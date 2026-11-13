Τζόνι Ντεπ: Η «σκληρή» μητέρα, οι 40 μετακομίσεις και ο ηθοποιός-σταρ που του άλλαξε τη ζωή όταν ήταν άφραγκος
Τζόνι Ντεπ: Η «σκληρή» μητέρα, οι 40 μετακομίσεις και ο ηθοποιός-σταρ που του άλλαξε τη ζωή όταν ήταν άφραγκος
Πίσω από τους αλλόκοτους, σκοτεινούς και εμβληματικούς χαρακτήρες που ενσάρκωσε στην οθόνη —από τον Edward Scissorhands μέχρι τον Captain Jack Sparrow— ο Τζόντι Ντεπ παραμένει ένας εσωστρεφής παρατηρητής
UPD:
Στο πλαίσιο της δημοφιλούς στήλης «House Call» της Wall Street Journal, ο 63χρονος ηθοποιός ανοίγει τις πόρτες της προσωπικής του διαδρομής στον Marc Myers. Σε μια σπάνια, εξομολογητική συνέντευξη, θυμάται την ταραγμένη παιδική του ηλικία με περισσότερες από 40 μετακομίσεις, την ημέρα που ο διευθυντής του λυκείου τον έδιωξε για να γίνει μουσικός, τη σωτήρια φιλία με τον Nicolas Cage και την ειρήνη που βρήκε τελικά στο απομονωμένο καταφύγιό του στις Μπαχάμες.
Όταν ήταν μόλις 15 ετών, ο Τζόντι Ντεπ αποφάσισε να εγκαταλείψει το λύκειο κατά τη διάρκεια της πρώτης του χρονιάς. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο νεαρός από το Κεντάκι περνούσε τις νύχτες του παίζοντας κιθάρα σε μια τοπική ροκ μπάντα και προσπαθώντας παράλληλα να καταταγεί στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Η ηλικία του στάθηκε εμπόδιο για τον στρατό και, κυριευμένος από τη βαρεμάρα της καθημερινότητας, αποφάσισε να επιστρέψει στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Όταν ήταν μόλις 15 ετών, ο Τζόντι Ντεπ αποφάσισε να εγκαταλείψει το λύκειο κατά τη διάρκεια της πρώτης του χρονιάς. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο νεαρός από το Κεντάκι περνούσε τις νύχτες του παίζοντας κιθάρα σε μια τοπική ροκ μπάντα και προσπαθώντας παράλληλα να καταταγεί στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Η ηλικία του στάθηκε εμπόδιο για τον στρατό και, κυριευμένος από τη βαρεμάρα της καθημερινότητας, αποφάσισε να επιστρέψει στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα