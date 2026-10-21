Eurostat: Πρώτη στη μείωση χρέους στην ΕΕ και τρίτη σε πλεόνασμα η Ελλάδα
Eurostat: Πρώτη στη μείωση χρέους στην ΕΕ και τρίτη σε πλεόνασμα η Ελλάδα
Στο 145,4% του ΑΕΠ το χρέος το 2025, με πτώση 8,1 μονάδων - Δεύτερη σε πλεόνασμα στην ευρωζώνη και τρίτη στην ΕΕ - Μόλις 0,9 ποσοστιαίες μονάδες η απόσταση του χρέους από την Ιταλία στα μέσα του 2026
Τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2ο υψηλότερο συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα στην ευρωζώνη πίσω από την Κύπρο (3ο στην ΕΕ πίσω και από τη Δανία) κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.
Την ώρα που το δημόσιο χρέος αυξανόταν συνολικά στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, το ελληνικό υποχώρησε στο 145,4% του ΑΕΠ, από 153,5% το 2024.
Όπως επισημαίνει η Eurostat, όλες οι χώρες της ΕΕ με εξαίρεση πέντε κράτη-μέλη εμφανίζουν έλλειμμα το 2025. Αντιθέτως 11 χώρες έχουν έλλειμμα από 3% και άνω, παραβιάζοντας το δημοσιονομικό όριο.
Η βελτίωση δεν περιορίζεται στον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Σε απόλυτα μεγέθη το ποσό του χρέους γενικής κυβέρνησης της Ελλάδος μειώθηκε από 364,960 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 σε 362,995 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, δηλαδή κατά 1,965 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε από 237,706 δισ. σε 249,726 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.
Η νέα δημοσίευση αναθεωρεί και τη βάση της σύγκρισης με το 2024. Το χρέος του έτους εκείνου αποτυπώνεται πλέον στο 153,5% του ΑΕΠ και το συνολικό πλεόνασμα στο 1,4%, έναντι 154,2% και 1,2% αντίστοιχα στην προηγούμενη ανακοίνωση πριν έξι μήνες. Με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία υπολογίζεται η σημαντική βελτίωση του 2025.
Μόλις πέντε κράτη-μέλη έκλεισαν το 2025 με πλεόνασμα:
•Η Κύπρος με 3,6% του ΑΕΠ.
•Η Δανία με 2,9%.
•Η Ελλάδα με 2%.
•Η Ιρλανδία με 1,8%.
•Η Πορτογαλία με 0,7%.
Η Ελλάδα κατατάσσεται, συνεπώς, τρίτη στην ΕΕ και δεύτερη στην ευρωζώνη, μετά την Κύπρο -καθώς η Δανία δεν συμμετέχει στο κοινό νόμισμα. Οι υπόλοιπες 22 χώρες της Ένωσης εμφάνισαν έλλειμμα.
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Την ώρα που το δημόσιο χρέος αυξανόταν συνολικά στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, το ελληνικό υποχώρησε στο 145,4% του ΑΕΠ, από 153,5% το 2024.
Όπως επισημαίνει η Eurostat, όλες οι χώρες της ΕΕ με εξαίρεση πέντε κράτη-μέλη εμφανίζουν έλλειμμα το 2025. Αντιθέτως 11 χώρες έχουν έλλειμμα από 3% και άνω, παραβιάζοντας το δημοσιονομικό όριο.
Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕΜε βάση τη δεύτερη ετήσια κοινοποίηση στοιχείων για το 2025, το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με την Κύπρο να ακολουθεί με μείωση 7,8 μονάδων, από 60,1% σε 52,3% του ΑΕΠ.
Η βελτίωση δεν περιορίζεται στον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Σε απόλυτα μεγέθη το ποσό του χρέους γενικής κυβέρνησης της Ελλάδος μειώθηκε από 364,960 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 σε 362,995 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, δηλαδή κατά 1,965 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το ονομαστικό ΑΕΠ αυξήθηκε από 237,706 δισ. σε 249,726 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.
Η νέα δημοσίευση αναθεωρεί και τη βάση της σύγκρισης με το 2024. Το χρέος του έτους εκείνου αποτυπώνεται πλέον στο 153,5% του ΑΕΠ και το συνολικό πλεόνασμα στο 1,4%, έναντι 154,2% και 1,2% αντίστοιχα στην προηγούμενη ανακοίνωση πριν έξι μήνες. Με αυτά τα επικαιροποιημένα στοιχεία υπολογίζεται η σημαντική βελτίωση του 2025.
Πέντε χώρες με πλεόνασμαΤο συνολικό πλεόνασμα της Ελλάδας αυξήθηκε από 3,326 δισ. ευρώ το 2024 σε 4,935 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας ενίσχυση κατά περίπου 1,61 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης -στο οποίο συνυπολογίζονται οι τόκοι- και όχι για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Μόλις πέντε κράτη-μέλη έκλεισαν το 2025 με πλεόνασμα:
•Η Κύπρος με 3,6% του ΑΕΠ.
•Η Δανία με 2,9%.
•Η Ελλάδα με 2%.
•Η Ιρλανδία με 1,8%.
•Η Πορτογαλία με 0,7%.
Η Ελλάδα κατατάσσεται, συνεπώς, τρίτη στην ΕΕ και δεύτερη στην ευρωζώνη, μετά την Κύπρο -καθώς η Δανία δεν συμμετέχει στο κοινό νόμισμα. Οι υπόλοιπες 22 χώρες της Ένωσης εμφάνισαν έλλειμμα.
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