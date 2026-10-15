Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα
Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα
Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται η μεταβίβαση του 100% στην Recipe Unlimited, με την επιχειρηματική αξία κοντά στα 300 εκατ. ευρώ - Οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, η επέκταση από τη Βρετανία στην Ελλάδα και τα σχέδια για Goody’s και Everest - Τι ακολουθεί για τη ΔΕΛΤΑ και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Vivartia
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited, που ελέγχεται από τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες από τη Vivartia. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney από κύκλους της Vivartia, η μεταβίβαση του 100% των μετοχών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου 45-50 ημέρες, ενώ η συνολική επιχειρηματική αξία της συναλλαγής τοποθετείται κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, στο επίπεδο που είχε αποκαλύψει το newmoney ήδη από τον Αύγουστο.
Η συμφωνία σηματοδοτεί την πλήρη αποχώρηση του CVC από την Evergood, χωρίς διατήρηση μειοψηφικής συμμετοχής, αλλά και την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή στον ελληνικό κλάδο εστίασης. Τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo περνούν στον έλεγχο ενός διεθνούς ομίλου που δραστηριοποιείται ο ίδιος στην εστίαση, με δυνατότητες ανάπτυξης πέρα από τα όρια της ελληνικής αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συμφωνία σηματοδοτεί την πλήρη αποχώρηση του CVC από την Evergood, χωρίς διατήρηση μειοψηφικής συμμετοχής, αλλά και την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή στον ελληνικό κλάδο εστίασης. Τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo περνούν στον έλεγχο ενός διεθνούς ομίλου που δραστηριοποιείται ο ίδιος στην εστίαση, με δυνατότητες ανάπτυξης πέρα από τα όρια της ελληνικής αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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