Νέες τεχνολογίες και δεξιότητες στη διαχείριση του νερού
Νέες τεχνολογίες και δεξιότητες στη διαχείριση του νερού
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξέλιξη των επαγγελματικών ρόλων και η εκπαίδευση συνδέουν τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας με την ποιότητα των υπηρεσιών προς την κοινωνία
Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η αξιοποίηση δεδομένων αλλάζουν τις απαιτήσεις της εργασίας. Για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, η προσαρμογή συνδέεται με την αξιοπιστία των υπηρεσιών, την ασφάλεια των παρεμβάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Στην ΕΥΔΑΠ, η εξέλιξη αυτή αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο: σύγχρονα εργαλεία και εξειδικευμένη γνώση συνδυάζονται για να υποστηρίξουν μια υπηρεσία απαραίτητη για την καθημερινότητα των πολιτών.
Ο εκσυγχρονισμός της ύδρευσης και της αποχέτευσης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν, λειτουργούν και συντηρούν τις υποδομές. Η τεχνική εμπειρία συνδυάζεται με την ψηφιακή επάρκεια, την ερμηνεία δεδομένων και την ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων προβλημάτων.
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέπονται οι τεχνολογικές δυνατότητες σε καλύτερη καθημερινή λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο εκσυγχρονισμός της ύδρευσης και της αποχέτευσης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν, λειτουργούν και συντηρούν τις υποδομές. Η τεχνική εμπειρία συνδυάζεται με την ψηφιακή επάρκεια, την ερμηνεία δεδομένων και την ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων προβλημάτων.
Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέπονται οι τεχνολογικές δυνατότητες σε καλύτερη καθημερινή λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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