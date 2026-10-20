Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο: Δοκιμάζονται ξανά οι 2.600 μονάδες
Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο: Δοκιμάζονται ξανά οι 2.600 μονάδες
Τριπλή πίεση από τεχνητή νοημοσύνη, πετρέλαιο και ομόλογα - Πρόσθετη πηγή προβληματισμού η πολιτική και κοινωνική κρίση στη Γαλλία - Πρεμιέρα για την Capital Maritime Finance
Σε πτωτικό έδαφος παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινείται σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και περιορισμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου, με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές να διατηρούν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της επενδυτικής ψυχολογίας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.591,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.585,63 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.603,89 μονάδες.
Οι ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία συνδυάζονται πλέον με την επανεμφάνιση προβληματισμών για τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες αποδόσεις αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις αγορές.
Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά χρέους επιτείνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας, με τις επιπτώσεις της να επηρε
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (20/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.591,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.585,63 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.603,89 μονάδες.
Οι ανησυχίες που έχουν προκαλέσει οι εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία συνδυάζονται πλέον με την επανεμφάνιση προβληματισμών για τις προοπτικές κερδοφορίας και τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες αποδόσεις αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τις αγορές.
Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά χρέους επιτείνουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Η πολιτική κρίση στη Γαλλία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας, με τις επιπτώσεις της να επηρε
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