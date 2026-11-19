Μπενεντέτο Βίνια: Πώς χρησιμοποιεί η Ferrari την AI και ποιο λάθος παραδέχεται στο λανσάρισμα της Luce
Μπενεντέτο Βίνια: Πώς χρησιμοποιεί η Ferrari την AI και ποιο λάθος παραδέχεται στο λανσάρισμα της Luce
Στο Slush του Ελσίνκι, ο CEO της Ferrari μιλά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, αξίας 550.000 ευρώ, και εξηγεί γιατί αποκαλεί τη Ferrari «μια startup 80 ετών»
Τι κάνει μια Ferrari να παραμένει Ferrari όταν στη θέση του βενζινοκινητήρα μπαίνει μια μπαταρία; Και τι απομένει από τη χαρά της οδήγησης αν κάποτε το αυτοκίνητο αναλάβει και το τιμόνι; Εδώ, στο Slush του Ελσίνκι, η Ferrari έχει φέρει το αυτοκίνητο που άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Η Luce είναι η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, έχει τέσσερις πόρτες και πέντε θέσεις και κοστίζει 550.000 ευρώ. Όταν παρουσιάστηκε τον Μάιο στη Ρώμη, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας έφτασε να ζητήσει να της βγάλουν το αλογάκι.
«Η Ferrari είναι μια startup 80 ετών», λέει στη σκηνή ο διευθύνων σύμβουλός της, Μπενεντέτο Βίνια. «Το πάθος, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η θέληση να προχωρήσεις, όλα αυτά είναι πολύ έντονα σε μια startup. Όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, συνήθως υποχωρούν». Στη Ferrari, λέει, έχει δει το πάθος για τη δουλειά και την αίσθηση ότι ανήκεις στην ομάδα να δυναμώνουν με τον χρόνο. Συνομιλητής του είναι ο Ίλκα Πάανανεν, συνιδρυτής και CEO της φινλανδικής Supercell, της εταιρείας που έφτιαξε το παιχνίδι για κινητά Clash of Clans.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Η Ferrari είναι μια startup 80 ετών», λέει στη σκηνή ο διευθύνων σύμβουλός της, Μπενεντέτο Βίνια. «Το πάθος, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η θέληση να προχωρήσεις, όλα αυτά είναι πολύ έντονα σε μια startup. Όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, συνήθως υποχωρούν». Στη Ferrari, λέει, έχει δει το πάθος για τη δουλειά και την αίσθηση ότι ανήκεις στην ομάδα να δυναμώνουν με τον χρόνο. Συνομιλητής του είναι ο Ίλκα Πάανανεν, συνιδρυτής και CEO της φινλανδικής Supercell, της εταιρείας που έφτιαξε το παιχνίδι για κινητά Clash of Clans.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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