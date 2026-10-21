Eurostat: Πρώτη στη μείωση χρέους στην ΕΕ και τρίτη σε πλεόνασμα η Ελλάδα

Στο 145,4% του ΑΕΠ το χρέος το 2025, με πτώση 8,1 μονάδων - Δεύτερη σε πλεόνασμα στην ευρωζώνη και τρίτη στην ΕΕ - Μόλις 0,9 ποσοστιαίες μονάδες η απόσταση του χρέους από την Ιταλία στα μέσα του 2026