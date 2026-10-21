Μυτιληναίος: Μετά το γάλλιο, στα «ραντάρ» γερμάνιο και σκάνδιο

Το στοίχημα με το γάλλιο που «εκτοξεύθηκε» από τα 500 στα 3.500 δολάρια - Ο Executive Chairman της METLEN υπογράμμισε τον κίνδυνο η Ευρώπη να αποδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της, εάν δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πιέσεις στην ενεργειακή και βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα