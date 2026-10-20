Από τον Ζεύξι στη Sotheby’s: Η τέχνη πάντα κόστιζε πολύ ακριβά

Ο πλουσιότερος καλλιτέχνης της εποχής του: νάρκισσος, αυτοαναφορικός, προκαλεί με το στυλ του και επενδύει στο προφίλ του. Γουόρχολ; Τζεφ Κουνς; Όχι. Ζεύξις από την Ηράκλεια του Πόντου, 25 αιώνες πριν