Με βίασε και μετά μου είπε να «καθαρίσω το χάλι που έκανα»: Σοκάρει η μαρτυρία γυναίκας στη δίκη του Ράσελ Μπραντ

Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε στο δικαστήριο όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στο σπίτι του ηθοποιού στο Λονδίνο το 2009 - «Δεν μπορούσα να μιλήσω ή να αναπνεύσω από τον πόνο»





Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε τον φερόμενο βιασμό της στο σπίτι του Μπραντ το 2009, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει, εκείνος συνέχισε την επίθεση. Όταν τελείωσε, όπως κατέθεσε η γυναίκα, περίμενε ότι θα της ζητούσε συγγνώμη. Αντί γι' αυτό, φέρεται να της είπε: «Πρέπει να καθαρίσεις το χάλι που έκανες».







Η γυναίκα, της οποίας η βιντεοσκοπημένη κατάθεση στην αστυνομία προβλήθηκε εχθές, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο δικαστήριο, ανέφερε ότι ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Μπραντ και ιδιαίτερα ενθουσιασμένη όταν τον συνάντησε μετά από παράστασή του στο Hammersmith Apollo, το 2009. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο κωμικός την ξεχώρισε μέσα από το πλήθος, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας «εσύ», προτού προσκαλέσει εκείνη, μία φίλη της και μία ακόμη νεαρή γυναίκα για ποτό.



Αργότερα, ένας από τους άνδρες ασφαλείας του τις οδήγησε στα παρασκήνια. Εκεί, όπως κατέθεσε, είχε στοματική σεξουαλική επαφή με τον Μπραντ, αλλά αρνήθηκε να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη με διείσδυση. Η φίλη της είχε ήδη αποχωρήσει, ενώ ο Μπραντ ήρθε τελικά σε σεξουαλική επαφή με την τρίτη γυναίκα, ηλικίας 19 ετών, σε έναν καναπέ.







Ο Μπραντ ζήτησε τον αριθμό του τηλεφώνου της και άρχισε να της στέλνει μηνύματα και να την καλεί. Η γυναίκα τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα «πειστικό» στην προσπάθειά του να την κάνει να επισκεφθεί την τριώροφη κατοικία του στο Χάμπστεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Λίγες ημέρες αργότερα, οδηγός του ηθοποιού την παρέλαβε και τη μετέφερε στο σπίτι του. Η ίδια παραδέχθηκε ότι πήγε γνωρίζοντας πως επρόκειτο να έχουν σεξουαλική επαφή, γεγονός που, όπως εξήγησε, την έκανε να αμφισβητεί για χρόνια τον εαυτό της μετά τον φερόμενο βιασμό.



«Τον παρακαλούσα να σταματήσει, αλλά δεν σταματούσε»

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«Με έκανε να αισθανθώ πραγματικά βρόμικη», ανέφερε η γυναίκα, εξηγώντας ότι ο αρχικός ενθουσιασμός της για την επίσκεψη στο σπίτι ενός διάσημου άνδρα που θαύμαζε είχε πλέον εξαφανιστεί.



Η καταγγέλλουσα περιέγραψε λεπτομερώς την κρεβατοκάμαρα, το τεράστιο κρεβάτι και το μαύρο χαρτί υγείας στο μπάνιο. Στους ενόρκους παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που απεικόνιζαν, μεταξύ άλλων, έναν σταυρό πάνω από το κρεβάτι και μαύρα έπιπλα.



Όπως κατέθεσε, αρχικά είχαν συναινετική κολπική σεξουαλική επαφή, την οποία ωστόσο δεν απολάμβανε. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ήταν σαν να μην είχε καμία σημασία ποια ήμουν. Ήθελα απλώς να τελειώσει», ανέφερε.



Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ ακούστηκαν στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, στο Λονδίνο, όπου συνεχίζεται η δίκη του 51χρονου Βρετανού ηθοποιού και κωμικού για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος έξι γυναικών.Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε τον φερόμενο βιασμό της στο σπίτι του Μπραντ το 2009, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει, εκείνος συνέχισε την επίθεση. Όταν τελείωσε, όπως κατέθεσε η γυναίκα, περίμενε ότι θα της ζητούσε συγγνώμη. Αντί γι' αυτό, φέρεται να της είπε: «Πρέπει να καθαρίσεις το χάλι που έκανες».Σύμφωνα με τον Guardian , ο Μπραντ αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης, για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν από το 1999 έως το 2009. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.Η γυναίκα, της οποίας η βιντεοσκοπημένη κατάθεση στην αστυνομία προβλήθηκε εχθές, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο δικαστήριο, ανέφερε ότι ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Μπραντ και ιδιαίτερα ενθουσιασμένη όταν τον συνάντησε μετά από παράστασή του στο, το 2009. Σύμφωνα με την αφήγησή της, ο κωμικός την ξεχώρισε μέσα από το πλήθος, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας «εσύ», προτού προσκαλέσει εκείνη, μία φίλη της και μία ακόμη νεαρή γυναίκα για ποτό.Αργότερα, ένας από τους άνδρες ασφαλείας του τις οδήγησε στα παρασκήνια. Εκεί, όπως κατέθεσε, είχε στοματική σεξουαλική επαφή με τον Μπραντ, αλλά αρνήθηκε να προχωρήσει σε σεξουαλική πράξη με διείσδυση. Η φίλη της είχε ήδη αποχωρήσει, ενώ ο Μπραντ ήρθε τελικά σε σεξουαλική επαφή με την τρίτη γυναίκα, ηλικίας 19 ετών, σε έναν καναπέ.Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι αισθανόταν άσχημα όταν βγήκε από το καμαρίνι. Ο Μπραντ τη ρώτησε γιατί δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του και εκείνη απάντησε ότι είχε σύντροφο. «Δεν ανήκουμε σε κανέναν, είμαστε όλοι ελεύθεροι. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι αποτελούν ιδιοκτησία κάποιου είναι κάτι που μας έχουν μάθει να πιστεύουμε», φέρεται να της απάντησε.Ο Μπραντ ζήτησε τον αριθμό του τηλεφώνου της και άρχισε να της στέλνει μηνύματα και να την καλεί. Η γυναίκα τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα «πειστικό» στην προσπάθειά του να την κάνει να επισκεφθεί την τριώροφη κατοικία του στο Χάμπστεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Λίγες ημέρες αργότερα, οδηγός του ηθοποιού την παρέλαβε και τη μετέφερε στο σπίτι του. Η ίδια παραδέχθηκε ότι πήγε γνωρίζοντας πως επρόκειτο να έχουν σεξουαλική επαφή, γεγονός που, όπως εξήγησε, την έκανε να αμφισβητεί για χρόνια τον εαυτό της μετά τον φερόμενο βιασμό.Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μόλις έφτασε στην κατοικία, ο Μπραντ τής είπε ότι είχε πάρει την καλύτερη απόφαση της ζωής της. Όταν όμως μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα, της ζήτησε να κάνει ντους, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τα μαλλιά της είχαν περίεργη μυρωδιά, και να βουρτσίσει τα δόντια της.«Με έκανε να αισθανθώ πραγματικά βρόμικη», ανέφερε η γυναίκα, εξηγώντας ότι ο αρχικός ενθουσιασμός της για την επίσκεψη στο σπίτι ενός διάσημου άνδρα που θαύμαζε είχε πλέον εξαφανιστεί.Η καταγγέλλουσα περιέγραψε λεπτομερώς την κρεβατοκάμαρα, το τεράστιο κρεβάτι και το μαύρο χαρτί υγείας στο μπάνιο. Στους ενόρκους παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που απεικόνιζαν, μεταξύ άλλων, έναν σταυρό πάνω από το κρεβάτι και μαύρα έπιπλα.Όπως κατέθεσε, αρχικά είχαν συναινετική κολπική σεξουαλική επαφή, την οποία ωστόσο δεν απολάμβανε. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ήταν σαν να μην είχε καμία σημασία ποια ήμουν. Ήθελα απλώς να τελειώσει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ προχώρησε σε πρωκτική διείσδυση χωρίς τη συναίνεσή της. «Δεν με προειδοποίησε, δεν με ρώτησε. Δεν ξέρω πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να του ζητήσω να σταματήσει. Δεν πρέπει να ήταν πολύς. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω ή να αναπνεύσω από τον πόνο», περιέγραψε.



Η γυναίκα υποστήριξε ότι αρχικά του ζητούσε χαμηλόφωνα να σταματήσει και στη συνέχεια άρχισε να τον παρακαλεί πιο δυνατά, χωρίς εκείνος να ανταποκρίνεται.



Όταν η επίθεση τελείωσε, όπως κατέθεσε, ο Μπραντ φαινόταν σοκαρισμένος, οπότε η ίδια περίμενε ότι θα της ζητούσε συγγνώμη. «Ωστόσο αυτό που μου είπε τελικά ήταν: "Πρέπει να καθαρίσεις το χάλι που έκανες"». Λίγο αργότερα, ένας συνεργάτης του ηθοποιού φέρεται να της ζήτησε να αποχωρήσει, επειδή ο Μπραντ είχε προγραμματισμένη παράσταση.



«Βασάνιζα τον εαυτό μου για χρόνια»

Η γυναίκα περιέγραψε τις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, είχε το περιστατικό στη ζωή της. Μετά την επίσκεψη στο σπίτι του Μπραντ απευθύνθηκε σε κλινική σεξουαλικής υγείας, καθώς φοβόταν μήπως είχε μολυνθεί από τον HIV. Το επόμενο διάστημα παρουσίασε έντονο άγχος και προβλήματα υγείας.



«Όταν μιλούσα σε άλλους για όσα είχαν συμβεί, πάντα υπήρχε η σκέψη ότι δεν έπρεπε να είχα πάει εκεί», ανέφερε. Όπως εξήγησε, δυσκολευόταν να αποδεχθεί όσα καταγγέλλει ότι υπέστη, επειδή είχε επισκεφθεί οικειοθελώς το σπίτι του ηθοποιού. «Νομίζω ότι βασάνιζα τον εαυτό μου, επειδή ήταν μία από τις πιο επώδυνες εμπειρίες που έχω περάσει στη ζωή μου», είπε.



Η ίδια τόνισε ότι αυτό που περιέγραφε στους ανθρώπους του περιβάλλοντός της ήταν πως ο Μπραντ την είχε τραυματίσει και πως, όταν του ζήτησε να σταματήσει, εκείνος δεν το έκανε.



Δύο ακόμη γυναίκες κατέθεσαν για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο εργασίας

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, δύο ακόμη γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Μπραντ για σεξουαλική επίθεση κατέθεσαν στο δικαστήριο, προστατευμένες πίσω από ειδικό διαχωριστικό. Η πρώτη γυναίκα υποστήριξε ότι ο ηθοποιός τής επιτέθηκε ενώ εργαζόταν σε ραδιοφωνικό σταθμό, το 2004 ή το 2005. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Μπραντ τής έπιασε το στήθος και τη φιλούσε παρά τη θέλησή της, χρησιμοποιώντας μεγάλη σωματική δύναμη. Η ίδια χαρακτήρισε την επίθεση βίαιη και ξέφρενη, υποστηρίζοντας ότι ο κωμικός γελούσε μετά το περιστατικό.



Όπως εξήγησε, δεν προχώρησε τότε σε καταγγελία, καθώς στον χώρο των μέσων ενημέρωσης επικρατούσε, κατά την άποψή της, μια κουλτούρα φόβου και ο Μπραντ ήταν ήδη πολύ διάσημος. «Το είχα θάψει μέσα μου», ανέφερε.



Η δεύτερη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, περιέγραψε ένα περιστατικό του 2009 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Όπως υποστήριξε, της ζητήθηκε να κάνει μασάζ στον Μπραντ και εκείνος τοποθέτησε το κεφάλι του στην αγκαλιά της, προκαλώντας της έντονη αποστροφή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μαζί με τον ηθοποιό βρίσκονταν δύο άνδρες, οι Τζακ Μπέιλς και Γκάρεθ Ρόι, των οποίων τα ονόματα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο. Η γυναίκα δήλωσε ότι είχε αναφέρει το περιστατικό στον προϊστάμενό της.



Ο Ράσελ Μπραντ παρακολούθησε τη διαδικασία από το εδώλιο, ενώ προβαλλόταν η βιντεοσκοπημένη κατάθεση της γυναίκας που τον κατηγορεί για βιασμό στο σπίτι του.



Η δίκη αφορά συνολικά έξι γυναίκες και επτά κατηγορίες για αδικήματα σεξουαλικής φύσης που φέρονται να διαπράχθηκαν σε διάστημα δέκα ετών. Ο 51χρονος ηθοποιός και κωμικός αρνείται κατηγορηματικά ότι διέπραξε τα αδικήματα που του αποδίδονται και έχει δηλώσει αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.