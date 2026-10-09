Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στον IMEC – Στο τραπέζι ινδικές επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια

Επαφές υψηλού επιπέδου του υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα στο Νέο Δελχί για τη διασύνδεση Ινδίας–Ευρώπης, τη ναυτιλιακή συνεργασία και την προσέλκυση επενδύσεων – Συνάντηση με την ινδική ηγεσία και πρωτοβουλία Τζιτζικώστα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των νησιών