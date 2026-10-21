Έρχονται νέες εκδόσεις ομολόγων παρά το αυξημένο κόστος χρήματος – Τι θα συμβεί με τις ελληνικές τράπεζες
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Έρχονται νέες εκδόσεις ομολόγων παρά το αυξημένο κόστος χρήματος – Τι θα συμβεί με τις ελληνικές τράπεζες

Στα 18,5 δισ. ευρώ κεφαλαιακά ελλείμματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες λόγω Βασιλείας - Γιατί θα χρειαστούν περισσότερες εκδόσεις ομολόγων

Έρχονται νέες εκδόσεις ομολόγων παρά το αυξημένο κόστος χρήματος – Τι θα συμβεί με τις ελληνικές τράπεζες
Ειρήνη Σακελλάρη
Στα 18,5 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα πιθανά κεφαλαιακά ελλείμματα των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2033, όταν θα έχει εφαρμοστεί πλήρως το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η προσαρμογή στους νέους κανόνες αναμένεται να ενισχύσει τις ανάγκες των τραπεζών για κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, διατηρώντας τις εκδόσεις ομολόγων στο επίκεντρο του σχεδιασμού τους τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος χρηματοδότησης παραμένει ευαίσθητο στις εξελίξεις των επιτοκίων.

Η εκτίμηση της EBA αφορά 129 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με βάση τις προβολές της, τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια της κατηγορίας 1 αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% με την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων, έναντι 5,1% που υπολογιζόταν με βάση τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2025. Παράλληλα, ο μέσος δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, γνωστός ως CET1, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 15,1%.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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