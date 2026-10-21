Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης Ουκρανού στρατιώτη: Έκοψε μόνος του το πόδι του, έμεινε 491 ημέρες στο μέτωπο και διασώθηκε με drone

Επί μήνες κρυβόταν μέσα σε έναν σωλήνα και στη συνέχεια σε μια παλιά μαντεμένια σόμπα, περικυκλωμένος από ρωσικά drones - Είδε τον συμπολεμιστή του να πεθαίνει, έχασε και τα δύο πόδια του και τελικά σώθηκε χάρη σε μια πρωτοφανή επιχείρηση