Μέχρι πότε θα βάζουμε βενζίνη και diesel στα αυτοκίνητά μας; - Τι έρχεται στην Ελλάδα;
Θα μπορούμε να ανεφοδιάζουμε με βενζίνη και diesel τα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητά μας και μετά το 2035, με βάση το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι δηλώσεις των κατασκευαστών, οι αλλαγές που συζητά η Ευρώπη και ο γερασμένος ελληνικός στόλος εξηγούν γιατί η μετάβαση θα διαρκέσει πολλά χρόνια.
Τη συζήτηση επανέφερε ο επικεφαλής της Mercedes-Benz, Ola Källenius, εκτιμώντας σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους στην Ινδία ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν μπροστά τους «τουλάχιστον δέκα, πιθανότατα δεκαπέντε ακόμη χρόνια». Περιέγραψε την παγκόσμια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ως βιομηχανικό μετασχηματισμό διάρκειας 20–25 ετών, με διαφορετική ταχύτητα από αγορά σε αγορά.
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