Από τον Ζεύξι στη Sotheby’s: Η τέχνη πάντα κόστιζε πολύ ακριβά
Από τον Ζεύξι στη Sotheby’s: Η τέχνη πάντα κόστιζε πολύ ακριβά
Ο πλουσιότερος καλλιτέχνης της εποχής του: νάρκισσος, αυτοαναφορικός, προκαλεί με το στυλ του και επενδύει στο προφίλ του. Γουόρχολ; Τζεφ Κουνς; Όχι. Ζεύξις από την Ηράκλεια του Πόντου, 25 αιώνες πριν
Ήταν ο πρώτος ζωγράφος που επένδυσε στην τέχνη της προσωπικής προβολής και κατάφερε να γίνει αφόρητα πλούσιος. Τόσο που όταν έφτασε στο peak της καριέρας του άρχισε να χαρίζει τα έργα του. «Δεν υπάρχει τιμή που να μπορεί να πληρώσει κάποιος για αυτά», λέγεται ότι δήλωσε. Δεν μπορούμε να δούμε τα έργα του για να κρίνουμε. Οι φορητές ξύλινες εικόνες και οι τοιχογραφίες του δεν άντεξαν στο χρόνο. Σώθηκαν όμως ένα σωρό γλαφυρές αφηγήσεις για τη ζωή του που μας επιβεβαιώνουν ότι ήταν ο διασημότερος (πιθανότατα και ο καλύτερος) ζωγράφος της αρχαιότητας.
Ο προπάππους της ποπ αρτ
Πρέπει να ήταν φοβερή περσόνα. Ο Αριστοφάνης στους «Αχαρνής» αναφέρει έναν πίνακα του θεού Έρωτα που είχε φτιάξει ο Ζεύξις. Ο Αριστοτέλης τον κατηγορεί για «έλλειψη ήθους». Μάλλον επειδή κυκλοφορούσε με πολύχρωμη χλαμύδα όπου το όνομά του ήταν κεντημένο με χρυσά γράμματα. Ο Πλίνιος, αναφέρει πως όταν πήγαινε στην Ολυμπία για τους αγώνες, έμενε σε σκηνή που έγραφε απέξω το όνομά του με καθαρό χρυσάφι. Μια εμμονή με το χρυσό είχε και ο επίσης σημαντικός ζωγράφος, Παρράσιος, με τον οποίο είχαν ένα μόνιμο «μπιφ». Αυτοαποκαλούνταν «βασιλιάς της τέχνης», κυκλοφορούσε με πορφυρούς μανδύες και φορούσε χρυσό στεφάνι στο κεφάλι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο προπάππους της ποπ αρτ
Πρέπει να ήταν φοβερή περσόνα. Ο Αριστοφάνης στους «Αχαρνής» αναφέρει έναν πίνακα του θεού Έρωτα που είχε φτιάξει ο Ζεύξις. Ο Αριστοτέλης τον κατηγορεί για «έλλειψη ήθους». Μάλλον επειδή κυκλοφορούσε με πολύχρωμη χλαμύδα όπου το όνομά του ήταν κεντημένο με χρυσά γράμματα. Ο Πλίνιος, αναφέρει πως όταν πήγαινε στην Ολυμπία για τους αγώνες, έμενε σε σκηνή που έγραφε απέξω το όνομά του με καθαρό χρυσάφι. Μια εμμονή με το χρυσό είχε και ο επίσης σημαντικός ζωγράφος, Παρράσιος, με τον οποίο είχαν ένα μόνιμο «μπιφ». Αυτοαποκαλούνταν «βασιλιάς της τέχνης», κυκλοφορούσε με πορφυρούς μανδύες και φορούσε χρυσό στεφάνι στο κεφάλι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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