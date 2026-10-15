Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται η μεταβίβαση του 100% στην Recipe Unlimited, με την επιχειρηματική αξία κοντά στα 300 εκατ. ευρώ - Οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, η επέκταση από τη Βρετανία στην Ελλάδα και τα σχέδια για Goody’s και Everest - Τι ακολουθεί για τη ΔΕΛΤΑ και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Vivartia