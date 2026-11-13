Σαράντης: Οι εξαγορές μπαίνουν μπροστά για τους στόχους του 2028

Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις για ένα ή περισσότερα deals - Οι ανατροπές που δυσκολεύουν το πενταετές σχέδιο, τα 200 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικών γραμμών, η επέκταση στη Walmart και οι επενδύσεις στα Οινόφυτα