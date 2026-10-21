ΕΛΣΤΑΤ: Στο 140,8% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το β’ τρίμηνο
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 140,8% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το β’ τρίμηνο
Στα 358,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος Ιουνίου του 2026, μειωμένο κατά περίπου 4,35 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025 - Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν στα 33,9 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τα 5,2 δισ. ευρώ
Περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης να αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό πλεόνασμα αντιστοιχούσε στο 4,8% του ΑΕΠ.
Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 358,65 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 360,12 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου και 362,99 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση περίπου 1,48 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και 4,35 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 368,61 δισ. ευρώ, η μείωση προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.
Στο δημοσιονομικό σκέλος, η Γενική Κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι πλεονάσματος 1,915 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ακόμη υψηλότερο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 5,228 δισ. ευρώ, από 3,92 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτυπώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς την επιβάρυνση από τις δαπάνες τόκων. Οι τόκοι της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 2,112 δισ. ευρώ, έναντι 2,005 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
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Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό πλεόνασμα αντιστοιχούσε στο 4,8% του ΑΕΠ.
Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 358,65 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 360,12 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου και 362,99 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση περίπου 1,48 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και 4,35 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 368,61 δισ. ευρώ, η μείωση προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ.
Στο δημοσιονομικό σκέλος, η Γενική Κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 3,116 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι πλεονάσματος 1,915 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ακόμη υψηλότερο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε στα 5,228 δισ. ευρώ, από 3,92 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Το συγκεκριμένο μέγεθος αποτυπώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς την επιβάρυνση από τις δαπάνες τόκων. Οι τόκοι της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 2,112 δισ. ευρώ, έναντι 2,005 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
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