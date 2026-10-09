Economist: Eρχεται νέα κρίση χρέους; – Ποιες χώρες κινδυνεύουν από τον σεισμό στα ομόλογα
Economist: Eρχεται νέα κρίση χρέους; – Ποιες χώρες κινδυνεύουν από τον σεισμό στα ομόλογα
Η Ευρώπη είναι η περιοχή όπου διαγράφεται εντονότερα ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους, σύμφωνα με τον Economist - Το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ και ο κίνδυνος για τις κεντρικές τράπεζες
Οι τραπεζίτες συνήθιζαν να λένε ότι, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, τα κράτη δεν μπορούν να χρεοκοπήσουν. Επαναλάμβαναν αυτή την καθησυχαστική διαπίστωση μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν ένα κύμα αθετήσεων πληρωμών από χώρες της Λατινικής Αμερικής ήρθε να τη διαψεύσει. Θα μπορούσε ένα αντίστοιχο σοκ να κλονίσει σύντομα την υπερβολική αυτοπεποίθηση των πλούσιων οικονομιών; διερωτάται ο Economist.
Πριν από πέντε χρόνια, το κόστος δανεισμού ήταν τόσο χαμηλό ώστε το δημόσιο χρέος έμοιαζε σχεδόν δωρεάν. Σήμερα, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων, πολλές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες αναγκάζονται να δανείζονται με το υψηλότερο κόστος που έχουν αντιμετωπίσει από τη δεκαετία του 1990 ή του 2000.
Και επειδή το δημόσιο χρέος των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με τις αρχές του αιώνα, η πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι τεράστια.
Ακόμη και πριν από το τελευταίο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων, οι κυβερνήσεις αναμενόταν να διαθέσουν φέτος το 8% των φορολογικών τους εσόδων για την καθαρή πληρωμή τόκων του δημόσιου χρέους. Την ίδια στιγμή, η γήρανση του πληθυσμού και η απειλή πολεμικών συγκρούσεων δημιουργούν πιέσεις για αύξηση των δημόσιων δαπανών.
Πλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να πληρώνουν ακόμη περισσότερα για να αναχρηματοδοτήσουν τα παλαιότερα χρέη τους, ενώ πολλές εξακολουθούν να δανείζονται χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.
Κάποια στιγμή, οι επενδυτές θα αντιδράσουν.
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The immediate impact of the bond-market sell-off varies greatly across countries. The biggest threat is in Europe, and France is under the most pressure. This is what governments should do https://t.co/NLQEd92x2q— The Economist (@TheEconomist) October 9, 2026
Πριν από πέντε χρόνια, το κόστος δανεισμού ήταν τόσο χαμηλό ώστε το δημόσιο χρέος έμοιαζε σχεδόν δωρεάν. Σήμερα, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων, πολλές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες αναγκάζονται να δανείζονται με το υψηλότερο κόστος που έχουν αντιμετωπίσει από τη δεκαετία του 1990 ή του 2000.
Και επειδή το δημόσιο χρέος των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι περίπου διπλάσιο σε σχέση με τις αρχές του αιώνα, η πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς είναι τεράστια.
Ακόμη και πριν από το τελευταίο κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων, οι κυβερνήσεις αναμενόταν να διαθέσουν φέτος το 8% των φορολογικών τους εσόδων για την καθαρή πληρωμή τόκων του δημόσιου χρέους. Την ίδια στιγμή, η γήρανση του πληθυσμού και η απειλή πολεμικών συγκρούσεων δημιουργούν πιέσεις για αύξηση των δημόσιων δαπανών.
Πλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να πληρώνουν ακόμη περισσότερα για να αναχρηματοδοτήσουν τα παλαιότερα χρέη τους, ενώ πολλές εξακολουθούν να δανείζονται χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.
Κάποια στιγμή, οι επενδυτές θα αντιδράσουν.
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