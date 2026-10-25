Συλλογικές συμβάσεις: 161 συμφωνίες σε 8 μήνες με αυξήσεις μισθών έως 11%, επιδόματα και παροχές για εργαζόμενους

Αυξήσεις και πρόσθετα επιδόματα σε πετρελαιοειδή και τσιμεντοβιομηχανία, πάνω από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται στην εστίαση - Τι προβλέπουν οι νέες συμβάσεις και πώς διευρύνεται η κάλυψη των εργαζομένων