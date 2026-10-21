Eurostat: Άλμα 23,2% στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Στο 31,4% η αύξηση στην ΕΕ
Eurostat: Άλμα 23,2% στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο – Στο 31,4% η αύξηση στην ΕΕ
Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν η ετήσια αύξηση στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 16,2%
Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα καταγράφεται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αυξήσεις να επιταχύνονται σημαντικά τον Σεπτέμβριο, επιβαρύνοντας το κόστος μετακίνησης των καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 23,2% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 16,2%, αλλά και τον Ιούλιο, όταν είχε καταγραφεί άνοδος 13,7%.
Παρά τις νέες ανατιμήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τιμές των καυσίμων ενισχύθηκαν κατά 31,4% σε ετήσια βάση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτάχυνση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 16,9% τον Ιούλιο και στο 23,8% τον Αύγουστο, προτού φτάσει στο 31,4% τον Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 26 χώρες της ΕΕ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών τον Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερος σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με 42,2%, στην Εσθονία, με 40,6%, και στη Λιθουανία, με 40,2%. Άλλες 12 χώρες της ΕΕ εμφάνισαν ετήσιες ανατιμήσεις άνω του 30%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 37,5% στην Τσεχία έως 30,3% στην Πορτογαλία.
Στον αντίποδα, τη μικρότερη αύξηση κατέγραψε η Ουγγαρία με 6,9%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 17,7% και η Σουηδία με 19,9%.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 23,2% τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 16,2%, αλλά και τον Ιούλιο, όταν είχε καταγραφεί άνοδος 13,7%.
Παρά τις νέες ανατιμήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι τιμές των καυσίμων ενισχύθηκαν κατά 31,4% σε ετήσια βάση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτάχυνση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 16,9% τον Ιούλιο και στο 23,8% τον Αύγουστο, προτού φτάσει στο 31,4% τον Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 26 χώρες της ΕΕ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών τον Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερος σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με 42,2%, στην Εσθονία, με 40,6%, και στη Λιθουανία, με 40,2%. Άλλες 12 χώρες της ΕΕ εμφάνισαν ετήσιες ανατιμήσεις άνω του 30%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 37,5% στην Τσεχία έως 30,3% στην Πορτογαλία.
Στον αντίποδα, τη μικρότερη αύξηση κατέγραψε η Ουγγαρία με 6,9%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 17,7% και η Σουηδία με 19,9%.
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