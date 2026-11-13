Σαράντης: Οι εξαγορές μπαίνουν μπροστά για τους στόχους του 2028
Σαράντης: Οι εξαγορές μπαίνουν μπροστά για τους στόχους του 2028
Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις για ένα ή περισσότερα deals - Οι ανατροπές που δυσκολεύουν το πενταετές σχέδιο, τα 200 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικών γραμμών, η επέκταση στη Walmart και οι επενδύσεις στα Οινόφυτα
Σε τροχιά εξαγορών, με την προοπτική ακόμη και περισσότερων από μίας συμφωνιών μέσα στους επόμενους μήνες, κινείται ο όμιλος Σαράντη, επιδιώκοντας να επιταχύνει την ανάπτυξή του και να περιορίσει την απόσταση από τους στόχους του 2028.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη διετία, με συγκεκριμένες εταιρείες στο τραπέζι και τις επαφές να έχουν αποκτήσει πλέον πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφικές αγορές όπου η Σαράντης διαθέτει ήδη παρουσία, χωρίς πάντως να έχουν οριστικοποιηθεί συμφωνίες.
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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη διετία, με συγκεκριμένες εταιρείες στο τραπέζι και τις επαφές να έχουν αποκτήσει πλέον πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφικές αγορές όπου η Σαράντης διαθέτει ήδη παρουσία, χωρίς πάντως να έχουν οριστικοποιηθεί συμφωνίες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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