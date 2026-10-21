Μετά τη Μέκκα, η Τουρκία σχηματίζει νέα αμυντική συνεργασία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία - Έπεσαν υπογραφές στη Ντόχα

Συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

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Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεσσάρων χωρών

Μετά τη συμφωνία της Μέκκας, η, το, τοκαι ηυπέγραψαν το πολυμερές Μνημόνιο Κατανόησης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον αμυντικό τομέα και την ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο υπεγράφη σήμερα στηνμεταξύ των υπουργείων Άμυνας του Κατάρ, της Ινδονησίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας.Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός αρμόδιος για θέματα Άμυνας,, ο υφυπουργός Άμυνας της Ινδονησίας, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάνκαι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της ΤουρκίαςΤο Μνημόνιο Κατανόησης αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής, στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των τεσσάρων χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της τεχνικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία λύσεων και βιομηχανικών κλάδων που θα συμβαδίζουν με την εξέλιξη των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.Στο μνημόνιο δόθηκε η ονομασία «», που σημαίνει «», καθώς, όπως αναφέρεται, συμβολίζει το γεγονός ότι οι τέσσερις χώρες «συμπληρώνουν η μία την άλλη». Η συμφωνία χαρακτηρίζεται παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική τόσο από στρατιωτικής όσο και από οικονομικής πλευράς.Η συμφωνία θεωρείται ότι έχει σημαντική οικονομική διάσταση για τα κράτη που την υπέγραψαν, καθώς προβλέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής.Μέσω της συνεργασίας και της ενοποίησης των επιμέρους δυνατοτήτων, στόχος είναι να ενισχυθούν οι αμυντικές βιομηχανίες των τεσσάρων χωρών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κάλυψη αναγκών τόσο των ίδιων όσο και συμμαχικών και φίλιων κρατών.Παράλληλα, το μνημόνιο αποσκοπεί στη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας με στόχο, όπως αναφέρεται, την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας και την επίτευξη κοινών στόχων.