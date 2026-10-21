Η τραγωδία στο Αμπερφάν: Το πρωινό που 116 παιδιά δεν γύρισαν από το σχολείο
Η τραγωδία στο Αμπερφάν: Το πρωινό που 116 παιδιά δεν γύρισαν από το σχολείο
Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε την Ουαλία – Ένας σωρός αποβλήτων ανθρακωρυχείου κατέρρευσε πάνω στο δημοτικό σχολείο του χωριού, αφήνοντας 144 νεκρούς – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
UPD:
Ένα μικρό ρολόι, με τους δείκτες σταματημένους στις 9.13 το πρωί, βρίσκεται σήμερα στις συλλογές του Εθνικού Μουσείου της Ουαλίας. Το είχε κρατήσει ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης στο Αμπερφάν. Το 2022, ο γιος του, Μάικ Φλιν, το παρέδωσε στο μουσείο. Εξήντα χρόνια μετά την καταστροφή, το αντικείμενο αυτό εξακολουθεί να μετρά μια συγκεκριμένη στιγμή: εκείνη κατά την οποία η καθημερινότητα ενός χωριού διακόπηκε οριστικά.
Ήταν Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 1966. Στο δημοτικό σχολείο Πάντγκλας, στο Αμπερφάν της νότιας Ουαλίας, τα παιδιά είχαν μπροστά τους την τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις ολιγοήμερες φθινοπωρινές διακοπές. Στην πλαγιά πάνω από το χωριό, ο σωρός αποβλήτων με τον αριθμό 7, από το ανθρακωρυχείο Μέρθιρ Βέιλ, είχε αρχίσει να μετακινείται. Το νερό μιας πηγής είχε αποσταθεροποιήσει τα υλικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ήταν Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 1966. Στο δημοτικό σχολείο Πάντγκλας, στο Αμπερφάν της νότιας Ουαλίας, τα παιδιά είχαν μπροστά τους την τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις ολιγοήμερες φθινοπωρινές διακοπές. Στην πλαγιά πάνω από το χωριό, ο σωρός αποβλήτων με τον αριθμό 7, από το ανθρακωρυχείο Μέρθιρ Βέιλ, είχε αρχίσει να μετακινείται. Το νερό μιας πηγής είχε αποσταθεροποιήσει τα υλικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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