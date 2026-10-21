Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Πυρκαγιά σε σκάφος αναψυχής στο Λαύριο
Πυρκαγιά σε σκάφος αναψυχής στο Λαύριο
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος αναψυχής, στην περιοχή του Λαυρίου Αττικής.
Το σκάφος βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης σκαφών.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα.
Το σκάφος βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης σκαφών.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα.
#Πυρκαγιά σε σκάφος αναψυχής, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης σκαφών, στο Λαύριο Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 21, 2026
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