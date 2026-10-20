Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο: Δοκιμάζονται ξανά οι 2.600 μονάδες

Τριπλή πίεση από τεχνητή νοημοσύνη, πετρέλαιο και ομόλογα - Πρόσθετη πηγή προβληματισμού η πολιτική και κοινωνική κρίση στη Γαλλία - Πρεμιέρα για την Capital Maritime Finance