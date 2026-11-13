Ένταση on air ανάμεσα σε Αναστασίου και Βούλτεψη: «Με τρομάζει η κουλτούρα διαφθοράς», «γιατί τρομάζεις; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη»
Ένταση on air ανάμεσα σε Αναστασίου και Βούλτεψη: «Με τρομάζει η κουλτούρα διαφθοράς», «γιατί τρομάζεις; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη»
Η παραίτηση Τσαβδαρίδη πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ και τη βουλευτή της ΝΔ
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη και την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, το πρωί της Παρασκευής (13/11) με αφορμή την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη που παραιτήθηκε χθες από το κυβερνητικό σχήμα.
«Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει», ανέφερε αρχικά η Βάσια Αναστασίου στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
«Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», απάντησε η βουλευτής της ΝΔ, με την κ. Αναστασίου να ανταπαντά: «Πείτε μου έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που μοριοδότησε ψευδώς το παιδί του».
Πιτταράς: «Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου».
Βούλτεψη: «Για τον εαυτό του».
Πιτταράς: «Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».
Αναστασίου: «Κυρία Βούλτεψη, τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;».
Βούλτεψη: «Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε».
-Αναστασίου: «Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα».
-Βούλτεψη: «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες».
-Αναστασίου: «Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο».
- Βούλτεψη: «Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;».
- Αναστασίου: «Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0! Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».
«Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, για όποιο κόμμα και αν αφορά, εν προκειμένω αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τελειώσει ο μπάρμπας στην Κορώνη, το επώνυμο, το προνόμιο. Να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία. Βλέπουμε μια κουλτούρα αναξιοκρατίας, μια κουλτούρα διαφθοράς, η οποία εμένα με τρομάζει», ανέφερε αρχικά η Βάσια Αναστασίου στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
«Γιατί τρομάζεις, Βάσια μου; Επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά έγινε θεσμοθετημένη», απάντησε η βουλευτής της ΝΔ, με την κ. Αναστασίου να ανταπαντά: «Πείτε μου έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ που μοριοδότησε ψευδώς το παιδί του».
Αναλυτικά ο διάλογος που ακολούθησε:- Βούλτεψη: «Το 1993, μόλις γυρίσατε στην εξουσία, κάνατε την απιστία περί την υπηρεσία πλημμέλημα και αθωώθηκαν όλοι. Δεν θέλω να συμψηφίζω».
Πιτταράς: «Τη Διαύγεια την έκανε ο Παπανδρέου».
Βούλτεψη: «Για τον εαυτό του».
Πιτταράς: «Μέσω της Διαύγειας βγήκε η ιστορία Τσαβδαρίδη».
Αναστασίου: «Κυρία Βούλτεψη, τουλάχιστον είχαμε τη μαγκιά και για το κόμμα μας να την κάνουμε τη Διαύγεια. Εσείς τι κάνατε για να καθαρίσει το κόμμα σας;».
Βούλτεψη: «Είχατε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, το οποίο με νόμο το αθωώσατε».
-Αναστασίου: «Εγώ καταδικάζω την αναξιοκρατία και τη διαφθορά και αυτό συμβαίνει σήμερα».
-Βούλτεψη: «Κάτσε βρε Βάσια μου, τα είπες».
-Αναστασίου: «Τσαβδαρίδης, Μπεκίρης, Λαζαρίδης με πτυχίο από το σουβλατζίδικο».
- Βούλτεψη: «Τώρα θέλεις να λέω ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ;».
- Αναστασίου: «Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0! Υπάρχει μια στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».
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