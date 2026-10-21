Γαλλία: Προς το 5% το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από το 2002

Η πολιτική αστάθεια και οι φόβοι για τα δημόσια οικονομικά εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων – Στο 4,98% το δεκαετές, κοντά στις 160 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία