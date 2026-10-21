Πέντε νέα ναυάγια εντοπίστηκαν στη Λέρο: Πολεμικά πλοία, γερμανικό υδροπλάνο και μια «χρονοκάψουλα» σε βάθος 122 μέτρων, δείτε φωτογραφίες

Η τελευταία αποστολή και ο τορπιλισμός

Η ελληνική σύνδεση με το υποβρύχιο Κατσώνης

Μια χρονοκάψουλα με πολεμικό υλικό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε βάθος 122μ στον βυθό της Λέρου

Η κατάδυση που αποκάλυψε το εύρημα

Μια μαρτυρία που συμπληρώνει την εικόνα

Ένα ακόμη κομμάτι στην ιστορία της Λέρου

Τμήματα αεροσκάφους της Kriegsmarine

Ένα τμήμα πλωτού μέσου εγκλωβισμένο στα αλιευτικά δίχτυα

Ένα πλοίο με ενδείξεις σύνδεσης με τη Μάχη της Λέρου

Από την έρευνα προέκυψε ότι το πλοίο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αντιστοιχία με το ναυάγιο είναι το ιταλικό φορτηγό SS Versilia, το οποίο καταγράφεται ως απωλεσθέν στις 2 Σεπτεμβρίου 1943, έπειτα από τορπιλισμό από το βρετανικό υποβρύχιο HMS Torbay, ενώ κατευθυνόταν προς τη Λέρο. Οι ιστορικές αναφορές τοποθετούν τη βύθισή του στην ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Πάτμου. Η αντιστοίχιση των διαθέσιμων στοιχείων καθιστά το Versilia τον ισχυρότερο υποψήφιο για την ταυτοποίηση του ναυαγίου, χωρίς να αποκλείεται η ανάγκη περαιτέρω τεκμηρίωσης.Σύμφωνα με ιστορική δημοσίευση του περιοδικού Karys, το πλοίο είχε αλλάξει αρκετές φορές όνομα κατά τη διάρκεια της ιστορίας του: LINA, HANSA ή HANSA II, LUCIANA, AMSICORA, MARIA ADELAIDE και, τελικά, VERSILIA. Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1880 και συνδέεται στις σχετικές αναφορές με την εταιρεία A. H. Schwedersky Nachf. Τον Ιούνιο του 1940 φέρεται να έλαβε το όνομα VERSILIA, όταν πέρασε στην ιδιοκτησία του Romano Raffaele Domenico, με έδρα τη Νάπολη. Την 1η Ιουλίου 1940 τέθηκε στη διάθεση του ιταλικού Υπουργείου Πολέμου, εντασσόμενο στο πολεμικό πλαίσιο της περιόδου.Οι διαθέσιμες ιστορικές αναφορές περιγράφουν με αξιοσημείωτη λεπτομέρεια την τελευταία αποστολή του Versilia. Το πλοίο έπλεε από τον Πειραιά προς τη Λέρο, μέσω Σύρου, μαζί με τα φορτηγά πλοία SILVA και POLA. Τη νηοπομπή συνόδευε το γερμανικό ανθυποβρυχιακό UJ 2110. Το βρετανικό υποβρύχιο HMS Torbay εντόπισε τη νηοπομπή πριν από την ανατολή του ηλίου. Σύμφωνα με την καταγραφή στο ημερολόγιο του υποβρυχίου, στις 06:56 εκτοξεύθηκαν τέσσερις τορπίλες εναντίον του Versilia και μία ακόμη εναντίον άλλου πλοίου. Στο Versilia αποδίδονται δύο πλήγματα, τα οποία οδήγησαν στην ταχεία βύθισή του. Η σχετική καταχώριση στο Marinearchiv αναφέρει έκρηξη και άμεση απώλεια του πλοίου. Η ταχύτητα με την οποία χάθηκε το φορτηγό πλοίο περιόρισε δραστικά τις δυνατότητες διαφυγής του πληρώματος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, επτά μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ δέκα έχασαν τη ζωή τους.Η ιστορία του Versilia συνδέεται και με μια ακόμη ελληνική πολεμική αναφορά. Τον Ιούνιο του 1943, λίγους μήνες πριν από την τελική του απώλεια, το ελληνικό υποβρύχιο Κατσώνης είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να το βυθίσει στην περιοχή του Καρλοβασίου. Το στοιχείο αυτό προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην ιστορική διαδρομή του πλοίου, συνδέοντας την παρουσία του στο Αιγαίο με τις επιχειρήσεις του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της Κατοχής.Η έρευνα γύρω από το ναυάγιο δεν περιορίζεται, επομένως, στην αναγνώριση ενός πλοίου στον βυθό. Αποτελεί μια προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικής του διαδρομής και σύνδεσης ενός υποθαλάσσιου ευρήματος με συγκεκριμένα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η περαιτέρω διασταύρωση των ιστορικών πηγών και των φυσικών χαρακτηριστικών του ναυαγίου θα είναι καθοριστική για την οριστική ταυτοποίησή του και για την πληρέστερη κατανόηση της τελευταίας του αποστολής.Από το 2003, όταν η ομάδα συμμετείχε στις πρώτες εξερευνητικές αποστολές της στη Λέρο, υπήρχαν αναφορές για την απόρριψη πολεμικού υλικού στη θάλασσα, σε εφαρμογή μεταπολεμικών εντολών των βρετανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν περιέλθει σε γνώση μας, στόχος ήταν να απομακρυνθεί από το νησί ο οπλισμός που είχε απομείνει μετά τον πόλεμο, ώστε να μην περιέλθει στα χέρια δυνάμεων ή ομάδων που θα μπορούσαν να τον αξιοποιήσουν κατά τρόπο αντίθετο προς τους βρετανικούς σχεδιασμούς για την περιοχή του Αιγαίου.Μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ελληνικές αρχές και οι ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού, διάσπαρτου στις ιταλικές οχυρώσεις, στις υπόγειες στοές και σε άλλες εγκαταστάσεις της Λέρου. Μέρος αυτού του υλικού ήταν παρωχημένο, φθαρμένο ή δυνητικά επικίνδυνο, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την απομάκρυνσή του. Οι προφορικές μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε περιγράφουν την απόρριψη σημαντικών ποσοτήτων σε βαθιά θαλάσσια σημεία γύρω από το νησί, καθώς και την καταστροφή ή εγκατάλειψη οχημάτων, πυροβόλων και εξαρτημάτων σε παράκτιες περιοχές, όπου δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο για την ανάκτησή τους ως παλιοσίδερα.Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι αναφορές αυτές αποτελούσαν ένα από τα ερευνητικά ερωτήματα που θέλαμε να διερευνήσουμε. Παρά τις προσπάθειες που είχαν προηγηθεί, δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε ένα εύρημα που να συνδέεται με επαρκή σαφήνεια με τις συγκεκριμένες απορρίψεις.Τον Αύγουστο του 2026, ο Μαρίνος Γιούργας, ιδρυτής της AegeanTec, μετά από έρευνα εντόπισε έναν στόχο στην περιοχή του Κατσουνίου, ανοιχτά της εισόδου του κόλπου του Λακκίου. Στις 12 Οκτωβρίου 2026, ο ίδιος και ο Βασίλης Σπυρόπουλος καταδύθηκαν με την υποστήριξη του Κώστα Κουβά του Hydrovius Diving Center στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για ένα από τα ευρήματα που η ομάδα αναζητούσε επί σειρά ετών.Η εικόνα που αποκαλύφθηκε στον βυθό ήταν εντυπωσιακή. Μια φορτηγίδα μήκους περίπου 25 μέτρων βρισκόταν σε βάθος 122 μέτρων, φορτωμένη με υλικά και εξοπλισμό που παραπέμπουν στην εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το εύρημα έμοιαζε με μια πραγματική «χρονοκάψουλα», διατηρώντας στον βυθό ένα σύνολο αντικειμένων που συνδέονται με μια συγκεκριμένη, ελάχιστα γνωστή πτυχή της μεταπολεμικής ιστορίας της Λέρου. Γύρω από το σκάφος βρίσκονται διάσπαρτα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να αποσπάστηκαν από το κατάστρωμα κατά τη βύθιση. Τμήματα του κύτους έχουν διαβρωθεί ή καταστραφεί, ενώ το βαρύ φορτίο εξακολουθεί να συγκρατείται από τους μεταλλικούς νομείς της κατασκευής. Παρά τη φθορά, ο μεταλλικός σκελετός του πλοιαρίου εξακολουθεί να διατηρεί τη διάταξη του φορτίου, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το σκάφος εξακολουθεί να προστατεύει τα υλικά που μετέφερε. Η πλώρη έχει βορειοδυτικό προσανατολισμό και μπροστά στο κατάστρωμα ξεχωρίζει ένα μεγάλο βίντσι, το οποίο παραμένει στη θέση του, σαν να περιμένει ακόμη την εντολή για την εκτέλεση ενός χειρισμού. Η εικόνα αυτή προσδίδει στο εύρημα μια ιδιαίτερη αμεσότητα: δεν πρόκειται απλώς για ένα βυθισμένο σκάφος, αλλά για ένα σύνολο υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων που διατηρούν ορατά τα ίχνη της τελευταίας του αποστολής.Το μεγάλο βάθος και οι συνθήκες του βυθού έχουν συμβάλει στη διατήρηση σημαντικών τμημάτων της κατασκευής και του φορτίου, χωρίς να έχουν αποτρέψει τη διάβρωση, τις φθορές από τον χρόνο και την παρουσία αλιευτικών εργαλείων που έχουν παγιδευτεί στο ναυάγιο. Η κατάσταση του κύτους και η διάταξη των αντικειμένων αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο το σκάφος κατέληξε στον πυθμένα.Η υποθαλάσσια ανακάλυψη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ιστορική σημασία όταν η έρευνα μας οδήγησε στην οικογένεια ενός αυτόπτη μάρτυρα της βύθισης. Μέσα από συνομιλία με τον γιο του, καταγράψαμε την περιγραφή που είχε μεταφέρει ο πατέρας του για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι βρετανικές δυνάμεις έδιναν εντολές για τη φόρτωση τέτοιων πλοιαρίων με πολεμικό υλικό και την καταβύθισή τους ανοιχτά της Λέρου. Σε άλλες περιπτώσεις, τα σκάφη ανατινάζονταν και αφήνονταν να βυθιστούν. Η συγκεκριμένη φορτηγίδα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, δεν βυθίστηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, εξαιτίας λανθασμένης εκτίμησης κατά την τοποθέτηση ή την ενεργοποίηση των εκρηκτικών. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην παράσυρση της, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον βυθό σε μικρή απόσταση από το αρχικά προγραμματισμένο σημείο βύθισης.Η μαρτυρία αυτή προσφέρει ένα σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία του ευρήματος, καθώς συνδέει την παρουσία της φορτηγίδας στον βυθό με τις αναφορές για τη μεταπολεμική απόρριψη πολεμικού υλικού στην περιοχή. Η οριστική επιβεβαίωση όλων των επιμέρους λεπτομερειών απαιτεί, ωστόσο, περαιτέρω διασταύρωση με αρχειακές πηγές και ιστορικά τεκμήρια.Η ανακάλυψη της φορτηγίδας προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα για τα ναυάγια της Λέρου. Το νησί, γνωστό για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στις πολεμικές επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εξακολουθεί να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας του, όχι μόνο μέσα από τα πολεμικά πλοία και τα αεροσκάφη που βρίσκονται στον βυθό, αλλά και μέσα από τα κατάλοιπα των μεταπολεμικών γεγονότων. Το συγκεκριμένο εύρημα ξεχωρίζει, καθώς δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ναυάγιο. Η φορτηγίδα και το φορτίο της προσφέρουν τη δυνατότητα να μελετηθεί μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της περιοχής: η διαχείριση και η απόρριψη πολεμικού υλικού μετά το τέλος των επιχειρήσεων.Για την AegeanTec, η ανακάλυψη αποτελεί την αφετηρία μιας νέας ερευνητικής προσπάθειας. Η συστηματική καταγραφή του ναυαγίου, η τεκμηρίωση των αντικειμένων που διατηρούνται στο κατάστρωμα και γύρω από αυτό, καθώς και η διασταύρωση των ευρημάτων με τις προφορικές μαρτυρίες και τα ιστορικά αρχεία μπορούν να συμβάλουν στην ανασύνθεση μιας ιστορίας που παρέμενε μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.Στον βυθό του Κατσουνίου, η φορτηγίδα εξακολουθεί να διατηρεί τα ίχνη της τελευταίας της αποστολής. Και μαζί τους, ένα μέρος της ιστορίας της Λέρου που μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται.Στην περιοχή του διαύλου της Λέρου στο νότιο πέρασμα ανάμεσα από τη Λέρο και την Κάλυμνο εντοπίστηκε αεροπλάνο σε βάθος 80μ. Το αεροσκάφος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση καθώς διασώζονται μόνο μέρη της ατράκτου, τμήματα πλωτήρα καθώς και ο κινητήρας. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας εκτιμούμε ότι πρόκειται για ένα Arado AR 196 μονοκινητήριο υδροπλάνο που χρησιμοποιούσε η Kriegsmarine ως αναγνωριστικό τα χρόνια του Β’ ΠΠ.Για την ώρα δε γνωρίζουμε ποιο ακριβώς αεροπλάνο Arado AR 196 είναι αλλά η ιστορική μας έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλύψει την ταυτότητα του και την ιστορία του συγκεκριμένου αεροσκάφους καθώς και την τύχη του πληρώματος του.Σε απόσταση περίπου τριών ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά των βόρειων ακτών της Λέρου, μέσα στον θαλάσσιο δίαυλο της περιοχής και σε βάθος 78 μέτρων, εντοπίστηκε ένα εύρημα που φαίνεται να αποτελεί τμήμα πλωτού μέσου, πιθανότατα βοηθητικού ή μεταφορικού χαρακτήρα. Η εικόνα του ευρήματος, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής, καθώς καλύπτεται εκτεταμένα από αλιευτικά εργαλεία, τα οποία φαίνεται να το έχουν παρασύρει και να το έχουν εγκλωβίσει στη σημερινή του θέση.Η πυκνή παρουσία διχτυών και άλλου αλιευτικού εξοπλισμού δυσχεραίνει σημαντικά την εξέταση της κατασκευής και των επιμέρους χαρακτηριστικών του, περιορίζοντας τις δυνατότητες ασφαλούς ταυτοποίησης. Παράλληλα, η πιθανότητα το αντικείμενο να έχει μετακινηθεί από την αρχική θέση του περιπλέκει περαιτέρω την ιστορική έρευνα, καθώς ενδέχεται να έχει χαθεί ένα σημαντικό στοιχείο για την προέλευση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στον βυθό.Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την ασφαλή χρονολόγηση ή την ταυτοποίησή του. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει, ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έρευνες σε βαθιά νερά: την επίδραση των εγκαταλελειμμένων ή απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων, τα οποία όχι μόνο εγκλωβίζουν και επιβαρύνουν τα υποθαλάσσια ευρήματα, αλλά μπορούν να δυσχεράνουν ουσιαστικά και τη μελέτη της ιστορίας τους. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε καθώς από την εξέταση ιστορικών αρχείων για τις απώλειες πλοίων στην περιοχή πιθανολογούμε ότι το εύρημα αυτό είναι τμήμα ενός Siebelfähre του Γερμανικού Ναυτικού το οποίο δέχτηκε επίθεση από μοίρα Αγγλικών αεροσκαφών τύπου Beaufighter.Ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λέρου, σε βάθος 92 μέτρων, εντοπίστηκε και εξετάστηκε ένα ναυάγιο που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα οποία ενδέχεται να το συνδέουν με τα πολεμικά γεγονότα της Μάχης της Λέρου, τον Νοέμβριο του 1943. Το πλοίο έχει εκτιμώμενο μήκος περίπου 30 μέτρων και διατηρεί στοιχεία της κατασκευής του που προσφέρουν ενδιαφέρουσες ενδείξεις για τη λειτουργία και τον πιθανό ρόλο του.Η εικόνα του ναυαγίου αποκαλύπτει μια κατασκευή που έχει υποστεί σημαντική φθορά από τον χρόνο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε αρκετά σημεία, αλιευτικά εργαλεία καλύπτουν τμήματα του σκάφους, ενώ η μακροχρόνια δράση των θαλάσσιων οργανισμών δυσχεραίνει την αναγνώριση επιμέρους εξαρτημάτων και αντικειμένων. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η παρουσία υλικών που φαίνεται να σχετίζονται με στρατιωτική χρήση καθιστά το εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την περαιτέρω έρευνα.Ο διαμήκης άξονας του πλοίου έχει προσανατολισμό από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά. Σε τμήματα του καταστρώματος η διάβρωση έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουν αποκαλυφθεί οι δοκοί της υποστηρικτικής κατασκευής. Η πυκνή διάταξη και η ενισχυμένη μορφή τους αποτελούν στοιχεία που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ενδέχεται να παραπέμπουν σε σκάφος σχεδιασμένο για τη μεταφορά βαρέων φορτίων ή για την υποστήριξη εξοπλισμού σημαντικού βάρους.Τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που παρατηρήθηκαν κατά την κατάδυση, δημιουργούν ένα σύνολο ενδείξεων που θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγνώριση του τύπου και της αποστολής του πλοίου. Ωστόσο, η ακριβής ταυτότητα, η χρήση και οι συνθήκες βύθισής του δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.Η Λέρος αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πεδία συγκρούσεων στο Αιγαίο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μάχη της Λέρου, τον Νοέμβριο του 1943, άφησε πίσω της ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο αποτύπωμα, με πλοία, αεροσκάφη και άλλα πολεμικά μέσα να αποτελούν σήμερα αντικείμενα έρευνας. Η συστηματική καταγραφή και μελέτη νέων ναυαγίων μπορεί να προσθέσει πολύτιμα στοιχεία στην κατανόηση των επιχειρήσεων εκείνης της περιόδου.Το συγκεκριμένο ναυάγιο αποτελεί, επομένως, έναν ακόμη ερευνητικό στόχο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η περαιτέρω τεκμηρίωσή του και η διασταύρωση των υποθαλάσσιων παρατηρήσεων με ιστορικές πηγές και αρχειακό υλικό θα είναι καθοριστικές για να διαπιστωθεί εάν πράγματι συνδέεται με τα γεγονότα του 1943 και να φωτιστεί η ιστορία του.