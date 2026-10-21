Ορμούζ: Οι εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα –Το 40% του πετρελαίου παρακάμπτει τα Στενά

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 700.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Το 40% των φορτίων παρακάμπτει πλέον το Ορμούζ, ενώ η αναδιάταξη των θαλάσσιων μεταφορών δημιουργεί νέα δεδομένα για τους ελληνόκτητους στόλους και τη ναυλαγορά