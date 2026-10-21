Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση με επιλεκτικές αγορές – Βάζουν πλάτη οι τράπεζες

Η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών δίνει ώθηση στο ταμπλό - Το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία συντηρούν την επιφυλακτικότητα - «Κόβει» μέρισμα η Allwyn