουπιών, σταφυλιών, ακατέργαστων ξηρών καρπών, βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη για ανθρώπινη κατανάλωση, πατατών, σταφίδων, αβοκάντο, μάνγκο και άλλων, μέχρι και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι μέτοχοι είναι δύο, ο Γιάννης Σάκκαρης (γιος του Κώστα Σάκκαρη) και ο Λεωνίδας Παναγάκος, οι οποίοι κατέβαλαν από 1.500 ευρώ, αποκτώντας 50% ο καθένας.
Περιμένοντας τη στατιστική επιβεβαίωση για τον Nasdaq 100
-Ο Nasdaq 100 την περασμένη Παρασκευή κατέγραψε τη 13η εβδομαδιαία πτώση του κατά τουλάχιστον 10%. Μόνο δύο από τις προηγούμενες δώδεκα περιπτώσεις, το 2000 και το 2008, ακολουθήθηκαν από νέα εβδομαδιαία υποχώρηση. Ο πρώτος στόχος για την ανάκαμψη της αγοράς επετεύχθη χθες και ενόψει της αργίας της Πέμπτης και της ημιαργίας της Παρασκευής το στατιστικό αναμένεται να επιβεβαιωθεί.
Αποκαλυπτήρια για τη νέα NOVA ICT
-Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αποκάλυψη του νέου ονόματος της NOVA ICT. Σε ενημερωτική συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η διοίκηση αναμένεται να κάνει γνωστή τη νέα επωνυμία της εταιρείας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης πρόκειται επίσης να παρουσιαστεί από τα στελέχη η διαδρομή της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθώς και τα σχέδιά της για το 2027, κάτι που η αγορά περιμένει με πολύ ενδιαφέρον. Η εξαγορά του υπολοίπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NOVA ICT από τη Motor Oil, τον περασμένο Ιούλιο μέσω της θυγατρικής της Ireon έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, με πωλητή τη NOVA, θεωρείται ένα από τα σημαντικά deals της χρονιάς για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Ένα… διπλό deal ουσιαστικά, με δεδομένο ότι ακολούθησε σχεδόν αμέσως η μετοχική είσοδος (με μερίδιο 30% από κοινού) του Latsco Family Office (συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση) και της EOS Capital Partners, μέσω του επενδυτικού της ταμείου EOS Hellenic Renaissance Fund II (επικεφαλής ο Απόστολος Ταμβακάκης). Βασικός μέτοχος είναι πάντα η οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία είχε ήδη τον έλεγχο του άλλου 50% πριν από τη συμφωνία του καλοκαιριού. Στο τιμόνι της νυν NOVA ICT, που ιδρύθηκε το 2023 και κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένει ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.
Ο Βόσπορος μετράει ελληνικά πλοία
-Έχετε αναρωτηθεί πόση ελληνική ναυτιλιακή ισχύς περνά καθημερινά μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά χωρίς ελληνική σημαία; Ο Νίκος Τσάκος έδωσε μια ενδιαφέρουσα διάσταση στο ζήτημα, μιλώντας στην εκδήλωση του Harvard Business School Club of Greece. Αποκάλυψε ότι μόνο από τον στόλο της Tsakos Energy Navigation τουλάχιστον δέκα πλοία διαπλέουν κάθε εβδομάδα τον Βόσπορο. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, περισσότερα από ένα την ημέρα. Και μιλάμε για μία μόνο ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Αν προστεθούν τα πλοία των υπόλοιπων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, η παρουσία του ελληνόκτητου στόλου σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περάσματα του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εδώ όμως βρίσκεται και το παράδοξο που ανέδειξε ο Τσάκος. Ενώ οι Έλληνες ελέγχουν περίπου 6.500 πλοία παγκοσμίως, μόλις το 10% του ελληνόκτητου στόλου φέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ελληνική σημαία. Και έθεσε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Γιατί τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που περνούν από τον Βόσπορο να φέρουν σημαία Μάλτας ή Λιβερίας αντί για ελληνική; Η πρότασή του για ένα ανταγωνιστικότερο ελληνικό νηολόγιο, κατά το νορβηγικό πρότυπο, δεν αφορά μόνο τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Αφορά και το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Διότι άλλο να ελέγχουν οι Έλληνες τα πλοία που περνούν από τον Βόσπορο και άλλο να φαίνεται η Ελλάδα στη σημαία τους.
Το ναυτιλιακό κέντρο Πειραιάς/Αθήνα έχει στόλο αξίας 203 δισ. δολ. αλλά είναι 13ο διεθνώς
-Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει κάθε λόγο να ανοίξει σαμπάνιες. Από την 35η θέση το 2024, το ναυτιλιακό κέντρο Πειραιάς/Αθήνα ανέβηκε στη 13η στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων. Είκοσι δύο θέσεις πάνω σε δύο χρόνια. Αλλά ο αριθμός που αξίζει να κυκλώσουν στα υπουργικά γραφεία είναι άλλος. Ο στόλος που ελέγχεται από πλοιοκτήτες με έδρα στο ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο αποτιμάται σε περίπου 203 δισ. δολάρια. Ο δεύτερος, το Τόκιο, είναι στα 90 δισ. Και κάπου εδώ χαλάει λίγο η γιορτή. Πώς γίνεται ο πρώτος στην αξία στόλου να είναι 13ος συνολικά; Η έκθεση δίνει μια καλή ιδέα. Στο Shipping, δηλαδή στην πλοιοκτησία και τη διαχείριση στόλων, ο Πειραιάς/Αθήνα είναι δεύτερος παγκοσμίως, πίσω από τη Σιγκαπούρη. Όταν όμως στο ίδιο τραπέζι μπαίνουν η χρηματοδότηση, οι νομικές υπηρεσίες, η τεχνολογία και τα logistics, η κατάταξη αλλάζει. Εκεί αρχίζει η κουβέντα που αφορά και την κυβέρνηση. Πόσο από το χρήμα που κινεί ο στόλος περνά από την ελληνική αγορά; Και πόσες από τις δουλειές που ανοίγει, από τη χρηματοδότηση ενός νεότευκτου μέχρι την ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείρισή του, μπορούν να γίνουν εδώ; Υπάρχει ήδη πελατεία. Στον Πειραιά και την Αθήνα εδρεύουν 248 ναυτιλιακές εταιρείες με περισσότερα από πέντε πλοία. Και στον νέο δείκτη υιοθέτησης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, το ελληνικό κέντρο βγαίνει τρίτο. Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν τεχνολογία, χρειάζονται εξειδικευμένους ανθρώπους και έχουν την κλίμακα να στηρίξουν προμηθευτές. Στο μεταξύ, η έκθεση μετρά εδώ 11 πανεπιστημιακά προγράμματα ναυτιλιακού αντικειμένου και στο Λονδίνο 29. Ένας ακόμη αριθμός για τα συναρμόδια υπουργεία, ειδικά όταν η συζήτηση φτάσει στις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει η ναυτιλία στη στεριά.
Το «εδώ και τώρα» των 114 εκατ. δολαρίων
-Έλληνας πλοιοκτήτης όταν ρωτήθηκε για τη διόρθωση της ναυλαγοράς είπε: «Μη νομίζεις ότι έπεσαν στη γη οι ναύλοι. Απλώς από τον γαλαξία έχουν κατέβει στη στρατόσφαιρα». Για τον λόγο αυτόν στα ναυτιλιακά, η έκφραση «το θέλω… χθες» έχει αποκτήσει τιμή. Ένα VLCC διαθέσιμο για άμεση παράδοση αποτιμάται στα 245 εκατ. δολάρια. Η ενδεικτική τιμή για παραγγελία ενός καινούργιου είναι 131 εκατ. Κάπου ανάμεσα στα δύο βρίσκεται ο λογαριασμός της αναμονής: 114 εκατ. δολάρια. Με ημερήσιες αποδόσεις γύρω στις 243.000 δολάρια στη γραμμή Κόλπος των ΗΠΑ–Κίνα, καταλαβαίνει κανείς γιατί το να έχεις πλοίο σήμερα έχει άλλη τιμή. Μόνο που τα 243.000 δολάρια ήρθαν έπειτα από εβδομαδιαία πτώση 22,5%. Ο αγοραστής ξέρει πόσο κοστίζει το «τώρα». Πόσο θα κρατήσει, μένει να φανεί.
Η... ειλικρίνεια και τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ έσωσαν τον Χουάνγκ
-Έντεκα ημέρες επιβίωσε η Nvidia χωρίς τον ιδρυτή της. Χθες, το ΔΣ επανέφερε ομόφωνα και με άμεση ισχύ τον Τζένσεν στη θέση του επικεφαλής και CEO και ως μέλος του συμβουλίου. Μόλις 6 ημέρες πριν, ο πρόεδρος του ΔΣ Χάρβεϊ Τζόουνς δήλωνε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επαναφοράς. Η ανακοίνωση έχει δύο φράσεις-κλειδιά. Το Δ.Σ. «ικανοποιήθηκε» ως προς την ειλικρίνεια του Χουάνγκ και, αφού έλαβε πληροφόρηση από «ανώτατα επίπεδα της αμερικανικής κυβέρνησης», θεωρεί ότι η επιστροφή του δεν συνιστά κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Το προηγούμενο βράδυ ο Πρόεδρος Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι ελπίζει να τον επαναπροσλάβουν. Κάποιοι έβγαλαν πολλά λεφτά από την παλινόστηση του Χουάνγκ στον θρόνο της Nvidia. Στην πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, η επιστροφή του τιμολογούνταν χθες το πρωί μόλις στο 19%. Στο ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης, η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε πάνω από 30%. Είχε κλείσει την Παρασκευή στα $125,53, έχοντας χάσει περίπου $2,7 τρισ. κεφαλαιοποίησης από το ρεκόρ της 6ης Οκτωβρίου, 48% κάτω από το υψηλό των $243,3. Με άνοδο 30% επιστρέφουν περίπου $900 δισ., το ένα τρίτο της ζημιάς. Η ειρωνεία της ημέρας γράφτηκε λίγο νωρίτερα, όταν ο Ρενέ Χάας της Arm, που θεωρούνταν φαβορί για τη διαδοχή, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του έως το 2033, απορρίπτοντας την προσέγγιση των «κυνηγών κεφαλών» της Nvidia. Τελικά ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος και η Κολέτ Κρες συνεχίζει ως CFO. Παραμένουν όμως και οι μεγάλες εκκρεμότητες. Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνά, σύμφωνα με το Reuters, πιθανά «λογιστικά» ζητήματα. Η τριμηνιαία έκθεση 10-Q δεν έχει κατατεθεί. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας έχει επιδώσει κλήτευση για τα chips που ενδεχομένως να έχουν καταλήξει στην Κίνα. Την ερχόμενη Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, ο Χουάνγκ καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών σε 3 επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Χουάνγκ επέστρεψε σε έντεκα ημέρες. Οι έρευνες δεν δουλεύουν με τέτοιες προθεσμίες.
Μια πειραματική πολυκατοικία χωρίς καλοριφέρ
-Στη συνοικία Confluence της Λυών, ο γαλλικός όμιλος ακινήτων Nexity εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα το «Essentiel», την πρώτη πολυκατοικία της Γαλλίας σχεδιασμένη να λειτουργεί χωρίς θέρμανση και κλιματισμό. Επτά όροφοι, 23 διαμερίσματα, ένα ενδιαφέρον σχέδιο του αυστριακού γραφείου Baumschlager Eberle με τη μέθοδο «22-26». Η θερμοκρασία υποτίθεται ότι διατηρείται συνεχώς στους 20-22 βαθμούς τον χειμώνα και στους 26-28 στον καύσωνα. Το μυστικό του κτιρίου κρύβεται στη μάζα. Τοίχοι 61 εκατοστών, διπλάσιοι από τον γαλλικό μέσο όρο, με διπλή σειρά τούβλων και μόνωση ανάμεσα, τριπλά τζάμια και ξύλινες περσίδες που ανοιγοκλείνουν αυτόματα με εντολή αισθητήρων. Τη θέρμανση την παράγουν τα σώματα και οι δραστηριότητες των ίδιων των ενοίκων. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Nexity Cédric Hatat, η Véronique Bédague, υπόσχεται λογαριασμούς ενέργειας μειωμένους κατά 80%, δηλαδή περίπου €380 τον χρόνο για ένα τριάρι. Υπάρχουν όμως τρεις αστερίσκοι. 1) Κάθε διαμέρισμα έχει κανονικά σώμα θέρμανσης και μηχανικό αερισμό, επειδή το επιβάλλει ο γαλλικός νόμος. 2) Το κόστος κατασκευής αυξήθηκε 15%, ενώ η εταιρεία δεν αποκαλύπτει την τιμή. 3) Το κτήριο θα είναι κατοικήσιμο από το τέλος του καλοκαιριού, άρα μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει ούτε έναν καύσωνα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλη κλίμακα. Η Nexity θα το δοκιμάσει πάντως ξανά το 2028, με 80 διαμερίσματα στη La Garenne-Colombes, έξω από το Παρίσι.
Πηγή: newmoney.gr
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