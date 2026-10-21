Ορμούζ: Οι εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα –Το 40% του πετρελαίου παρακάμπτει τα Στενά
Ορμούζ: Οι εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα –Το 40% του πετρελαίου παρακάμπτει τα Στενά
Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 700.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Το 40% των φορτίων παρακάμπτει πλέον το Ορμούζ, ενώ η αναδιάταξη των θαλάσσιων μεταφορών δημιουργεί νέα δεδομένα για τους ελληνόκτητους στόλους και τη ναυλαγορά
Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στον Περσικό Κόλπο, όπου ο πόλεμος εξακολουθεί να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς όμως να εμποδίζει πλέον την ανάκαμψη των πετρελαϊκών εξαγωγών. Οι ποσότητες που διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι η διακίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει αισθητά περιορισμένη.
Τα στοιχεία της Kpler, τα οποία δημοσιοποίησε στις 21 Οκτωβρίου η Wall Street Journal, αποκαλύπτουν το μέγεθος της ανατροπής: την εβδομάδα έως τις 18 Οκτωβρίου, οι συνολικές εξαγωγικές ροές πετρελαίου της περιοχής διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 23,3 εκατομμυρίων πριν από την έναρξη του πολέμου.
Η αύξηση ξεπερνά το 3%, αλλά το σημαντικότερο εύρημα βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Από το σύνολο των εξαγωγών, περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως συνδέονται με τις διελεύσεις από το Ορμούζ και τις υπεράκτιες μεταφορτώσεις στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για το 82% των αντίστοιχων προπολεμικών ροών.
Με άλλα λόγια, η περιοχή εξάγει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν από τη σύγκρουση, παρότι η σημαντικότερη θαλάσσια πύλη της δεν έχει αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία της.
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Τα στοιχεία της Kpler, τα οποία δημοσιοποίησε στις 21 Οκτωβρίου η Wall Street Journal, αποκαλύπτουν το μέγεθος της ανατροπής: την εβδομάδα έως τις 18 Οκτωβρίου, οι συνολικές εξαγωγικές ροές πετρελαίου της περιοχής διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 23,3 εκατομμυρίων πριν από την έναρξη του πολέμου.
Η αύξηση ξεπερνά το 3%, αλλά το σημαντικότερο εύρημα βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Από το σύνολο των εξαγωγών, περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως συνδέονται με τις διελεύσεις από το Ορμούζ και τις υπεράκτιες μεταφορτώσεις στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για το 82% των αντίστοιχων προπολεμικών ροών.
Με άλλα λόγια, η περιοχή εξάγει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν από τη σύγκρουση, παρότι η σημαντικότερη θαλάσσια πύλη της δεν έχει αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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