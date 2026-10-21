Μυτιληναίος: Μετά το γάλλιο, στα «ραντάρ» γερμάνιο και σκάνδιο
Μυτιληναίος: Μετά το γάλλιο, στα «ραντάρ» γερμάνιο και σκάνδιο
Το στοίχημα με το γάλλιο που «εκτοξεύθηκε» από τα 500 στα 3.500 δολάρια - Ο Executive Chairman της METLEN υπογράμμισε τον κίνδυνο η Ευρώπη να αποδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της, εάν δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πιέσεις στην ενεργειακή και βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα
Στο 11th Financial Times Energy Transition Summit στο Λονδίνο μίλησε ως keynote speaker ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN. Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο των Financial Times Verity Ratcliffe, αναφέρθηκε στις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική επένδυση της METLEN στην παραγωγή γαλλίου, στις συνέργειες μεταξύ Ενέργειας και Μετάλλων, στις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη θέση της Ευρώπης διεθνώς.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική επένδυση της METLEN στην παραγωγή γαλλίου. Με την επέκταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η METLEN σχεδιάζει να φτάσει σε παραγωγή 1,3 εκατ. τόνων αλουμίνας και να παράγει 50 τόνους γαλλίου, με την εμπορική λειτουργία να προγραμματίζεται για το γ΄ τρίμηνο του 2027.
Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή, επισήμανε ότι η φιλοσοφία της METLEN περιλαμβάνει την ανάληψη «σταθμισμένων ρίσκων» (calculated risks), με συνεκτίμηση τόσο των δεδομένων της αγοράς όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Κατά τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, κρίσιμος παράγοντας ήταν η κυρίαρχη θέση της Κίνας στην παγκόσμια παραγωγή γαλλίου και το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης της προσφοράς. Όπως ανέφερε, η εκτίμηση της εταιρείας ήταν ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Δύσης δύσκολα θα επέστρεφαν σε πλήρη ομαλότητα. Την ίδια στιγμή, η τιμή του γαλλίου, από επίπεδα κάτω των 500 δολαρίων ανά κιλό όταν ελήφθη η επενδυτική απόφαση, έχει φτάσει πλέον στα 3.500 δολάρια ανά κιλό, ενώ η METLEN εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο.
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Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική επένδυση της METLEN στην παραγωγή γαλλίου. Με την επέκταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η METLEN σχεδιάζει να φτάσει σε παραγωγή 1,3 εκατ. τόνων αλουμίνας και να παράγει 50 τόνους γαλλίου, με την εμπορική λειτουργία να προγραμματίζεται για το γ΄ τρίμηνο του 2027.
Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη επενδυτική επιλογή, επισήμανε ότι η φιλοσοφία της METLEN περιλαμβάνει την ανάληψη «σταθμισμένων ρίσκων» (calculated risks), με συνεκτίμηση τόσο των δεδομένων της αγοράς όσο και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Κατά τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, κρίσιμος παράγοντας ήταν η κυρίαρχη θέση της Κίνας στην παγκόσμια παραγωγή γαλλίου και το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης της προσφοράς. Όπως ανέφερε, η εκτίμηση της εταιρείας ήταν ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Δύσης δύσκολα θα επέστρεφαν σε πλήρη ομαλότητα. Την ίδια στιγμή, η τιμή του γαλλίου, από επίπεδα κάτω των 500 δολαρίων ανά κιλό όταν ελήφθη η επενδυτική απόφαση, έχει φτάσει πλέον στα 3.500 δολάρια ανά κιλό, ενώ η METLEN εξετάζει ήδη ως επόμενα κρίσιμα μέταλλα το γερμάνιο και το σκάνδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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