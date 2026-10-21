Άννα Κανδαράκη: Προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι ο ίδιος άνθρωπος μετά τη δυσκολία που πέρασα με την υγεία μου
Άννα Κανδαράκη: Προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι ο ίδιος άνθρωπος μετά τη δυσκολία που πέρασα με την υγεία μου
Δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν έχω και φόβο να αφεθώ, σχολίασε η ψυχολόγος
Την προσπάθειά της να διατηρήσει τον ίδιο τρόπο σκέψης και την ίδια στάση ζωής μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της περιέγραψε η Άννα Κανδαράκη, τονίζοντας πως επιδιώκει να παραμείνει ο άνθρωπος που ήταν και πριν από αυτή τη δοκιμασία.
Η ψυχολόγος ήταν καλεσμένη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την ανάγκη να παραμένει αυθεντική στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει, θέτοντας το ερώτημα πώς καταφέρνει να διατηρεί αυτά τα στοιχεία παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Απαντώντας στην ερώτηση και εξηγώντας γιατί προσπαθεί να διατηρεί την ίδια στάση και συμπεριφορά τόσο μπροστά στις κάμερες όσο και στην προσωπική της ζωή, η Άννα Κανδαράκη αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την ίδια η αυθεντικότητα: «Η αλήθεια είναι πως έχουμε γελάσει πολύ παρέα, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ πάρα πολύ και από τη δυσκολία που πέρασα με την υγεία μου και αποφάσισα να το πω με αυτόν τον τρόπο, και από τις φορές που είμαι έξω από τις κάμερες και έξω από τη δουλειά μου, να είμαι όμως στην ουσία μου ο ίδιος άνθρωπος. Άμα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν φοβάσαι μήπως κάτι σπάσει. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι μονίμως έτσι, γιατί αν δεν είμαι έτσι κάτι θα φανεί. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Αυτό είναι που ακολουθώ. Επειδή δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν έχω και φόβο να αφεθώ».
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Τον Δεκέμβριο, η Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «πάλεψε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο», δηλώνοντας πως η νόσος εμφανίστηκε ξανά εννιά χρόνια από την πρώτη διάγνωσή της.
Η ψυχολόγος ήταν καλεσμένη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την ανάγκη να παραμένει αυθεντική στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει, θέτοντας το ερώτημα πώς καταφέρνει να διατηρεί αυτά τα στοιχεία παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Απαντώντας στην ερώτηση και εξηγώντας γιατί προσπαθεί να διατηρεί την ίδια στάση και συμπεριφορά τόσο μπροστά στις κάμερες όσο και στην προσωπική της ζωή, η Άννα Κανδαράκη αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την ίδια η αυθεντικότητα: «Η αλήθεια είναι πως έχουμε γελάσει πολύ παρέα, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ πάρα πολύ και από τη δυσκολία που πέρασα με την υγεία μου και αποφάσισα να το πω με αυτόν τον τρόπο, και από τις φορές που είμαι έξω από τις κάμερες και έξω από τη δουλειά μου, να είμαι όμως στην ουσία μου ο ίδιος άνθρωπος. Άμα είσαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν φοβάσαι μήπως κάτι σπάσει. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι μονίμως έτσι, γιατί αν δεν είμαι έτσι κάτι θα φανεί. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Αυτό είναι που ακολουθώ. Επειδή δεν έχω κάτι να κρύψω, δεν έχω και φόβο να αφεθώ».
Δείτε το βίντεο
Τον Δεκέμβριο, η Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «πάλεψε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο», δηλώνοντας πως η νόσος εμφανίστηκε ξανά εννιά χρόνια από την πρώτη διάγνωσή της.
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