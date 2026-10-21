Πένθος για τον Κίμιχ: Έχασε τον πατέρα του - Τέθηκε εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Άρσεναλ
SPORTS
Γιόσουα Κίμιχ Μπάγερν Μονάχου Champions League

Πένθος για τον Κίμιχ: Έχασε τον πατέρα του - Τέθηκε εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Άρσεναλ

Χωρίς τον Γερμανό θα αγωνιστεί η Μπάγερν κόντρα στην Άρσεναλ, καθώς ο πατέρας του 31χρονου διεθνή απεβίωσε σε ηλικία μόλις 57 ετών

Πένθος για τον Κίμιχ: Έχασε τον πατέρα του - Τέθηκε εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Άρσεναλ
Δύσκολες στιγμές περνά ο Γιόσουα Κίμιχ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Μπέρτχολντ, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η απώλεια αυτή βύθισε στο πένθος τον Γερμανό διεθνή μέσο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό της Μπάγερν Μονάχου για την αποψινή αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Champions League.



Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή, ενόψει του αγώνα στην «Allianz Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase, με την απουσία του να οφείλεται στο βαρύ πένθος που βιώνει η οικογένειά του.

Η Μπάγερν γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή και στους οικείους του αυτές τις δύσκολες ώρες.  Την είδηση του θανάτου του πατέρα του μέσου των Βαυαρών έκανε γνωστή και ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης