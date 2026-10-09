Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στον IMEC – Στο τραπέζι ινδικές επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια
Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο στον IMEC – Στο τραπέζι ινδικές επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια
Επαφές υψηλού επιπέδου του υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα στο Νέο Δελχί για τη διασύνδεση Ινδίας–Ευρώπης, τη ναυτιλιακή συνεργασία και την προσέλκυση επενδύσεων – Συνάντηση με την ινδική ηγεσία και πρωτοβουλία Τζιτζικώστα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των νησιών
Την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον υπό διαμόρφωση Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), με τα ελληνικά λιμάνια να διεκδικούν ρόλο ως πύλες εισόδου των ινδικών εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, έθεσε στο επίκεντρο των επαφών του στο Νέο Δελχί ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ «Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue 2026», με την ελληνική πλευρά να αναδεικνύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, τις δυνατότητες των λιμενικών της υποδομών και την ισχυρή παρουσία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η προοπτική ινδικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια, η διεύρυνση των ναυτιλιακών και εμπορικών σχέσεων, η συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της νησιωτικότητας.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ «Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue 2026», με την ελληνική πλευρά να αναδεικνύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, τις δυνατότητες των λιμενικών της υποδομών και την ισχυρή παρουσία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.
Στην ατζέντα περιλήφθηκαν η προοπτική ινδικών επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια, η διεύρυνση των ναυτιλιακών και εμπορικών σχέσεων, η συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη της νησιωτικότητας.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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