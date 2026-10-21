Η αξιοπιστία του Μακάριου Λαζαρίδη είναι όση και των πτυχίων του, λέει η Γιαννακοπούλου
Η αξιοπιστία του Μακάριου Λαζαρίδη είναι όση και των πτυχίων του, λέει η Γιαννακοπούλου
«Ας τον χαίρεται η ΝΔ», αναφέρει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, μετά τον έντονο καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα
Επίθεση στον Μακάριο Λαζαρίδη εξαπέλυσε η Νάντια Γιαννακοπούλου, με αφορμή την τηλεοπτική τους αντιπαράθεση στον ΑΝΤ1, κατηγορώντας τον για ψευδείς ισχυρισμούς, προσωπικές επιθέσεις και απόπειρα ευτελισμού του δημόσιου διαλόγου.
Σε δήλωσή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν προσήλθε στην εκπομπή με σκοπό τη συζήτηση, αλλά για να προκαλέσει, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπαράθεση στράφηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε, όπως ανέφερε, επιχειρήματα να αντιπαραθέσει.
Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του ότι τον αναζήτησε «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική, χαρακτηρίζοντάς τον «χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα». Όπως ανέφερε, του ζήτησε να ανακαλέσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε.
Η κυρία Γιαννακοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ ότι όταν εξαντλήθηκαν τα επιχειρήματά του, έστρεψε την επίθεση στην οικογένειά της. «Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές επιστρατεύονται όταν δεν υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα.
Παράλληλα, έκανε λόγο για απόπειρα δημιουργίας σεναρίων εσωκομματικής αμφισβήτησης στο ΠΑΣΟΚ, λίγες ημέρες μετά τη συγκέντρωση του κόμματος στο Αιγάλεω. «Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη», τόνισε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα πορευτεί ενωμένο στις εκλογές.
Αναφερόμενη στην αντίδρασή της κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, όταν και βούρκωσε, η βουλευτής υπογράμμισε ότι διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζωντανές εκπομπές και σκληρές πολιτικές συζητήσεις και δεν φοβάται τη σύγκρουση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, υπάρχουν ανθρώπινα όρια, σημειώνοντας ότι η συναισθηματική φόρτιση αποτελεί φυσιολογική αντίδραση όταν κάποιος δέχεται, όπως υποστηρίζει, ψυχρή και ανήθικη συκοφαντική επίθεση.
«Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος», διαμήνυσε, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία του, συνδέοντάς την με τα πτυχία του: «Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του».
Κλείνοντας, η Νάντια Γιαννακοπούλου επέκρινε τη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι φέρει ευθύνη για τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές στελεχών της, τις οποίες ανέχεται. «Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο», ανέφερε, καταλήγοντας με τη φράση: «Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία».
Από το περιβάλλον της Νάντιας Γιαννακοπούλου, έλεγαν αργότερα ότι θεωρούν πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επεδίωξε να δώσει εικόνα ρήξης της βουλευτού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σημειώνουν δε ότι η πρώτη επίθεση από τον βουλευτή της ΝΔ εκδηλώθηκε μόλις η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη μετά το τέλος της εκπομπής, αλλά αποχώρησε από το στούντιο χωρίς να της απευθύνει τον λόγο.
Ολόκληρη η δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου:
Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει.
Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.
Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.
Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.
Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.
Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.
Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.
Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.
Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.
Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο.
Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!
Σε δήλωσή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν προσήλθε στην εκπομπή με σκοπό τη συζήτηση, αλλά για να προκαλέσει, σημειώνοντας ότι όταν η αντιπαράθεση στράφηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχε, όπως ανέφερε, επιχειρήματα να αντιπαραθέσει.
Η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του ότι τον αναζήτησε «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική, χαρακτηρίζοντάς τον «χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα». Όπως ανέφερε, του ζήτησε να ανακαλέσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε.
Η κυρία Γιαννακοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ ότι όταν εξαντλήθηκαν τα επιχειρήματά του, έστρεψε την επίθεση στην οικογένειά της. «Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές επιστρατεύονται όταν δεν υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα.
Παράλληλα, έκανε λόγο για απόπειρα δημιουργίας σεναρίων εσωκομματικής αμφισβήτησης στο ΠΑΣΟΚ, λίγες ημέρες μετά τη συγκέντρωση του κόμματος στο Αιγάλεω. «Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη», τόνισε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα πορευτεί ενωμένο στις εκλογές.
Αναφερόμενη στην αντίδρασή της κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, όταν και βούρκωσε, η βουλευτής υπογράμμισε ότι διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζωντανές εκπομπές και σκληρές πολιτικές συζητήσεις και δεν φοβάται τη σύγκρουση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, υπάρχουν ανθρώπινα όρια, σημειώνοντας ότι η συναισθηματική φόρτιση αποτελεί φυσιολογική αντίδραση όταν κάποιος δέχεται, όπως υποστηρίζει, ψυχρή και ανήθικη συκοφαντική επίθεση.
«Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος», διαμήνυσε, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία του, συνδέοντάς την με τα πτυχία του: «Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του».
Κλείνοντας, η Νάντια Γιαννακοπούλου επέκρινε τη ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι φέρει ευθύνη για τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές στελεχών της, τις οποίες ανέχεται. «Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο», ανέφερε, καταλήγοντας με τη φράση: «Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία».
Από το περιβάλλον της Νάντιας Γιαννακοπούλου, έλεγαν αργότερα ότι θεωρούν πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επεδίωξε να δώσει εικόνα ρήξης της βουλευτού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σημειώνουν δε ότι η πρώτη επίθεση από τον βουλευτή της ΝΔ εκδηλώθηκε μόλις η κυρία Γιαννακοπούλου υποστήριξε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη μετά το τέλος της εκπομπής, αλλά αποχώρησε από το στούντιο χωρίς να της απευθύνει τον λόγο.
Ολόκληρη η δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου:
Ο κ. Λαζαρίδης δεν ήρθε σήμερα στον ΑΝΤ1 για να συζητήσει. Ήρθε για να προκαλέσει.
Όταν η συζήτηση έφτασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο που θα μείνει ως ταυτότητα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε τίποτα να πει. Γι' αυτό επινόησε ασύστολα ψέματα.
Ισχυρίστηκε δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες τηλεθεατές, ότι τον αναζήτησα «με αγωνία» για τις αποκαλύψεις στην Εξεταστική. Είναι ψέμα. Ένα χονδροειδές, κατασκευασμένο ψέμα.
Του ζήτησα να το ανακαλέσει. Αρνήθηκε, γιατί όποιος κατασκευάζει ψέματα δεν τα ανακαλεί.
Όταν τελείωσαν και τα ψέματα, έπιασε την οικογένειά μου. Είναι το πιο φθηνό όπλο και η πιο συνηθισμένη τακτική απέναντι σε μια γυναίκα στην πολιτική: όταν δεν μπορείς να την αντικρούσεις με πολιτικά επιχειρήματα, προσπαθείς να την ακυρώσεις.
Δεν έλειψαν και τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης που επιχείρησε να στήσει, λίγες ημέρες μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω. Το ΠΑΣΟΚ έχει εκλεγμένο πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε ενωμένοι στις εκλογές για να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία της αλαζονείας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αρίστων χωρίς πτυχία.
Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.
Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά.
Η ευθύνη όμως δεν είναι μόνο δική του. Είναι και του κόμματος που ανήκει και ανέχεται αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές.
Δεν θα ακολουθήσουμε τον πολιτικό τους κατήφορο.
Ας τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία!
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