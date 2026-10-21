ΕΛΣΤΑΤ: Στο 140,8% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το β’ τρίμηνο

Στα 358,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος Ιουνίου του 2026, μειωμένο κατά περίπου 4,35 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025 - Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν στα 33,9 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τα 5,2 δισ. ευρώ