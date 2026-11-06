LAMDA: Προς ολοκλήρωση η α’ οικιστική φάση με 1.300 σπίτια στο Ελληνικό – Η εκκρεμότητα με τα 2 ξενοδοχεία στο παραλιακό μέτωπο

Έρχονται προς πώληση έως 250 νέες κατοικίες έως το τέλος του 2026 και μέσα στο 2027 ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των 1.300 του οικιστικού. Εντός 6- 12 μηνών θα μπορούσε να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου από τα δύο ξενοδοχεία της επένδυσης στο παραλιακό μέτωπο