Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση με επιλεκτικές αγορές – Βάζουν πλάτη οι τράπεζες
Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση με επιλεκτικές αγορές – Βάζουν πλάτη οι τράπεζες
Η ανάκαμψη των τραπεζικών μετοχών δίνει ώθηση στο ταμπλό - Το πετρέλαιο κοντά στα 110 δολάρια, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία συντηρούν την επιφυλακτικότητα - «Κόβει» μέρισμα η Allwyn
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιχειρεί να διευρύνει την απόστασή του από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, αξιοποιώντας τη βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και τις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις σε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,48% και διαπραγματεύεται στις 2.622,66 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.607,02 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.628,85 μονάδες.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι τραπεζικές μετοχές, μετά τη χθεσινή εντυπωσιακή ανάκαμψή τους, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας της εγχώριας αγοράς. Οι επενδυτές συνεχίζουν τις στοχευμένες τοποθετήσεις, αναζητώντας ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,48% και διαπραγματεύεται στις 2.622,66 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.607,02 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.628,85 μονάδες.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι τραπεζικές μετοχές, μετά τη χθεσινή εντυπωσιακή ανάκαμψή τους, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας της εγχώριας αγοράς. Οι επενδυτές συνεχίζουν τις στοχευμένες τοποθετήσεις, αναζητώντας ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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