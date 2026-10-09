White Fox: Το ελληνικό success story της Αυστραλίας, οι Contos και η μάχη με την Addidas για τις ρίγες
White Fox: Το ελληνικό success story της Αυστραλίας, οι Contos και η μάχη με την Addidas για τις ρίγες
Από ένα μικρό eBay εγχείρημα στο Σίδνεϊ, οι Ελληνοαυστραλοί Georgia και Daniel Contos δημιούργησαν τη White Fox, διεθνές fashion brand με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων, που πλέον αντιμετωπίζει δικαστική διαμάχη με την Adidas
Υπάρχουν επιχειρήσεις που χρειάζονται δεκαετίες για να αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισιμότητα. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπως η White Fox Boutique, η οποία μέσα σε μόλις 13 χρόνια πέρασε από τις μικρές online πωλήσεις στο eBay σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ψηφιακούς fashion retailers για τη Gen Z.
Πίσω από το brand βρίσκονται οι Georgia και Daniel Contos, ένα ζευγάρι Ελληνοαυστραλών από το Σίδνεϊ, που γνωρίστηκαν στο σχολείο και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πολύ πριν η White Fox αποκτήσει τη σημερινή της κλίμακα. Το 2013 δημιούργησαν την επιχείρηση, αρχικά ως ηλεκτρονικό κατάστημα που μεταπωλούσε ρούχα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πίσω από το brand βρίσκονται οι Georgia και Daniel Contos, ένα ζευγάρι Ελληνοαυστραλών από το Σίδνεϊ, που γνωρίστηκαν στο σχολείο και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πολύ πριν η White Fox αποκτήσει τη σημερινή της κλίμακα. Το 2013 δημιούργησαν την επιχείρηση, αρχικά ως ηλεκτρονικό κατάστημα που μεταπωλούσε ρούχα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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