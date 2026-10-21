Μεγάλος καβγάς Λαζαρίδη-Γιαννακοπούλου: «Θα ψάχνετε αρχηγό το βράδυ των εκλογών, με ρώταγες για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη» - «Είστε βούρκος, ούτε καλημέρα δεν λέμε», δάκρυσε από την ένταση η βουλευτής

ΠΑΣΟΚ: Να τον χαίρεται η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση και τα ψεύδη του

Μετά τον τηλεοπτικό καβγά των δύο βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «ψεύδη» και «χυδαία επίθεση» του Μακάριου Λαζαρίδη σε βάρος της Νάντιας Γιαννακοπούλου.«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων.Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του.Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση.Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.