Μπενεντέτο Βίνια: Πώς χρησιμοποιεί η Ferrari την AI και ποιο λάθος παραδέχεται στο λανσάρισμα της Luce

Στο Slush του Ελσίνκι, ο CEO της Ferrari μιλά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, αξίας 550.000 ευρώ, και εξηγεί γιατί αποκαλεί τη Ferrari «μια startup 80 ετών»