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Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού στον Πειραιά, δείτε βίντεο
Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού στον Πειραιά, δείτε βίντεο
«Το σχολείο είναι ιδιαίτερα παλιό και ασυντήρητο» καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο στον Πειραιά όταν σε αίθουσα στην οποία βρίσκονταν μαθητές για το ολοήμερο, έπεσαν σοβάδες από την οροφή.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το Action24, οι σοβάδες έπεσαν πάνω στα θρανία των μαθητών, που, ευτυχώς, βρίσκονταν στο προαύλιο.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στο σχολείο το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημοτικό του Πειραιά καθώς φιλοξενεί 355 παιδιά.
«Το σχολείο είναι ιδιαίτερα παλιό και ασυντήρητο, από ό,τι ξέρουμε κατασκευάστηκε λίγο μετά το 1975» είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση του σχολείου φαίνεται και από το ότι «πέρυσι τα φώτα αντί για φως έβγαζαν νερό. Εμείς θέλουμε ενυπόγραφη βεβαίωση αν το σχολείο είναι ασφαλές να μπουν τα παιδιά μας μέσα».
Σημειώνεται ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά με την αίθουσα στην οποία έπεσαν οι σοβάδες να παραμένει κλειστή.
Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το Action24, οι σοβάδες έπεσαν πάνω στα θρανία των μαθητών, που, ευτυχώς, βρίσκονταν στο προαύλιο.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στο σχολείο το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημοτικό του Πειραιά καθώς φιλοξενεί 355 παιδιά.
«Το σχολείο είναι ιδιαίτερα παλιό και ασυντήρητο, από ό,τι ξέρουμε κατασκευάστηκε λίγο μετά το 1975» είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση του σχολείου φαίνεται και από το ότι «πέρυσι τα φώτα αντί για φως έβγαζαν νερό. Εμείς θέλουμε ενυπόγραφη βεβαίωση αν το σχολείο είναι ασφαλές να μπουν τα παιδιά μας μέσα».
Σημειώνεται ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά με την αίθουσα στην οποία έπεσαν οι σοβάδες να παραμένει κλειστή.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και ΚηδεμόνωνΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΠΟ.
Σήμερα, στο σχολείο μας, γίναμε μάρτυρες ενός εξαιρετικά σοβαρού και επικίνδυνου περιστατικού: πτώσης τμήματος της οροφής μέσα σε σχολική αίθουσα.
Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, είναι η δυσάρεστη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όσο και από τη Διεύθυνση του σχολείου μας.
Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.
Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:
Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.
Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.
Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων.
Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο.
Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!
Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, σήμερα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.
Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ζητάμε άμεσα:
- 1. Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του.
- 2. Τη διενέργεια άμεσου, ολοκληρωμένου και ουσιαστικού τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.
- 3. Την αποκατάσταση όλων των διαπιστωμένων προβλημάτων και επικινδυνοτήτων.
- 4. Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών ότι το σχολικό κτίριο είναι απολύτως ασφαλές και κατάλληλο για τη φιλοξενία μαθητών και εκπαιδευτικών.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση.
Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο.
Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων.
Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο.
Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!
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