Θα μπορούμε να ανεφοδιάζουμε με βενζίνη και diesel τα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητά μας και μετά το 2035, με βάση το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι δηλώσεις των κατασκευαστών, οι αλλαγές που συζητά η Ευρώπη και ο γερασμένος ελληνικός στόλος εξηγούν γιατί η μετάβαση θα διαρκέσει πολλά χρόνια.