Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της Wall Street βρίσκεται σε εξέλιξη τη Δευτέρα, με τη μετοχή της Nvidia να εκτινάσσεται έως και 35%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδό της από το 2000, μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό και πυροδότησε ένα εκρηκτικό ράλι σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από το δραματικό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.Μέσα σε λίγες ώρες, η Nvidia έφτασε να προσθέτει έως και 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία, σε μια πρωτοφανή επίδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι αγορές στην προσωπικότητα και την ηγεσία του Χουάνγκ.Στις 20:30 ώρα Ελλάδος, η μετοχή ενισχυόταν λίγο πάνω από 31%, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 3,95 τρισ. δολάρια. Η επίδοση αυτή αντιστοιχούσε σε αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας κατά περίπου 800 δισ. δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.