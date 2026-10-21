Μετά τη Μέκκα, η Τουρκία σχηματίζει νέα αμυντική συνεργασία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία - Έπεσαν υπογραφές στη Ντόχα
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ινδονησία Πακιστάν Κατάρ Αμυντική βιομηχανία αμυντική συμφωνία

Μετά τη Μέκκα, η Τουρκία σχηματίζει νέα αμυντική συνεργασία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία - Έπεσαν υπογραφές στη Ντόχα

Το μνημόνιο υπεγράφη σήμερα στην Ντόχα μεταξύ των υπουργείων Άμυνας του Κατάρ, της Ινδονησίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας - Πού αποσκοπεί η συνεργασία

Μετά τη Μέκκα, η Τουρκία σχηματίζει νέα αμυντική συνεργασία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία - Έπεσαν υπογραφές στη Ντόχα
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Μετά τη συμφωνία της Μέκκας, η Τουρκία, το Κατάρ, το Πακιστάν και η Ινδονησία υπέγραψαν το πολυμερές Μνημόνιο Κατανόησης «Bedir» (Μπαντρ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον αμυντικό τομέα και την ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο υπεγράφη σήμερα στην Ντόχα μεταξύ των υπουργείων Άμυνας του Κατάρ, της Ινδονησίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός αρμόδιος για θέματα Άμυνας, σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Χασάν Αλ Θάνι, ο υφυπουργός Άμυνας της Ινδονησίας Γιουσούφ Τζαουχάρι, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Μετά τη Μέκκα, η Τουρκία σχηματίζει νέα αμυντική συνεργασία με Κατάρ, Πακιστάν και Ινδονησία - Έπεσαν υπογραφές στη Ντόχα


Συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

Το Μνημόνιο Κατανόησης αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής, στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των τεσσάρων χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της τεχνικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία λύσεων και βιομηχανικών κλάδων που θα συμβαδίζουν με την εξέλιξη των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.

Στο μνημόνιο δόθηκε η ονομασία «Bedir», που σημαίνει «πανσέληνος», καθώς, όπως αναφέρεται, συμβολίζει το γεγονός ότι οι τέσσερις χώρες «συμπληρώνουν η μία την άλλη». Η συμφωνία χαρακτηρίζεται παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική τόσο από στρατιωτικής όσο και από οικονομικής πλευράς.

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Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεσσάρων χωρών

Η συμφωνία θεωρείται ότι έχει σημαντική οικονομική διάσταση για τα κράτη που την υπέγραψαν, καθώς προβλέπει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής.

Μέσω της συνεργασίας και της ενοποίησης των επιμέρους δυνατοτήτων, στόχος είναι να ενισχυθούν οι αμυντικές βιομηχανίες των τεσσάρων χωρών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κάλυψη αναγκών τόσο των ίδιων όσο και συμμαχικών και φίλιων κρατών.

Παράλληλα, το μνημόνιο αποσκοπεί στη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας με στόχο, όπως αναφέρεται, την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας και την επίτευξη κοινών στόχων.
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