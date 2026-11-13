Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού στον Πειραιά, δείτε βίντεο

1. Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του.

2. Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.

3. Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων.

4. Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων.Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο.Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!