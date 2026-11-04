Πετρέλαιο: Συνεχής κατρακύλα στις τιμές με φόντο την εκλογική ήττα Τραμπ - Στα 98,88 δολάρια το Brent

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών και οι προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν πιέζουν τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ