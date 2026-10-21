Γαλλία: Προς το 5% το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από το 2002
Γαλλία: Προς το 5% το κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από το 2002
Η πολιτική αστάθεια και οι φόβοι για τα δημόσια οικονομικά εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων – Στο 4,98% το δεκαετές, κοντά στις 160 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία
Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας βρίσκεται ένα βήμα πριν από το ψυχολογικό όριο του 5% για πρώτη φορά από το 2002, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα της χώρας και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της.
Το νέο κύμα πωλήσεων στην αγορά ομολόγων σήμερα οδήγησε την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου στο 4,98%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης. Συνολικά, από την αρχή της εβδομάδας, η απόδοση έχει ενισχυθεί κατά 19 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Η νέα άνοδος στο κόστος δανεισμού έρχεται έπειτα από ημέρες κοινωνικής αναταραχής και έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη Γαλλία. Οι αρχικά ειρηνικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την εκπαίδευση εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, ταραχές και λεηλασίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το πολιτικό και οικονομικό κλίμα.
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Το νέο κύμα πωλήσεων στην αγορά ομολόγων σήμερα οδήγησε την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου στο 4,98%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης. Συνολικά, από την αρχή της εβδομάδας, η απόδοση έχει ενισχυθεί κατά 19 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Η νέα άνοδος στο κόστος δανεισμού έρχεται έπειτα από ημέρες κοινωνικής αναταραχής και έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη Γαλλία. Οι αρχικά ειρηνικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την εκπαίδευση εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, ταραχές και λεηλασίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το πολιτικό και οικονομικό κλίμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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