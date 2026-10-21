«Η Ζωή δεν έχει undo»: Η Ολυμπία Οδός και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επενδύουν στην οδική ασφάλεια των νέων
«Η Ζωή δεν έχει undo»: Η Ολυμπία Οδός και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επενδύουν στην οδική ασφάλεια των νέων
Νέος κύκλος βιωματικών εκπαιδεύσεων σε σχολεία της Αττικής και της Κορινθίας - Εκπαιδευτικές δράσεις σε πέντε σχολεία και στο Κέντρο Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός» στο Κιάτο
Με στόχο την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία, η Ολυμπία Οδός, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», συνεχίζει το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Η Ζωή δεν έχει undo», υλοποιώντας έναν νέο κύκλο φθινοπωρινών εκπαιδεύσεων στην Αττική και την Κορινθία. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε γυμνάσια και λύκεια των Μεγάρων, του Λουτρακίου και του Κιάτου, ενώ ολοκληρώθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού «Γιάννης Σπανός» στο Κιάτο.
Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, οι μαθητές κατανοούν στην πράξη τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες. Με τη χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης διαπιστώνουν πώς επηρεάζονται η αντίληψη και η ικανότητα αντίδρασης, ενώ με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών βιώνουν τις συνθήκες σύγκρουσης και ανατροπής ενός αυτοκινήτου.
Το πρόγραμμα «Η Ζωή δεν έχει undo» ξεκίνησε το 2019 και αποτελεί μία σταθερή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 20.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από περίπου 163 σχολεία της Ηλείας, της Αχαΐας και της Κορινθίας. Με τον νέο κύκλο δράσεων, η πρωτοβουλία συνεχίζει να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: στο δρόμο, οι επιλογές μας έχουν συνέπειες και η ανθρώπινη ζωή δεν επιδέχεται δεύτερη ευκαιρία.
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Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, οι μαθητές κατανοούν στην πράξη τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες. Με τη χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης διαπιστώνουν πώς επηρεάζονται η αντίληψη και η ικανότητα αντίδρασης, ενώ με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών βιώνουν τις συνθήκες σύγκρουσης και ανατροπής ενός αυτοκινήτου.
Το πρόγραμμα «Η Ζωή δεν έχει undo» ξεκίνησε το 2019 και αποτελεί μία σταθερή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 20.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από περίπου 163 σχολεία της Ηλείας, της Αχαΐας και της Κορινθίας. Με τον νέο κύκλο δράσεων, η πρωτοβουλία συνεχίζει να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: στο δρόμο, οι επιλογές μας έχουν συνέπειες και η ανθρώπινη ζωή δεν επιδέχεται δεύτερη ευκαιρία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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