LAMDA: Προς ολοκλήρωση η α’ οικιστική φάση με 1.300 σπίτια στο Ελληνικό – Η εκκρεμότητα με τα 2 ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο
LAMDA: Προς ολοκλήρωση η α’ οικιστική φάση με 1.300 σπίτια στο Ελληνικό – Η εκκρεμότητα με τα 2 ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο
Έρχονται προς πώληση έως 250 νέες κατοικίες έως το τέλος του 2026 και μέσα στο 2027 ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των 1.300 του οικιστικού. Εντός 6- 12 μηνών θα μπορούσε να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου από τα δύο ξενοδοχεία της επένδυσης στο παραλιακό μέτωπο
Προς ολοκλήρωση βαίνει η πρώτη οικιστική φάση του project του Ελληνικού των συνολικά 1.300 περίπου σπιτιών, με τη LAMDA Development που «τρέχει» τη μεγάλη ανάπλαση να ετοιμάζεται να προωθήσει στην αγορά προς πώληση από 50 έως 100 κατοικίες έως το τέλος αυτής της χρονιάς και επιπλέον 100- 150 μέσα στο 2027.
Αυτό ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του εννιαμήνου οι κ.κ. Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer και Απόστολο Ζαφόλια, Chief Strategy & IR Officer της LAMDA. Μέχρι σήμερα έχουν βγει στην αγορά 1.065 οικιστικά με μια συνολική αξία στα 2 δισ. ευρώ: «Η εμπορική ζήτηση παραμένει ισχυρή για τα σπίτια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έως το τέλος του Σεπτεμβρίου είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα 750 διαμερίσματα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 82% του συνόλου της μεγάλης γειτονιάς της ‘’Little Athens’’ εκτός, φυσικά από τις 315 κατοικίες του παραλιακού μετώπου που έχουν πουληθεί πολύ νωρίτερα. Ο ακριβής χρόνος προώθησης των νέων κατοικιών στην αγορά είναι μία δυναμική άσκηση που εξαρτάται και από τις γενικότερες συνθήκες, ωστόσο με το λανσάρισμα έως 100 σπιτιών στο δ’ τρίμηνο του έτους κι επιπλέον 100- 150 κατοικιών το 2027 ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση των οικιστικών για το ‘’Τhe Ellinikon’’ ενώ προχωράμε με το σχεδιασμό για τα επόμενα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό ανέφερε χθες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του εννιαμήνου οι κ.κ. Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer και Απόστολο Ζαφόλια, Chief Strategy & IR Officer της LAMDA. Μέχρι σήμερα έχουν βγει στην αγορά 1.065 οικιστικά με μια συνολική αξία στα 2 δισ. ευρώ: «Η εμπορική ζήτηση παραμένει ισχυρή για τα σπίτια και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έως το τέλος του Σεπτεμβρίου είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα 750 διαμερίσματα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 82% του συνόλου της μεγάλης γειτονιάς της ‘’Little Athens’’ εκτός, φυσικά από τις 315 κατοικίες του παραλιακού μετώπου που έχουν πουληθεί πολύ νωρίτερα. Ο ακριβής χρόνος προώθησης των νέων κατοικιών στην αγορά είναι μία δυναμική άσκηση που εξαρτάται και από τις γενικότερες συνθήκες, ωστόσο με το λανσάρισμα έως 100 σπιτιών στο δ’ τρίμηνο του έτους κι επιπλέον 100- 150 κατοικιών το 2027 ολοκληρώνουμε την πρώτη φάση των οικιστικών για το ‘’Τhe Ellinikon’’ ενώ προχωράμε με το σχεδιασμό για τα επόμενα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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