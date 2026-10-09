Economist: Eρχεται νέα κρίση χρέους; – Ποιες χώρες κινδυνεύουν από τον σεισμό στα ομόλογα

Η Ευρώπη είναι η περιοχή όπου διαγράφεται εντονότερα ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους, σύμφωνα με τον Economist - Το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ και ο κίνδυνος για τις κεντρικές τράπεζες