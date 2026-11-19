Πόση είναι πραγματικά η διαφορά στην τιμή

Σημαντική απόκλιση καταγράφεται ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και σε εκείνες που πληρώνουν οι καταναλωτές για το ελαιόλαδο στα σούπερ μάρκετ, προκαλώντας ερωτήματα για τη διαμόρφωση του τελικού κόστους ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της ελληνικής διατροφής.Την ώρα που οι παραγωγοί βλέπουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να διατίθεται σε χαμηλές τιμές, το προϊόν εξακολουθεί να πωλείται σε αισθητά υψηλότερες τιμές στα ράφια, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η τιμή χονδρικής για ελαιόλαδο με οξύτητα κάτω από 0,5% κυμαίνεται μεταξύ 3,10 και 3,50 ευρώ το κιλό, ενώ στη λιανική καταγράφονται τιμές που φτάνουν ακόμη και τα 8,80 ευρώ το λίτρο.Η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της εμπορικής αλυσίδας.Για να γίνει σωστή σύγκριση, πρέπει πρώτα να ληφθεί υπόψη ότι η τιμή παραγωγού αναφέρεται σε κιλά, ενώ η λιανική τιμή συνήθως υπολογίζεται ανά λίτρο.Ένα λίτρο ελαιολάδου αντιστοιχεί περίπου σε 915 γραμμάρια.Επομένως, μια τιμή χονδρικής 3,10 ευρώ το κιλό αντιστοιχεί περίπου σε 2,84 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, τα 3,50 ευρώ το κιλό αντιστοιχούν σε περίπου 3,20 ευρώ το λίτρο.