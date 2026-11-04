ΗΠΑ: Πώς η πρώτη εκλογική δοκιμασία της ΑΙ κατέληξε σε φιάσκο – Λαϊκή εξέγερση κατά των data centers

Πέρα από την πολιτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ εξελίχθηκαν σε ένα πρώτο, άτυπο δημοψήφισμα για την τεχνητή νοημοσύνη, με το αποτέλεσμα να προκαλεί εύλογα σοβαρό προβληματισμό στη Silicon Valley.Η επενδυτική έκρηξη των data centers, που μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν ως η μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία της αμερικανικής οικονομίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή των τοπικών κοινωνιών για το ακριβό ρεύμα, την υπερκατανάλωση νερού και το περιβαλλοντικό κόστος.Το 56% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η AI και τα data centers επηρέασαν σημαντικά την εκλογική του επιλογή, σύμφωνα με exit poll του NBC News, ενώ δεκάδες κοινότητες ψήφισαν υπέρ περιορισμών στις νέες εγκαταστάσεις.Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, δημιουργεί νέα δεδομένα για έναν κλάδο που έχει προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες της αμερικανικής οικονομίας.Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού προκαλεί ήδη ανησυχία στη Wall Street, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και λειτουργία data centers να δέχονται πιέσεις την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυστηρότερων κανονισμών, περιορισμού των φορολογικών κινήτρων και καθυστερήσεων στην υλοποίηση μεγάλων έργων.