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Παράσυρση πεζού στη Βασιλίσσης Σοφίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος του Αιγινήτειου Νοσοκομείου
Παράσυρση πεζού στη Βασιλίσσης Σοφίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος του Αιγινήτειου Νοσοκομείου
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται το πρωί της Παρασκευής (13/11) στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω παράσυρσης πεζού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού.
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