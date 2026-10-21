Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Πένθος για τον Κίμιχ: Έχασε τον πατέρα του - Τέθηκε εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Άρσεναλ
Πένθος για τον Κίμιχ: Έχασε τον πατέρα του - Τέθηκε εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Άρσεναλ
Χωρίς τον Γερμανό θα αγωνιστεί η Μπάγερν κόντρα στην Άρσεναλ, καθώς ο πατέρας του 31χρονου διεθνή απεβίωσε σε ηλικία μόλις 57 ετών
Δύσκολες στιγμές περνά ο Γιόσουα Κίμιχ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Μπέρτχολντ, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η απώλεια αυτή βύθισε στο πένθος τον Γερμανό διεθνή μέσο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό της Μπάγερν Μονάχου για την αποψινή αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Champions League.
Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή, ενόψει του αγώνα στην «Allianz Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase, με την απουσία του να οφείλεται στο βαρύ πένθος που βιώνει η οικογένειά του.
Η Μπάγερν γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες ώρες. Την είδηση του θανάτου του πατέρα του μέσου των Βαυαρών έκανε γνωστή και ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Due to a passing in his immediate family, Joshua Kimmich is not in the squad today for the match against Arsenal. On behalf of the family, we ask that his privacy and grief be respected, and that further inquiries and reporting be refrained from. We send our deepest condolences to Joshua Kimmich and his loved ones.— FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2026
Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή, ενόψει του αγώνα στην «Allianz Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase, με την απουσία του να οφείλεται στο βαρύ πένθος που βιώνει η οικογένειά του.
Η Μπάγερν γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες ώρες. Την είδηση του θανάτου του πατέρα του μέσου των Βαυαρών έκανε γνωστή και ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Joshua Kimmich's father Berthold has sadly passed away today at 57 years old. Bayern confirm Joshua will not be available tonight. Thoughts are with Kimmich and his family. ❤️🩹 https://t.co/yAlAJmLCIK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2026
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