Το μέλλον της εργασίας το σχεδιάζουμε μαζί με τους ανθρώπους μας

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Στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο σχεδόν όλοι αφηγούνται μια ιστορία τεχνολογίας. Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από την τεχνολογία: τις επενδύσεις στο AI, τα νέα ψηφιακά εργαλεία, τις διαδικασίες που γίνονται ταχύτερες, φθηνότερες και πιο αυτοματοποιημένες. Ωστόσο, αν και η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί αναγκαία εξέλιξη για κάθε οργανισμό που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός, δεν συνιστά από μόνη της στοιχείο διαφοροποίησης.Γι’ αυτό στην PwC Ελλάδας επιλέγουμε πολύ συνειδητά να διηγηθούμε μια διαφορετική ιστορία: την ιστορία της σταθερής επένδυσης στους ανθρώπους μας.Το AI αλλάζει ήδη σημαντικά τον τρόπο που δουλεύουμε. Όσο όμως διευρύνονται οι τεχνολογικές δυνατότητες τόσο περισσότερο αποκτούν καθοριστική σημασία η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα, η εμπιστοσύνη και η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε. Για εμάς, ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο («human at the centre»), με ρόλο που ξεπερνά την απλή συμμετοχή στην επίβλεψη των αποτελεσμάτων που παράγει η τεχνολογία («human in the loop»). Οι ανάγκες, η κρίση και η εξατομικευμένη επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας καθορίζουν το πώς σχεδιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και πώς αξιοποιούμε τα νέα εργαλεία.Για να αξιοποιήσει, όμως, κανείς τα νέα εργαλεία και τις δυνατότητες της τεχνολογίας πρέπει πρώτα να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί. Εδώ η πρόσφατη έρευνά μας, Workforce Hopes and Fears 2026 της PwC, μία από τις μεγαλύτερες έρευνες εργατικού δυναμικού παγκοσμίως, δείχνει ένα μεγάλο κενό. Στην Ελλάδα, το 58% των εργαζομένων εμπιστεύεται την ικανότητά του να αποκτήσει νέες δεξιότητες, αλλά μόλις το 41% δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στους πόρους μάθησης και ανάπτυξης που χρειάζεται. Η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων δεν βρίσκει πάντα την αντίστοιχη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις. Στην PwC Ελλάδας στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους με οργανωμένη, συνεχή και εξατομικευμένη εκπαίδευση για όλες τις ομάδες μας.Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση καθόρισε και τη σχέση μας με τον χώρο εργασίας. Ήμασταν από τους πρώτους οργανισμούς που υιοθετήσαμε το ευέλικτο μοντέλο Wherever Works, δίνοντας στους ανθρώπους μας τη δυνατότητα να επιλέγουν πού και πότε εργάζονται, με βάση την εμπιστοσύνη και τις ανάγκες της δουλειάς τους και αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος του πελάτη, το γραφείο και το σπίτι έχουν διαφορετική και συμπληρωματική αξία.Παράλληλα δημιουργήσαμε το The Circle, τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα, ως κοινό σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους μας, σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες τους, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη συνεργασία και την ανθρώπινη σύνδεση. Έναν χώρο που ενθαρρύνει τη συνάντηση και την ανταλλαγή γνώσης. Δύο χρόνια μετά, η αξία του κοινού μας χώρου βρίσκεται στις εμπειρίες που δημιουργούνται μέσα σε αυτόν. Σε μια συζήτηση που ανοίγει έναν νέο τρόπο σκέψης. Σε μια συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες. Στην ευκαιρία ενός νεότερου συναδέλφου να παρακολουθήσει πώς προσεγγίζεται ένα σύνθετο ζήτημα και να συμμετάσχει στη λύση του.Το ότι μπορούμε να δουλεύουμε από παντού το αποδείξαμε. Το ερώτημα πλέον είναι πώς θέλουμε να δουλεύουμε. Με την πρωτοβουλία Work, What’s Next? ανοίγουμε αυτόν τον διάλογο και περνάμε από τον σχεδιασμό του χώρου στον σχεδιασμό του τρόπου εργασίας, μαζί με τους ανθρώπους μας. Όπως το κτίριο δημιουργήθηκε γύρω από τις ανάγκες τους, έτσι και τώρα οι ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους: πότε συναντιούνται, πώς συνεργάζονται, πώς αξιοποιούν τον κοινό τους χρόνο και πώς φαντάζονται μια εργασιακή καθημερινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το «με τον άνθρωπο στο επίκεντρο» γίνεται και «με τη συμμετοχή του ανθρώπου», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη φωνή των νεότερων γενιών, γιατί είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα.Η επαγγελματική εξέλιξη έχει προσωπική αφετηρία, αλλά διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 55% των εργαζομένων τοποθετεί το θετικό κλίμα και τις ανθρώπινες σχέσεις στις κορυφαίες προτεραιότητές του. Δικαιολογημένα, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν και πολύτιμη πηγή μάθησης, συμπληρώνοντας την οργανωμένη εκπαίδευση. Μέσα από την επαφή και τη συνεργασία με τους άλλους μαθαίνουμε να χειριζόμαστε μια δύσκολη συζήτηση και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες ενός πελάτη. Οι νεότεροι συνάδελφοι, από την πλευρά τους, φέρνουν μια φρέσκια ματιά και συχνά μεγαλύτερη άνεση με τα νέα εργαλεία. Όταν η γνώση κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις, η ομάδα δυναμώνει.Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας, όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να ρωτήσουν, να διαφωνήσουν και να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Είναι δύσκολο να πάρει κανείς αυτές τις πρωτοβουλίες όταν φοβάται τις συνέπειες ενός λάθους. Η υποχώρηση της εμπιστοσύνης στη διοίκηση, που καταγράφει η ίδια έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναδεικνύει την ανάγκη να την ενισχύουμε καθημερινά με τις πράξεις μας. Για όσους έχουμε ευθύνη διοίκησης, αυτό σημαίνει να ακούμε, να εξηγούμε τις αποφάσεις μας, να δίνουμε ουσιαστική ανατροφοδότηση και να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.Η τεχνολογία θα συνεχίσει να διευρύνει τις δυνατότητές μας. Για εμάς στην PwC Ελλάδας, όμως, τη διαφορά θα συνεχίσουν να την κάνουν η εξέλιξη των ανθρώπων μας, ο ανοιχτός διάλογος και η δύναμη των ομάδων μας. Γι’ αυτό το μέλλον της εργασίας θέλουμε να το σχεδιάζουμε μαζί τους.