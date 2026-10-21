Παπασταύρου: Εξετάζουμε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών ορίων

Οι προσδοκίες για αλλαγή στάσης της ΕΕ ως προς τη δημοσιονομική ευελιξία είναι «συγκρατημένες», δεδομένης και της πολιτικής κατάστασης στην ΕΕ, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας