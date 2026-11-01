Το μυστικό διαστημοπλάνο της Κίνας που ανησυχεί τις ΗΠΑ – Η πρώτη φωτογραφία, οι μυστηριώδεις δορυφόροι και ο νέος πόλεμος στο Διάστημα
Το μυστικό διαστημοπλάνο της Κίνας που ανησυχεί τις ΗΠΑ – Η πρώτη φωτογραφία, οι μυστηριώδεις δορυφόροι και ο νέος πόλεμος στο Διάστημα
Σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, ένα μικρό διαστημικό σκάφος κινείται σχεδόν αθόρυβα γύρω από τον πλανήτη
UPD:
Δεν μεταφέρει αστροναύτες, δεν έχει εμφανιστεί σε κάποια επίσημη κινεζική παρουσίαση και οι αποστολές του περιβάλλονται από απόλυτη μυστικότητα. Κατά διαστήματα απελευθερώνει μικρά αντικείμενα σε τροχιά, πλησιάζει άλλα διαστημικά σώματα και φαίνεται να πραγματοποιεί ελιγμούς που προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Για έξι χρόνια, οι ειδικοί γνώριζαν ότι υπάρχει, μπορούσαν να παρακολουθούν την πορεία του και να καταγράφουν ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Δεν γνώριζαν όμως με βεβαιότητα πώς ακριβώς είναι κατασκευασμένο ή τι μεταφέρει στο εσωτερικό του. Μέχρι τώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Για έξι χρόνια, οι ειδικοί γνώριζαν ότι υπάρχει, μπορούσαν να παρακολουθούν την πορεία του και να καταγράφουν ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Δεν γνώριζαν όμως με βεβαιότητα πώς ακριβώς είναι κατασκευασμένο ή τι μεταφέρει στο εσωτερικό του. Μέχρι τώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
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