Νέες τεχνολογίες και δεξιότητες στη διαχείριση του νερού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξέλιξη των επαγγελματικών ρόλων και η εκπαίδευση συνδέουν τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας με την ποιότητα των υπηρεσιών προς την κοινωνία