Ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους του

Η DIMAND έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο σύγχρονο αστικό τοπίο, αναπτύσσοντας κτίρια και έργα που δίνουν νέα ζωή στις πόλεις. Πέρα όμως από όσα δημιουργεί, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο επενδύει στους ανθρώπους της