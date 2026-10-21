Ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του
Ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του
Η DIMAND έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο σύγχρονο αστικό τοπίο, αναπτύσσοντας κτίρια και έργα που δίνουν νέα ζωή στις πόλεις. Πέρα όμως από όσα δημιουργεί, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο επενδύει στους ανθρώπους της
Η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να διατηρούν την ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Για τη DIMAND, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Euronext Athens, η ανάπτυξη της εταιρείας πηγαίνει μαζί με την εξέλιξη των ανθρώπων της. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων, μέσα από ευκαιρίες μάθησης, συνεργασίας και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αυτό γίνεται πράξη μέσα από πρωτοβουλίες που αγγίζουν διαφορετικές πλευρές της εργασιακής καθημερινότητας: από την εκπαίδευση και την πρόληψη έως τη στήριξη της οικογένειας και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων εργασίας. Στόχος είναι οι άνθρωποι της DIMAND να έχουν τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να βρίσκουν τη δική τους ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.
Τη φιλοσοφία αυτή συνοψίζει η Μαριλένα Ράντα, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της DIMAND, επισημαίνοντας ότι «Οι οργανισμοί προχωρούν πραγματικά μπροστά όταν επενδύουν με συνέπεια στους ανθρώπους τους. Για εμάς, αυτό σημαίνει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που δίνει ευκαιρίες, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και επιτρέπει στους ανθρώπους να εξελίσσονται, να συνεισφέρουν και να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Αυτό γίνεται πράξη μέσα από πρωτοβουλίες που αγγίζουν διαφορετικές πλευρές της εργασιακής καθημερινότητας: από την εκπαίδευση και την πρόληψη έως τη στήριξη της οικογένειας και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων εργασίας. Στόχος είναι οι άνθρωποι της DIMAND να έχουν τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να βρίσκουν τη δική τους ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.
Τη φιλοσοφία αυτή συνοψίζει η Μαριλένα Ράντα, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της DIMAND, επισημαίνοντας ότι «Οι οργανισμοί προχωρούν πραγματικά μπροστά όταν επενδύουν με συνέπεια στους ανθρώπους τους. Για εμάς, αυτό σημαίνει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που δίνει ευκαιρίες, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και επιτρέπει στους ανθρώπους να εξελίσσονται, να συνεισφέρουν και να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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